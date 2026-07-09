México Deportes

Pumas mantiene en secreto sus dos próximos fichajes: ¿Quiénes podrían ser?

El club mantiene bajo reserva a dos refuerzos clave y prioriza la renovación de Guillermo “Memote” Martínez

Guardar
Google icon
Pumas buscará cerrados jugadores más previo al inicio de torneo. REUTERS/Henry Romero
Pumas buscará cerrados jugadores más previo al inicio de torneo. REUTERS/Henry Romero

Con el inicio del torneo cada vez más cerca, Pumas continúa afinando los últimos detalles de su plantel con el objetivo de volver a una final de la Liga MX.

La directiva universitaria trabaja de manera discreta en el mercado de fichajes, mientras el cuerpo técnico espera contar con una plantilla más profunda para afrontar el Apertura 2026.

PUBLICIDAD

Aunque ya se concretaron incorporaciones importantes, en el club consideran que aún existen posiciones por fortalecer antes del cierre del registro.

Pumas mantiene bajo reserva a sus dos próximos refuerzos

Después de oficializar las llegadas de Sebastián Córdova y Cristian “Chicote” Calderón, la directiva auriazul no ha dado por terminado su trabajo en el mercado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con distintos reportes, el club mantiene negociaciones para sumar dos futbolistas más, aunque hasta ahora sus identidades permanecen completamente reservadas.

El reportero César Luis Merlo, citando fuentes al interior de la institución universitaria, aseguró que, aunque todavía no se conocen los nombres de los jugadores, la intención de Pumas es incorporar a un extremo extranjero y a un defensa mexicano.

Ambos movimientos son considerados prioritarios por la dirección deportiva para terminar de apuntalar la plantilla rumbo al Apertura 2026.

Esteban Solari es el nuevo director técnico de Pumas (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Esteban Solari es el nuevo director técnico de Pumas (REUTERS/Eloisa Sánchez)

La estrategia ha sido manejar las conversaciones con total discreción para evitar que otros clubes interfieran en las negociaciones o que las operaciones se encarezcan en la recta final del mercado.

Por ello, la institución ha evitado revelar mayores detalles sobre los futbolistas que busca contratar, mientras continúan las gestiones para concretar ambos fichajes.

Los reportes también indican que la intención de Pumas es cerrar estas incorporaciones lo antes posible para que puedan integrarse al trabajo del cuerpo técnico durante las primeras semanas del certamen.

Mientras tanto, el hermetismo alrededor de las negociaciones ha despertado expectativa entre la afición, que espera conocer quiénes serán los futbolistas encargados de completar la renovación del plantel.

Renovar a Guillermo “Memote” Martínez también es prioridad para la directiva

Además de buscar nuevas incorporaciones, otra de las tareas más importantes para la directiva es asegurar la continuidad de Guillermo “Memote” Martínez.

El delantero mexicano se ha convertido en una pieza importante dentro del proyecto deportivo y el club ya trabaja en la renovación de su contrato para garantizar su permanencia.

Las negociaciones avanzan con el objetivo de extender su vínculo y evitar que otros equipos puedan intentar ficharlo en los próximos mercados.

La directiva considera que el atacante todavía tiene margen de crecimiento y que puede seguir siendo un referente ofensivo para el equipo durante los siguientes torneos.

La renovación del “Memote” forma parte de una estrategia integral que combina la llegada de nuevos jugadores con la permanencia de futbolistas considerados esenciales.

De esta manera, Pumas busca construir una base sólida que le permita mantener continuidad en su proyecto deportivo, al mismo tiempo que fortalece posiciones específicas mediante refuerzos.

Memote Martínez será parte de la convocatoria final rumbo al Mundial 2026 (REUTERS)
Memote Martínez viene de jugar el Mundial 2026 (REUTERS)

Chicote Calderón y Sebastián Córdova ya son parte de la renovación del plantel

Antes de concentrar sus esfuerzos en estos dos fichajes secretos, Pumas ya había dado un golpe importante en el mercado con las incorporaciones de Cristian “Chicote” Calderón y Sebastián Córdova.

Córdova fue presentado como el primer refuerzo del Apertura 2026, regresando a la Ciudad de México para iniciar una nueva etapa en su carrera después de su paso por Toluca.

Sebastián Córdova es el nuevo jugador de Pumas para el Apertura 2026 (Pumas MX)
Sebastián Córdova es el nuevo jugador de Pumas para el Apertura 2026 (Pumas MX)

Poco después, los universitarios oficializaron la contratación de Calderón, quien arribó procedente del América tras haber vestido también la camiseta de Chivas y Necaxa.

Cristian Calderón llega a Universidad después de Chivas y América
Cristian Calderón llega a Universidad después de Chivas y América (PUMAS)

Con estas dos incorporaciones ya confirmadas y la posible llegada de un extremo extranjero y un defensa mexicano, Pumas perfila uno de los mercados de fichajes más activos de los últimos años.

Temas Relacionados

PumasLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

El exjugador brindó sus primeras palabras como técnico de la Selección Mexicana tras concluir la etapa del Vasco Javier Aguirre

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón

Pese a tener contrato hasta 2031, la directiva cementera se encontraría enfrentando problemas con la administración del Azteca para establecer su regreso

Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón

¿Cuánto cuesta estudiar en la preparatoria de Gilberto Mora y cuál sería su siguiente paso tras graduarse?

La joya de los Xolos de Tijuana concluyó sus estudios, generando eco y reconocimientos mientras crece como joya para el Tri rumbo a 2030

¿Cuánto cuesta estudiar en la preparatoria de Gilberto Mora y cuál sería su siguiente paso tras graduarse?

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

“Don Memo” no se olvidó de su niño y le dedicó unas emotivas palabras al saber que el jugador de Xolos concluyó sus estudios mientras estaba en la concentración del Tri

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

El corredor mexicano olvidará el sueño de correr en la F1 para mantener el enfoque en la IndyCar Series, donde recién ganó en Mid-Ohio

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: Abaten a “El Texas”, jefe de plaza de “Los Chapitos” en Culiacán

Ejército y Policía Estatal despliegan operativo en la sierra de Chilpancingo tras reportes de disparos

Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

Creció en California, se formó en el CJNG y hoy EEUU le puso precio a su cabeza: la historia de Juan Carlos Valencia, “El 03”

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Otra consecuencia de la derrota de la Selección Mexicana: Adrián Marcelo afirma que no habrá reconciliación con Gala Montes

Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Paola Suárez revela que Karina Torres entró a La Casa de los Famosos México porque jugaron “piedra, papel o tijera”

Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

DEPORTES

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Este es el compromiso de Rafael Márquez como nuevo entrenador de México

Cruz Azul podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes por esta razón

¿Cuánto cuesta estudiar en la preparatoria de Gilberto Mora y cuál sería su siguiente paso tras graduarse?

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren