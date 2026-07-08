México

Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

El presunto jefe de plaza de Los Chapitos cayó durante una acción de fuerzas federales en Culiacán, donde las autoridades lo vinculaban con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos

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El presunto jefe de plaza de Los Chapitos cayó durante una acción de fuerzas federales en Culiacán, donde las autoridades lo vinculaban con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos Crédito: Secretaria de Defensa Nacional
El presunto jefe de plaza de Los Chapitos cayó durante una acción de fuerzas federales en Culiacán, donde las autoridades lo vinculaban con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos Crédito: Secretaria de Defensa Nacional

El secretario Omar García Harfuch confirmó la muerte de "El Texas“, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos, durante un operativo de fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa.

El funcionario, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó el anuncio desde su cargo como la más alta autoridad en materia de seguridad del país.

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Operativo en Culiacán

La acción se desarrolló en la capital sinaloense, plaza histórica del narcotráfico mexicano y territorio en disputa desde el quiebre interno del Cártel de Sinaloa.

García Harfuch señaló que al presunto operador criminal se le relacionaba con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos en la región.

Información en desarrollo...

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