Omar García Harfuch confirma la muerte de “El Texas” en Culiacán, era el jefe de plaza de Los Chapitos

El secretario Omar García Harfuch confirmó la muerte de "El Texas“, identificado como jefe de plaza de Los Chapitos, durante un operativo de fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa.
El funcionario, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó el anuncio desde su cargo como la más alta autoridad en materia de seguridad del país.
PUBLICIDAD
Operativo en Culiacán
La acción se desarrolló en la capital sinaloense, plaza histórica del narcotráfico mexicano y territorio en disputa desde el quiebre interno del Cártel de Sinaloa.
García Harfuch señaló que al presunto operador criminal se le relacionaba con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos en la región.
Información en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD