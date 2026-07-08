México

Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

El exembajador abrió su mensaje con una frase directa a Sheinbaum: “¿Quién dijo la verdad?, permítanme responderla con claridad

Guardar
Google icon
El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X. (imagen ilustrativa) REUTERS/Raquel Cunha
El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X. (imagen ilustrativa) REUTERS/Raquel Cunha

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió este 8 de julio los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y afirmó que tanto él como el fiscal general Merrick Garland comunicaron al gobierno mexicano, el 25 y 26 de julio de 2024, que el avión, el piloto y la operación en la que fue capturado el líder del Cártel de Sinaloa no fueron de Estados Unidos.

“La verdad es la verdad”, escribió el exfuncionario en el comunicado publicado en redes sociales, en referencia a los cuestionamientos de la presidenta sobre quién mentía en el caso Zambada.

PUBLICIDAD

La declaración llegó horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara a Salazar de haber violado tres instrumentos del derecho internacional al negar, el 9 de agosto de 2024, cualquier participación de agentes estadounidenses en el operativo.

La Fiscalía federal señaló que de confirmarse la intervención del FBI, se configurarían violaciones al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al artículo 26 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, y a las prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, por parte de Ken Salazar.

PUBLICIDAD

Salazar aseguró que informó el mismo día de la captura que el operativo no fue de EEUU

El exembajador publicó el comunicado a las 17:08 horas, tiempo del centro de México, en su cuenta de X.

Salazar abrió el texto con una respuesta directa: “La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla con claridad”.

A continuación afirmó que tanto él como el fiscal general Merrick Garland informaron al gobierno mexicano, el 25 y 26 de julio de 2024, sobre los arrestos de Zambada y de Joaquín Guzmán, en declaraciones públicas y de forma directa.

Mensaje del exdiplomático. Crédito: X - @KenSalazar
Mensaje del exdiplomático. Crédito: X - @KenSalazar

“No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, escribió el exfuncionario, y cerró esa parte del comunicado con la frase: “La verdad es la verdad”.

Salazar también adelantó que aborda este episodio en su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en un capítulo titulado “The Door Closes”. Describió el texto como un llamado a construir una nueva alianza norteamericana que atienda los problemas económicos, de seguridad y climáticos de la región, y expresó su deseo de que ese mensaje sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Ken SalazarClaudia ShainbaumFGREEUUMayo ZambadaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lo atraparon con los restos de su pareja dentro de una hielera en la Tacubaya: vecina alertó a las autoridades

La intervención ocurrió en Álvaro Obregón después de que una residente permitió el acceso al inmueble y contó que escuchó golpes; la víctima era una joven de 19 años

Lo atraparon con los restos de su pareja dentro de una hielera en la Tacubaya: vecina alertó a las autoridades

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Retraso en varias líneas del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 8 de julio? Retraso en varias líneas del STC

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

“Don Memo” no se olvidó de su niño y le dedicó unas emotivas palabras al saber que el jugador de Xolos concluyó sus estudios mientras estaba en la concentración del Tri

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Hay gobernadora para rato: Congreso de Veracruz “protege” a Rocío Nahle contra revocación de mandato

El Congreso de Veracruz aprobó una reforma constitucional que endurece los requisitos para solicitar la revocación de mandato en la entidad, lo que beneficia a la gobernadora

Hay gobernadora para rato: Congreso de Veracruz “protege” a Rocío Nahle contra revocación de mandato

Receta de gelatina de mosaico de durazno: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable

Su aspecto llamativo y su sabor suave la hacen ideal para quienes buscan un capricho dulce, ligero y saludable

Receta de gelatina de mosaico de durazno: cremosa y fácil de hacer para un postre saludable
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de julio: FGR asegura que no cuenta con pruebas para proceder contra Rocha Moya

Creció en California, se formó en el CJNG y hoy EEUU le puso precio a su cabeza: la historia de Juan Carlos Valencia, “El 03”

FGR acusa a Ken Salazar de violar tratados internacionales tras captura de El Mayo Zambada: estas serían las posibles sanciones

Caso Mayo Zambada: FGR pide información a EEUU sobre el secuestro del narcotraficante y alerta posibles violaciones a la soberanía

Operativo en zona departamental de Culiacán deja cuatro detenidos y un posible líder criminal abatido

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Poncho de Nigris prepara su propio reality show familiar: “No queremos ser Viajando con los Derbez”

Otra consecuencia de la derrota de la Selección Mexicana: Adrián Marcelo afirma que no habrá reconciliación con Gala Montes

Pedro Sola se disculpa por comentario contra mascotas: “Siento una vergüenza horrible”

Paola Suárez revela que Karina Torres entró a La Casa de los Famosos México porque jugaron “piedra, papel o tijera”

Revelan a los nominados para el Premio Ariel 2026, “En el camino” lidera con varias categorías

DEPORTES

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Así felicitó Memo Ochoa a Gilberto Mora por graduarse de la preparatoria tras finalizar su participación en el Mundial

Adiós a la Fórmula 1: Pato O’Ward se despide de su rol como piloto de reserva de McLaren

José Ramón Fernández cuestiona a Aguirre por negarle la oportunidad a la Hormiga González en el Mundial 2026

Es un hecho, Cruz Azul firma a Joel Huiqui como director técnico para el Apertura 2026

Quién es Borja Iglesias, delantero mundialista que podría reforzar al América