Ken Salazar responde directamente a Claudia Sheinbaum sobre la captura de El Mayo Zambada

El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X. (imagen ilustrativa) REUTERS/Raquel Cunha

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió este 8 de julio los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada y afirmó que tanto él como el fiscal general Merrick Garland comunicaron al gobierno mexicano, el 25 y 26 de julio de 2024, que el avión, el piloto y la operación en la que fue capturado el líder del Cártel de Sinaloa no fueron de Estados Unidos.

“La verdad es la verdad”, escribió el exfuncionario en el comunicado publicado en redes sociales, en referencia a los cuestionamientos de la presidenta sobre quién mentía en el caso Zambada.

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La declaración llegó horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusara a Salazar de haber violado tres instrumentos del derecho internacional al negar, el 9 de agosto de 2024, cualquier participación de agentes estadounidenses en el operativo.

La Fiscalía federal señaló que de confirmarse la intervención del FBI, se configurarían violaciones al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al artículo 26 de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, y a las prohibiciones de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas, por parte de Ken Salazar.

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Salazar aseguró que informó el mismo día de la captura que el operativo no fue de EEUU

El exembajador publicó el comunicado a las 17:08 horas, tiempo del centro de México, en su cuenta de X.

Salazar abrió el texto con una respuesta directa: “La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responderla con claridad”.

A continuación afirmó que tanto él como el fiscal general Merrick Garland informaron al gobierno mexicano, el 25 y 26 de julio de 2024, sobre los arrestos de Zambada y de Joaquín Guzmán, en declaraciones públicas y de forma directa.

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Mensaje del exdiplomático. Crédito: X - @KenSalazar

“No era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación”, escribió el exfuncionario, y cerró esa parte del comunicado con la frase: “La verdad es la verdad”.

Salazar también adelantó que aborda este episodio en su libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en un capítulo titulado “The Door Closes”. Describió el texto como un llamado a construir una nueva alianza norteamericana que atienda los problemas económicos, de seguridad y climáticos de la región, y expresó su deseo de que ese mensaje sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá.

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