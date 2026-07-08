Andrés Guardado y Alfredo Talavera a punto de volver a la Selección Mexicana: se sumarían al cuerpo técnico de Rafa Márquez

El referente histórico del futbol mexicano se sumaría al nuevo proyecto de la selección nacional.

La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 abrió una nueva etapa para el combinado nacional

Después de que el proyecto encabezado por Javier Aguirre llegara a su fin, ahora será Rafael Márquez quien tome las riendas del equipo con la misión de iniciar un nuevo proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista.

PUBLICIDAD

Sin embargo, además de definir la base de futbolistas, el nuevo entrenador también deberá conformar un cuerpo técnico que lo acompañe en una etapa que estará marcada por la reconstrucción del Tricolor y por la incorporación de perfiles con experiencia dentro y fuera de la cancha.

Andrés Guardado y Alfredo Talavera perfilan su regreso al Tri con Rafa Márquez

La conformación del nuevo cuerpo técnico de Rafael Márquez comienza a tomar forma y dos nombres históricos de la Selección Mexicana aparecen como los principales candidatos para integrarlo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información revelada por Fox Sports y confirmada durante el programa La Última Palabra por Carlos Hermosillo, Andrés Guardado sería uno de los elegidos para desempeñarse como auxiliar técnico del nuevo estratega nacional.

La incorporación del "Principito" representaría el regreso de uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente del Tricolor, aunque ahora desde el banquillo. Guardado puso fin a su carrera como jugador profesional en 2025 y desde entonces inició una nueva etapa enfocada en la dirección técnica.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el exguardameta Alfredo Talavera también estaría contemplado para sumarse al proyecto de Márquez, específicamente como entrenador de porteros.

El exportero cuenta con una amplia trayectoria tanto en la Liga MX como en la Selección Mexicana, por lo que su experiencia podría convertirse en un respaldo importante para el desarrollo de los guardametas nacionales.

PUBLICIDAD

El exguardameta se sumaría como entrenador de porteros. (Foto: Instagram/@atd111)

Aunque hasta el momento la Federación Mexicana de Futbol no ha hecho oficial ninguna incorporación, la posibilidad de reunir a dos referentes del futbol mexicano dentro del nuevo cuerpo técnico ha generado expectativa, pues ambos conocen de primera mano la exigencia que representa defender la camiseta nacional.

Guardado analiza si deja el Betis para volver a la Selección Mexicana

Más allá del interés de Rafael Márquez, la llegada de Andrés Guardado al Tricolor dependería de una decisión personal y profesional.

Según lo informado por el periodista David Medrano, el exmediocampista atraviesa una importante disyuntiva entre aceptar la invitación para convertirse en asistente de la Selección Mexicana o continuar con el proyecto que actualmente desarrolla en España.

PUBLICIDAD

Tras anunciar su retiro como futbolista, Guardado regresó al Real Betis para iniciar formalmente su preparación como entrenador. Primero trabajó como auxiliar en la categoría Sub-19 del club andaluz y posteriormente fue promovido al cuerpo técnico del Real Betis Deportivo, el equipo filial que compite en la Primera RFEF.

En esa etapa ha participado activamente en entrenamientos, análisis de rivales, desarrollo de jóvenes futbolistas y diferentes tareas metodológicas mientras avanza en la obtención de su licencia UEFA Pro.

PUBLICIDAD

Guardado se encuentra aprendiendo de tácticas y otras cosas en el Betis. (Ig/@pumasmx)

Su crecimiento dentro de la institución española ha sido constante y, de acuerdo con Medrano, incluso existen personas dentro del entorno del Betis que consideran que podría integrarse al cuerpo técnico del primer equipo en un futuro cercano.

Esa posibilidad convierte la decisión en una de las más importantes para Guardado desde que dejó las canchas, pues tendría que elegir entre continuar construyendo una carrera en Europa o regresar a México para participar en un proyecto de Selección Nacional que buscará recuperar protagonismo internacional bajo el liderazgo de Rafael Márquez.

PUBLICIDAD

La definición del cuerpo técnico será uno de los primeros movimientos que marcarán el inicio de la nueva era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana.

Si finalmente Andrés Guardado y Alfredo Talavera aceptan la invitación, el Tricolor sumaría a dos referentes con amplia experiencia internacional y conocimiento del entorno de la selección.

PUBLICIDAD

No obstante, especialmente en el caso de Guardado, la decisión todavía dependerá de resolver si su futuro inmediato estará ligado al crecimiento que ha encontrado en el Betis o al desafío de regresar para colaborar en la reconstrucción del equipo nacional.