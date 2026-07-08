A un día de ser eliminados, este es el mensaje de Estados Unidos con el que se despidió del Mundial 2026 (Reuters/Blake Dahlin)

Los tres anfitriones de la Copa Mundial 2026 se quedaron en la fase de octavos de final, el último equipo en ser eliminado fue Estados Unidos al caer ante Bélgica con un marcador de 1 - 4, lo que selló una goleada en su último juego como organizadores del Mundial. Este marcador no solo generó reacciones entre la afición, sino que la misma Federación de Futbol de Estados Unidos reaccionó a la derrota.

A través de un comunicado, el conjunto de las barras y las estrellas lamentó la manera en la que culminó su participación en el Mundial 2026. En charla con los medios, Mauricio Pochettino descartó que el caso de Balogun explique la derrota de Estados Unidos por 4-1 ante Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026 y dejó su continuidad sujeta a una evaluación con la federación tras la eliminación.

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Así se despidió Estados Unidos del Mundial 2026

En un comunicado emitido por Estados Unidos tras su eliminación del Mundial 2026, la selección destacó el respaldo recibido por parte de la afición, señaló: “Creímos en nosotros. Y ustedes también”. También recalcó la conexión entre el equipo y los hinchas al mencionar que, cuando surgió la pregunta “¿Por qué nosotros no?”, la respuesta de los seguidores se hizo evidente en la masiva asistencia a los estadios y en la presencia del fútbol en hogares, bares, parques y comunidades de todo el país.

Así se despidió Estados Unidos del Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)

El mensaje enfatizó el privilegio de portar el escudo nacional y la importancia del apoyo recibido durante la competencia. Afirmaron que escuchar las voces de los aficionados a lo largo del torneo es una experiencia imborrable para los jugadores. Además, se asume el compromiso de aprender de la eliminación, mejorar y trabajar para competir con los mejores equipos del mundo, en línea con las expectativas del combinado y del país.

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El comunicado dirige un mensaje particular a niñas y niños que presenciaron la actuación del equipo y sueñan con representar a Estados Unidos en el futuro. Se los insta a seguir jugando o a iniciarse en el deporte, subrayando que el fútbol es un espacio inclusivo en el que hay lugar para todos. El texto asegura que el equipo continuará apoyando el desarrollo de oportunidades para que cada niña y niño pueda jugar, lo que implica la creación de más espacios, la formación de entrenadores, árbitros y mentores, y la promoción de un deporte accesible y divertido.

Estados Unidos pidió a los aficionados que mantengan la confianza en el equipo (via Reuters/Troy Wayrynen)

“Aprenderemos de esto. Mejoraremos para competir con los mejores del mundo. Y seguiremos trabajando, porque eso es lo que este equipo y este país esperan de nosotros”.

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Estados Unidos pidió a los aficionados que mantengan la confianza en el equipo, sigan acompañando y respalden a sus clubes locales, resaltando que estos conjuntos necesitan el apoyo de sus comunidades. El cierre del comunicado agradece el acompañamiento y la fe depositada en el equipo y en el futuro del fútbol en el país, reiterando el compromiso de seguir trabajando para el crecimiento del deporte nacional.

“Sigan creyendo en nosotros. Sigan acompañándonos. Apoyen a sus equipos locales; necesitan el respaldo de su comunidad.Seguiremos trabajando para que cada niña y niño que quiera jugar tenga la oportunidad de hacerlo. Eso significa más lugares para jugar, los mejores entrenadores, árbitros y mentores, y un deporte que sea inclusivo, accesible y divertido para todos. Porque en el fútbol, hay un lugar para todos”, finalizaron.

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El comunicado de la Federación de Fútbol de Estados Unidos agradece el apoyo de su afición tras la eliminación del Mundial. (X/ @USMNT)

La selección de Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026 con un 4-1 y, tras el partido, lanzaron un mensaje dirigido al presidente Donald Trump en redes sociales: “Revoca esto”, según lo publicado en la cuenta oficial del equipo.

La publicación alude a la polémica por la revocación de la tarjeta roja a Folarin Balogun, decisión que permitió al delantero disputar el encuentro y que generó críticas entre aficionados belgas.

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