Festival Internacional de Cine de Guanajuato llega con homenajes a las grandes mujeres de la industria

Miembros de la organización del 29 Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) posan en el escenario frente a una pantalla con el logo del evento y fechas. (GIFF/ Selene Miranda Infobae)

La 29ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) se realizará del 24 de julio al 2 de agosto con 203 películas de 55 países, todas de acceso gratuito, bajo el lema “Un viaje al corazón de nuestra especie”. El festival regresa a sus dos sedes históricas: Guanajuato Capital y San Miguel de Allende.

La programación coloca a las mujeres de la industria audiovisual en el centro de la edición, con homenajes a figuras del cine mexicano e iberoamericano que han definido décadas de producción cinematográfica y televisiva.

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Cecilia Suárez y la Medalla Filmoteca UNAM

La actriz construyó su carrera desde su aparición en Sexo, pudor y lágrimas (1999) hasta su consagración en Párpados azules (2007) (Captura de Pantalla/ homenaje Cecilia Suárez)

Cecilia Suárez recibirá el galardón de Plata “Más Cine” del GIFF y la Medalla Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una distinción elaborada con plata pura al 99.9% extraída de los residuos del proceso de revelado, restauración y rescate de películas en los laboratorios de la institución.

La actriz construyó su carrera desde su aparición en Sexo, pudor y lágrimas (1999) hasta su consagración en Párpados azules (2007), y se convirtió en figura central de series como Capadocia y La casa de las flores. El homenaje incluirá una conferencia magistral y proyecciones de su obra en Guanajuato Capital.

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Homenaje póstumo a Marisa Paredes

Un grupo de representantes presenta la edición 29 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) ante una audiencia en un auditorio. (GIFF/ Selene Miranda Infobae)

El festival rendirá tributo a la actriz española Marisa Paredes (1946-2024), cuya trayectoria abarcó colaboraciones con Pedro Almodóvar en Entre tinieblas (1983), Tacones lejanos (1991), La flor de mi secreto (1995) y Todo sobre mi madre (1999), además de trabajos con Roberto Benigni, Arturo Ripstein y Guillermo del Toro.

Como parte del homenaje, el GIFF presentará Emergency Exit, su última película, junto al director Lluís Miñarro.

Marina de Tavira e Inna Payán, reconocidas por Mujeres en el Cine y la Televisión

Un panel de personas participa en un homenaje a Marina de Tavira proyectado en una pantalla durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. (Presentación GIFF/Selene Miranda)

El GIFF y la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión reconocerán a la actriz Marina de Tavira y a la productora Inna Payán con La Musa y el galardón de Plata “Más Cine”, respectivamente.

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De Tavira recibió una nominación al Óscar como Mejor actriz de reparto por su trabajo en Roma (2018), de Alfonso Cuarón. Payán acumula créditos en La jaula de oro (2013), Los lobos (2019) y En el camino (2025). Ambas ofrecerán conferencias magistrales por separado en San Miguel de Allende.

El evento corresponde a una cobertura periodística enfocada en el reconocimiento a la trayectoria de Marina de Tavira en el GIFF

La inteligencia artificial, el desafío que desvela al festival

La mesa lleva el logo de Cineteca Nacional México. El número 29 es visible en el escenario. El evento cubre la presentación de la edición número 29 del GIFF y aborda el debate sobre el futuro del cine y la inteligencia artificial, destacando el valor de la creación humana.

Sarah Hoch Delong, fundadora y directora ejecutiva del GIFF, colocó a la inteligencia artificial como la amenaza más compleja que enfrenta la industria cinematográfica en este momento. “Nos enfrentamos con algo muy complejo, muy complicado, que es la inteligencia artificial”, afirmó. “Vamos a ver temas económicos muy explosivos, muy trascendentes globalmente”.

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Para Hoch Delong, la respuesta del festival pasa por reforzar el componente humano de la creación. “No hay nadie que pueda contar nuestras experiencias humanas como un ser humano”, sostuvo, y señaló que el cine comercial comparte con la IA una lógica algorítmica que reproduce, en sus palabras, “a veces lo peor de quienes somos como seres humanos”. El GIFF, dijo, quiere seguir apostando por “la fuerza humana y el alma”.

El financiamiento público, en caída libre

Hoch Delong también advirtió sobre el desplome del apoyo gubernamental a los festivales de cine en México. Según sus cifras, hace más de una década existían 4.000 festivales apoyados por asignaciones del Congreso; el año pasado esa cifra se redujo a 69.

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El GIFF, que este año cumple casi tres décadas de actividad ininterrumpida —incluso durante la pandemia—, recibe hoy el 10% del apoyo que obtenía hace 12 años. “Concursamos por dos millones y recibimos un millón doscientos o un millón ciento y tantos, comparación de diez millones y doce millones que recibíamos anteriormente”, detalló.

La directora valoró la nueva ley del cine y el respaldo de figuras del gobierno federal al sector, pero fue directa: “Siento que necesitamos reevaluar las cantidades que estamos apoyando”.

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Este video muestra la presentación oficial de la vigesimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF). Una mesa panel con aproximadamente diez personas ocupa el escenario frente a una pantalla grande que exhibe el logotipo del evento y la información de las fechas 24-28 de julio. La audiencia está sentada en un auditorio, observando la exposición. La escenografía indica un evento de cobertura periodística o una conferencia de prensa relacionada con el festival cinematográfico.

Tres nuevas secciones competitivas

El festival incorpora tres secciones competitivas para esta edición. Mavericks y Luminarias reunirá a 13 maestros del cine de autor cuya trayectoria es referencia del cine de autor internacional. GIFF Premiere presentará nueve estrenos de alto perfil, entre ellos Heysel 85, de Teodora Ana Mihai, sobre uno de los episodios más trágicos del fútbol europeo, y Teenage Sex and Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun, presentada en el Festival de Cannes.

La sección Iridiscencia agrupará a directoras y directores debutantes con presencia en Cannes, Berlín, Tribeca, Locarno, Rotterdam y Karlovy Vary. Destacan Everytime, de Sandra Wollner, ganadora del premio a Mejor Película en Un Certain Regard en Cannes; Yesterday the Eye Didn’t Sleep, de Rakan Mayasi; y Ponderosa, de Rob Rice, estrenada en Tribeca y protagonizada por Alexis Bledel.

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203 películas, 36 premieres mundiales

De las 155 obras en la Selección Oficial en Competencia, el festival incluye 36 premieres mundiales, 57 latinoamericanas, 47 nacionales y 15 norteamericanas. La Selección Oficial de Largometraje Mexicano presenta 14 títulos, 10 de ellos estrenos mundiales, entre los que figuran Bailando solo, de Gilberto González Penilla; Terapia familiar, de Mariana González; y Nostalgia de un futuro que no pudo ser, de Elisa Franco.

La película inaugural en Guanajuato Capital será Palestine ’36, de Annemarie Jacir, con Hiam Abbass, Jeremy Irons y Liam Cunningham en el elenco. En San Miguel de Allende, la proyección estelar será Strange Journey: The Story of Rocky Horror, del director Linus O’Brien.

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Formación, industria y tecnología

En 16 años, Formación GIFF ha producido 199 películas, impartido 338 talleres y formado a 1.990 realizadores de 44 comunidades de Guanajuato, 17 estados de México y tres países. Este año, la plataforma de industria guiará a 15 proyectos seleccionados con más de 70 asesorías individuales.

La sección tecnológica del festival abordará inteligencia artificial, realidad extendida y memoria audiovisual a través de conferencias y talleres gratuitos con cupo limitado, en ambas sedes. La programación incluye los paneles “Conservación de la memoria fílmica con IA” y “Mujeres en la Innovación Audiovisual”, además de una Muestra Especial de Cortos IA.