México Deportes

Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

El máximo goleador mexicano esperó para abrazar al capitán egipcio tras la eliminación, una escena celebrada por aficionados y figuras como Clarence Seedorf

Guardar
Google icon
En una transmisión internacional, Hernández calificó de “blanda” la decisión que invalidó el gol de Egipto ante Argentina. (Composición: Raúl A. González)
En una transmisión internacional, Hernández calificó de “blanda” la decisión que invalidó el gol de Egipto ante Argentina. (Composición: Raúl A. González)

La imagen de Javier “Chicharito” Hernández consolando a Mohamed Salah tras la eliminación de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 le dio la vuelta al mundo por su emotividad.

Sin embargo, el momento de empatía y respeto entre ambos referentes no fue el único gesto que dejó el máximo goleador mexicano, quien también se sumó a las voces que cuestionaron la labor arbitral en uno de los partidos más polémicos en la historia del torneo.

PUBLICIDAD

Chicharito criticó la decisión arbitral de anular un gol clave para Egipto ante Argentina. REUTERS/Eloisa Sanchez
Chicharito criticó la decisión arbitral de anular un gol clave para Egipto ante Argentina. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chicharito, durante una transmisión internacional, no sólo reconoció el esfuerzo y la resiliencia de Salah, sino que además criticó abiertamente la decisión de anular un gol clave para Egipto.

El abrazo de Chicharito y Salah le da la vuelta al mundo

El final del encuentro dejó una de las postales más comentadas del Mundial 2026: Chicharito esperando a Salah en la banda para aplaudirlo y fundirse en un abrazo. El momento fue festejado en redes por miles.

PUBLICIDAD

  • El gesto fue interpretado como un reconocimiento a la trayectoria y el liderazgo del capitán egipcio en su posible última Copa del Mundo.
  • La escena también fue observada y aplaudida por otras figuras presentes, como Clarence Seedorf.
  • Usuarios compararon este momento con el reciente apoyo de Chicharito a Armando “Hormiga” González, consolidando al mexicano como ejemplo de empatía más allá de los colores.
Usuarios compararon el apoyo de Chicharito a Salah con su reciente respaldo a Armando “Hormiga” González. REUTERS/Paul Childs
Usuarios compararon el apoyo de Chicharito a Salah con su reciente respaldo a Armando “Hormiga” González. REUTERS/Paul Childs

El abrazo entre ambos futbolistas quedó como símbolo de respeto en medio de la controversia y la frustración tras la derrota.

El gol anulado a Egipto, bajo la lupa de Hernández

Más allá del momento de consuelo, Hernández no ocultó su opinión sobre la polémica decisión arbitral que marcó por completo el rumbo del partido.

Durante la cobertura en FOX USA, calificó de absurda la anulación del gol de Egipto y sostuvo: “Esa fue una decisión realmente blanda. El gol debió haber contado”.

Mostafa Ziko, Hossam Hassan y Mohamed Salah cuestionaron el arbitraje y el VAR, y Egipto habló de amaño en la victoria argentina. REUTERS/Amanda Perobelli
Mostafa Ziko, Hossam Hassan y Mohamed Salah cuestionaron el arbitraje y el VAR, y Egipto habló de amaño en la victoria argentina. REUTERS/Amanda Perobelli

Su crítica fue compartida internacionalmente, sumando peso al reclamo egipcio y al de otros analistas que cuestionaron la imparcialidad del VAR en la victoria argentina.

Egipto denuncia amaño en el arbitraje y felicita a Argentina por el Mundial

Las declaraciones de Chicharito se sumaron a la dura postura de los egipcios. El delantero Mostafa Ziko, entre lágrimas, calificó el arbitraje de injusto, asegurando que el esfuerzo de todo un país fue desperdiciado por decisiones arbitrales: “El árbitro fue injusto, injusto, injusto. El torneo está dirigido hacia Argentina. Felicidades a Argentina por el Mundial“.

Por su parte, el técnico Hossam Hassan fue contundente en rueda de prensa: “Este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio.

Mohamed Salah calificó como "triste" el partido de hoy contra Argentina. Reuters/Steven Bisig
Mohamed Salah calificó como "triste" el partido de hoy contra Argentina. Reuters/Steven Bisig

Incluso Mohamed Salah, aunque evitó confrontar abiertamente, dejó entrever su frustración: “No quiero hablar sobre el árbitro porque me meteré en problemas si lo hago. Es triste y frustrante ver que todas las decisiones van en tu contra durante un partido, especialmente en un encuentro tan decisivo como este en la Copa del Mundo”.

Así, la reacción marcó la eliminación de Egipto con una sensación de injusticia que trascendió lo deportivo.

Temas Relacionados

Chicharito HernándezMohamed SalahSelección Egipto Mundial 2026Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A un día de ser eliminados, este es el mensaje de Estados Unidos con el que se despidió del Mundial 2026

El equipo de “Las barras y las estrellas” se dirigieron a la afición que los alentó a lo largo de la competencia hasta que acabó su participación

A un día de ser eliminados, este es el mensaje de Estados Unidos con el que se despidió del Mundial 2026

Aficionados estallan contra David Faitelson luego de defender polémicas arbitrales en el Argentina vs Egipto

Tras el duelo de octavos del Mundial 2026, el comunicador salió a respaldar a Lionel Messi y al equipo Scaloni, tachando a los detractores de “bobitos”

Aficionados estallan contra David Faitelson luego de defender polémicas arbitrales en el Argentina vs Egipto

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

El histórico conjunto de Inglaterra habría tomado ventaja con otros clubes para fichar a la joya mexicana

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Efraín Juárez debuta con derrota de último minuto en Champions League

El duelo ante el Víkingur Reykjavik se resolvió en la última jugada y complica el camino del club húngaro dirigido por el mexicano en la competencia

Efraín Juárez debuta con derrota de último minuto en Champions League

Contra quién jugará Argentina los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver desde México

Lionel Messi, con ocho goles en esta Copa Mundial, buscará mantenerse en las últimas instancias del torneo y anhelar la final

Contra quién jugará Argentina los cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver desde México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de julio: abogado de El Chapo revela por qué las cartas enviadas no serían de su autoría

FGR catea refaccionaria en la Gustavo A. Madero y halla toma clandestina junto con más de 2 mil litros de huachicol

Marina asegura 259 millones de pesos en cocaína dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Quien es Carlitos Rugrats, el pistolero del Mayito Flaco que ha sido clave en la guerra contra “Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

Surge nueva denuncia de abuso contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek

Surge nueva denuncia de abuso contra Alfonso Obregón, la voz de Shrek

Es oficial, Guillermo del Toro anuncia reestreno del Laberinto del Fauno en su 20 aniversario: ¿Cuándo podría llegar a cines de México?

U2 lanza el video grabado en México: significado y letra de la canción ‘Street of Dreams’

Fernanda Gómez, esposa de Canelo Álvarez, celebra a lo grande su cumpleaños 30: “Soy muy afortunada”

La lujosa vida de Julián Quiñones y Ana Gabriela: de bolsos de más de 1 millón de pesos y hasta más de 80 mil perfumes

DEPORTES

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

A un día de ser eliminados, este es el mensaje de Estados Unidos con el que se despidió del Mundial 2026

Aficionados estallan contra David Faitelson luego de defender polémicas arbitrales en el Argentina vs Egipto

Liverpool acelera conversaciones para fichar a Gil Mora

Efraín Juárez debuta con derrota de último minuto en Champions League