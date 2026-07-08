Chicharito Hernández cuestiona el arbitraje del Argentina vs Egipto tras consolar a Mohamed Salah

En una transmisión internacional, Hernández calificó de “blanda” la decisión que invalidó el gol de Egipto ante Argentina. (Composición: Raúl A. González)

La imagen de Javier “Chicharito” Hernández consolando a Mohamed Salah tras la eliminación de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 le dio la vuelta al mundo por su emotividad.

Sin embargo, el momento de empatía y respeto entre ambos referentes no fue el único gesto que dejó el máximo goleador mexicano, quien también se sumó a las voces que cuestionaron la labor arbitral en uno de los partidos más polémicos en la historia del torneo.

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Chicharito criticó la decisión arbitral de anular un gol clave para Egipto ante Argentina. REUTERS/Eloisa Sanchez

Chicharito, durante una transmisión internacional, no sólo reconoció el esfuerzo y la resiliencia de Salah, sino que además criticó abiertamente la decisión de anular un gol clave para Egipto.

El abrazo de Chicharito y Salah le da la vuelta al mundo

El final del encuentro dejó una de las postales más comentadas del Mundial 2026: Chicharito esperando a Salah en la banda para aplaudirlo y fundirse en un abrazo. El momento fue festejado en redes por miles.

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El gesto fue interpretado como un reconocimiento a la trayectoria y el liderazgo del capitán egipcio en su posible última Copa del Mundo .

La escena también fue observada y aplaudida por otras figuras presentes, como Clarence Seedorf .

Usuarios compararon este momento con el reciente apoyo de Chicharito a Armando “Hormiga” González, consolidando al mexicano como ejemplo de empatía más allá de los colores.

Usuarios compararon el apoyo de Chicharito a Salah con su reciente respaldo a Armando “Hormiga” González. REUTERS/Paul Childs

El abrazo entre ambos futbolistas quedó como símbolo de respeto en medio de la controversia y la frustración tras la derrota.

El gol anulado a Egipto, bajo la lupa de Hernández

Más allá del momento de consuelo, Hernández no ocultó su opinión sobre la polémica decisión arbitral que marcó por completo el rumbo del partido.

Durante la cobertura en FOX USA, calificó de absurda la anulación del gol de Egipto y sostuvo: “Esa fue una decisión realmente blanda. El gol debió haber contado”.

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Mostafa Ziko, Hossam Hassan y Mohamed Salah cuestionaron el arbitraje y el VAR, y Egipto habló de amaño en la victoria argentina. REUTERS/Amanda Perobelli

Su crítica fue compartida internacionalmente, sumando peso al reclamo egipcio y al de otros analistas que cuestionaron la imparcialidad del VAR en la victoria argentina.

Egipto denuncia amaño en el arbitraje y felicita a Argentina por el Mundial

Las declaraciones de Chicharito se sumaron a la dura postura de los egipcios. El delantero Mostafa Ziko, entre lágrimas, calificó el arbitraje de injusto, asegurando que el esfuerzo de todo un país fue desperdiciado por decisiones arbitrales: “El árbitro fue injusto, injusto, injusto. El torneo está dirigido hacia Argentina. Felicidades a Argentina por el Mundial“.

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Por su parte, el técnico Hossam Hassan fue contundente en rueda de prensa: “Este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio.

Mohamed Salah calificó como "triste" el partido de hoy contra Argentina. Reuters/Steven Bisig

Incluso Mohamed Salah, aunque evitó confrontar abiertamente, dejó entrever su frustración: “No quiero hablar sobre el árbitro porque me meteré en problemas si lo hago. Es triste y frustrante ver que todas las decisiones van en tu contra durante un partido, especialmente en un encuentro tan decisivo como este en la Copa del Mundo”.

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Así, la reacción marcó la eliminación de Egipto con una sensación de injusticia que trascendió lo deportivo.