Aficionados estallan contra David Faitelson luego de defender polémicas arbitrales en el Argentina vs Egipto

La postura de Faitelson sobre el partido ante Egipto provocó una reacción masiva en redes , con burlas, insultos y señalamientos sobre su ética periodística. (Ilustración: Jovani Pérez)

La reacción de David Faitelson tras el polémico triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 desató una ola de respuestas negativas en redes sociales.

El comunicador defendió abiertamente a Lionel Messi y a la Selección Argentina, minimizando las acusaciones de ayudas arbitrales, lo que provocó indignación entre aficionados y usuarios.

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Faitelson afirmó que si Messi gana el Mundial 2026 a los 39 años, superaría a Pelé y Maradona en la discusión histórica. Reuters/Brett Davis

La postura de Faitelson, caracterizada por frases provocadoras y un fuerte respaldo al astro argentino, derivó en memes, insultos y cuestionamientos a su ética profesional. El ambiente reflejó la efervescencia y polarización que envuelve a la Copa del Mundo cuando decisiones arbitrales son puestas en duda.

Mensajes de Faitelson en defensa de Messi y Argentina

El comunicador, publicó una serie de mensajes en X defendiendo el pase de Argentina y resaltando la figura de Lionel Messi: “Algunos ‘bobitos’ se detienen para señalar aparentes ayudas a Argentina. Déjense de estupideces. Se van a arrepentir de no apreciar la magnitud de un futbolista llamado Lionel Messi…”.

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Afirmó que, si Messi gana este Mundial a los 39 años, “Pelé y Maradona tendrán que sentarse en otra mesa y dejársela a él”. También preguntó retóricamente: “¿Queda claro quién es el mejor futbolista del mundo?”

El periodista publicó mensajes en X donde descalificó a quienes señalaron aparentes ayudas a Argentina y pidió apreciar a Lionel Messi. (X)

Estos mensajes reforzaron la imagen de Faitelson como un defensor acérrimo de Messi, restando importancia a la polémica arbitral vivida por Egipto.

Respuesta de los aficionados: memes, insultos y críticas

Las redes sociales se llenaron de reacciones en contra de la postura de Faitelson, con mensajes que lo acusaron de parcialidad y falta de profesionalismo.

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Usuarios difundieron imágenes de Faitelson vestido de porrista argentino y memes pidiéndole que “se calle la boca”, recordando su polémico momento vivido con José Ramón Fernández .

Otros lo llamaron “lame botas” , “analista dizque” y “matraquero” , cuestionando su ética y objetividad periodística.

Algunos mensajes sugirieron su defensa de Messi con supuestas complicidades entre la FIFA y la Selección Argentina.

Aficionados respondieron con memes e insultos, acusando a Faitelson de parcialidad y falta de profesionalismo. (X/TravisHoppus)

De esta manera, la intensidad de las respuestas reflejó el enojo de una parte significativa de la afición ante la defensa que hizo Faitelson del arbitraje y del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Debate digital: arbitraje, favoritismo y división

El episodio no sólo evidenció el descontento con el arbitraje en el partido entre Argentina y Egipto, sino también la profunda división en la conversación futbolera mexicana.

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Mientras Faitelson pedía valorar el legado de Messi por encima de la polémica arbitral, muchos usuarios insistían en el supuesto favoritismo de la FIFA .

Las respuestas al periodista mostraron que el debate sobre justicia deportiva y la figura de Messi sigue abierto.

Parte de las críticas sugiere supuestas complicidades entre la FIFA y la Selección Argentina por el partido contra Egipto. REUTERS/Paul Childs

La reacción masiva exhibe cómo la Copa del Mundo sigue siendo un escenario donde el futbol, la pasión y la polémica se entrelazan con fuerza en el espacio digital.