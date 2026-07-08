Fan Fest del Zócalo CDMX estará cerrado este miércoles 8 de junio por esta razón

FIFA Fan Fest del Zócalo CDMX cerrará este 8 de julio (Crédito Jefatura Gobierno CDMX)

A pocos días de que empiecen los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México —ubicado en la plancha del Zócalo Capitalino— informó que suspenderá actividades el próximo miércoles 8 de julio. Fue por medio de sus redes sociales que los organizadores compartieron el comunicado oficial.

“Este miércoles 8 de julio, el FIFA Fan Festival permanecerá cerrado. Pero nos vemos el jueves 9 de julio para seguir viviendo la #FIFAWorldCup26″, se lee en la publicación. Los organizadores de la FIFA pidieron a los fanáticos nacionales y extranjeros considerar estos ajustes en sus actividades.

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Y es que, desde que empezó la Copa Mundial el 11 de junio hasta este 7 de julio se ha mantenido abierto el Zócalo a todos los visitantes para que puedan disfrutar de las actividades mundialistas con patrocinadores oficiales así como la transmisión gratuita de los partidos. Sin embargo, el próximo miércoles estará cerrado y sin actividades.

Un anuncio informa sobre el cierre temporal del FIFA Fan Festival en Ciudad de México el 8 de julio, con una invitación a regresar el 9 de julio. (X/ @MexicoCity26)

¿Por qué el FIFA Fan Fest CDMX cerrará el 8 de julio?

Los organizadores del FIFA Fan Festival informaron que para el 8 de julio no habrá actividades: “Anuncio importante. Mañana miércoles 8 de julio el FIFA Fan Festival estará cerrado. Los esperamos el jueves 9 ¡no falten". Esto debido a que no hay partidos programados ese día.

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Este 7 de julio se jugaron los últimos partidos de octavos de final con el Argentina vs Egipto y el Suiza vs Colombia, para el 8 de julio no hay partidos programados pues la ronda de cuartos de final empezará hasta el jueves 9 de julio con el Francia vs Marruecos a las 14:00 horas (centro de México); si no hay partidos a transmitir, el Fan Fest suspende actividades hasta el siguiente partido.

Parte de la logística y operación de los Fan Festival de la FIFA consiste en convertirse en una extensión de los estadios mundialistas, para que así los fanáticos no se pierdan ningún juego y puedan alentar a su selección. Este espacio está pensado para que aficionados de todo el mundo puedan reunirse y disfrutar de la experiencia del torneo fuera de los estadios. Estos festivales suelen instalarse en plazas, parques o espacios públicos de las ciudades sede.

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Lleno total en el Fan Fest.

En el FIFA Fan Festival, los asistentes pueden ver los partidos en pantallas gigantes, participar en actividades interactivas, escuchar conciertos en vivo, conocer a exfutbolistas o celebridades, comprar productos oficiales y probar comida internacional. El acceso normalmente es gratuito y está abierto a todo público, aunque en algunas ediciones pueden aplicarse restricciones según la capacidad del lugar.

El objetivo es crear un ambiente festivo y seguro donde los fanáticos puedan compartir la emoción del Mundial, incluso si no tienen boletos para entrar a los estadios. También busca promover la cultura local y la interacción entre visitantes de diferentes países.

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Sube la cifra de muertos en CDMX durante festejos mundialistas: van cinco víctimas

La Secretaría de Salud de CDMX elevó a cinco el número de personas fallecidas en hechos vinculados a los festejos del Mundial 2026, luego de incorporar el caso de un hombre de 35 años que acudió al Fan Festival del Zócalo y murió después en el Hospital General Gregorio Salas, un registro que las autoridades incluyeron dentro de las defunciones derivadas de atenciones del torneo.

(Infobae/Luz Coello)

El nuevo caso fue dado a conocer este lunes 6 de julio, después de que las autoridades actualizaron el saldo por los festejos masivos en calles de la capital durante la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA. Según el Gobierno de la ciudad, el fallecimiento ocurrió después del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

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Entre el 11 de junio y la madrugada de hoy 6 de julio, los servicios de emergencia dieron 3,563 atenciones y realizaron 93 traslados, de acuerdo con lo informado por autoridades capitalinas en conferencia de prensa. La presión operativa se concentró en zonas como el Ángel de la Independencia, la Diana, la Glorieta del Ahuehuete y el Zócalo.