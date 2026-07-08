Liam Gallagher defiende a Louis Tomlinson tras incitar abucheo contra México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Louis Tomlinson encendió las redes sociales el fin de semana tras proyectar el partido entre Inglaterra y México del Mundial 2026 en las pantallas del Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, durante su concierto de la gira How Did We Get Here?

El exintegrante de One Direction apareció ante su público vestido con la playera de la selección inglesa y celebró cada anotación de su equipo. Cuando circularon videos en los que se le ve hacer un gesto con la mano que múltiples usuarios interpretaron como una señal para abuchear al Tri, la reacción fue inmediata.

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La polémica en Charlotte y la respuesta de Tomlinson

El irrespetuoso gesto de Louis Tomlinson contra la Selección Mexicana: piden sabotear su concierto en CDMX (RS)

El partido terminó 3-2 a favor de Inglaterra. Los goles mexicanos los anotaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez, pero la derrota del Tri pasó a segundo plano ante el comportamiento del cantante en el escenario.

Las seguidoras mexicanas de Tomlinson pusieron a la venta sus boletos para su presentación en la Ciudad de México y la frase “Louis Tomlinson ya no eres mexicano” se posicionó en tendencias. Varios usuarios señalaron como una falta de respeto que el artista hubiera seguido el partido en pleno espectáculo, considerando que muchos habían pagado hasta USD 200 por su entrada.

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Horas después, el cantante salió a aclarar su postura en X. “¡Para nada cierto! Les deseé suerte en cada ocasión. Crédito para ellos, nos dieron un buen partido”, publicó. Sus seguidores argumentaron que Tomlinson nunca ocultó su apoyo a Inglaterra y que reaccionó como cualquier aficionado ante la victoria de su selección.

La defensa de Liam Gallagher y el vínculo con el escándalo

Este video documenta una presentación musical en vivo. Se observa a tres hombres en un escenario bajo iluminación azul. Un participante viste una camiseta roja con un emblema, mientras otro toca la guitarra. El evento corresponde a un concierto de Louis Tomlinson en el que, según el contexto, ocurrió un incidente con una petición de abucheos hacia México. El registro visual captura fragmentos de la actuación.

El vocalista de Oasis entró al debate desde su cuenta en X con un tono que mezcló la solidaridad y el humor. Cuando una usuaria defendía a Tomlinson, Gallagher escribió: “Déjenlo en paz, esto es rock and roll”.

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La conversación fue más lejos. Ante la pregunta de otra internauta sobre si le gustaba el cantante, respondió que sí y que era “adorable”. Cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de él, añadió: “Sus orejas”, y luego precisó que “le quedan muy bien”.

La conexión de Gallagher con el escándalo no era del todo nueva. Días antes del partido, el músico había pronosticado en redes una amplia victoria inglesa sobre México, comentario que también le valió críticas de la afición mexicana.

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