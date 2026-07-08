Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México

Cuántos fanáticos viajaron en el Metro CDMX durante el Mundial 2026 (X/ @MetroCDMX)

La Ciudad de México se despidió como sede del Mundial 2026 al finalizar el juego entre México e Inglaterra, el duelo de octavos de final fue el último partido que albergó el histórico Estadio Azteca, además, también se convirtió en la despedida del Tri al no clasificar a cuartos de final.

A lo largo del torneo de la FIFA, el Estadio Ciudad de México tuvo cinco partidos, entre ellos la inauguración y el clasificatorio de octavos de final. Durante estas semanas, el gobierno de la CDMX realizó un operativo de seguridad y movilidad para garantizar condiciones adecuadas para el traslado de miles de fanáticos y personal que trabajó en el inmueble deportivo.

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El operativo de la “última milla” consistió en el cierre de calles y avenidas para priorizar el paso peatonal y el transporte, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) fue el principal sistema de transporte público para la afición mexicana y extranjera que visitó la capital en las últimas semanas.

¿Cuántas personas usaron el Metro CDMX durante el Mundial 2026?

Así se vivió el festejo de la afición en las instalaciones del Metro Tasqueña (X/ @AdrianRubalcava)

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, compartió el balance de los datos que registró la red del Metro CDMX durante la Copa Mundial 2026. En conferencia de prensa explicó cómo operó la Línea 2 Cuatro Caminos - Tasqueña, ruta principal para llegar al Coloso de Santa Úrsula, así como el resto de las líneas que ampliaron su horario durante los días de partidos más importantes en la agenda mundialista.

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Durante la celebración del último partido del Mundial 2026 en la Ciudad de México el pasado domingo 5 de julio, la Línea 2 del STC Metro operó sin reportar averías ni retrasos en el servicio, incluso durante jornadas con condiciones climáticas adversas, según informó Adrián Rubalcava. El directivo destacó que la Línea 2 mantuvo su funcionamiento óptimo a lo largo de todas las jornadas en que se disputaron partidos, consolidándose como un pilar fundamental para la movilidad urbana durante el evento.

Durante las fechas correspondientes a los cinco encuentros celebrados en el Estadio Ciudad de México, la Línea 2 transportó a un total de 2 millones 273 mil 700 usuarios en el horario completo de servicio. En ese mismo periodo, sumando las operaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 6, la cifra de usuarios superó los 7 millones, lo que reflejó la magnitud de la demanda de transporte generada por el evento internacional.

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Adrián Rubalcava señaló que durante los partidos en los que México jugó en horario nocturno, se implementó un dispositivo especial (Metro CDMX)

Adrián Rubalcava señaló que durante los partidos en los que México jugó en horario nocturno, se implementó un dispositivo especial con elevada disponibilidad de trenes en circulación, así como trenes de reserva, para asegurar la funcionalidad y atender la afluencia tanto de quienes regresaban del estadio como de quienes asistieron a festivales en la zona centro.

Rubalcava atribuyó el desempeño eficiente de la Línea 2 a la inversión constante en el mantenimiento del material rodante y de las vías, aspectos que, aunque no son visibles para el usuario, resultan esenciales y cuyo impacto se hizo evidente durante el operativo especial implementado en las fechas de los partidos mundialistas.

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Cuántas personas viajaron en el Metro durante los partidos del Mundial en el Estadio Ciudad de México (Metro CDMX)

Remodelación de la Línea 2 del Metro concluyó en medio de la celebración mundialista

La entrega de las obras ocurrió este 7 de julio, cuando la jefa de Gobierno Clara Brugada realizó un recorrido por las instalaciones de Hidalgo. En esa estación destacó el cambio de iluminación y la colocación de candelabros.

La Línea 2 del Metro de CDMX ya opera con 34 trenes tras la conclusión de su remodelación, una obra que buscó reducir tiempos de espera y sostener el servicio en una de las rutas con mayor demanda de la red, usada por más de un millón de personas al día.

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Entre enero y mayo de 2026, el STC registró alrededor de 407 millones de viajes y más de 63 millones correspondieron a esa línea, de acuerdo con lo informado por el secretario de Movilidad Héctor García Nieto. Esa cifra representa 15% de la demanda de toda la red.

Antes de las obras solo 28 convoyes daban servicio entre Tasqueña y Cuatro Caminos. Con la intervención ya concluida, se incorporaron seis unidades más, con lo que el número de trenes en operación aumentó 21%.

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