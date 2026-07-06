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“El sueño termina aquí”: Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana y pasa relevo a Rafa Márquez

El técnico Javier Aguirre cerró su tercera etapa al frente del Tri con una derrota 3-2 ante Inglaterra en el Azteca

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Javier Aguirre se despidió de la selección mexicana tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial 2026: "El sueño termina aquí", dijo el técnico de 67 años, quien entrega el mando a Rafael Márquez. (Rodrigo Oropeza / AFP)
Javier Aguirre se despidió de la selección mexicana tras la derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos del Mundial 2026: "El sueño termina aquí", dijo el técnico de 67 años, quien entrega el mando a Rafael Márquez. (Rodrigo Oropeza / AFP)

Javier Aguirre se despidió este domingo de la Selección Mexicana con una derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos de final del Mundial 2026, en el estadio Azteca. “El sueño termina aquí”, dijo el técnico de 67 años en rueda de prensa. Fue su último partido al frente del Tri y el último que dirigió en ese estadio, donde cerró su tercera etapa como seleccionador de México.

“Los 26 me hicieron muy feliz”, afirmó Aguirre. Con esa frase cerró un ciclo que arrancó con la ilusión colectiva resumida en la frase viral “¿Y si sí?”, que acompañó al Tri desde la fase de grupos y que la afición llevó hasta las tribunas del Azteca este domingo.

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El partido arrancó con una hora de retraso por tormenta, pero eso no enfrió al estadio. La afición entonó canciones de Los Ángeles Azules, Juan Gabriel y El Tri, abucheó los temas de Oasis, Blur y Queen, y lanzó el grito homofóbico en cada despeje del portero inglés Jordan Pickford. Fue una de las noches más mexicanas vividas en esa cancha.

Aguirre deja el Tri con tres errores que costaron la eliminación

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre reacts REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre reacts REUTERS/Paul Childs

El técnico no eludió la autocrítica. “No te puedes equivocar y hoy nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro”, dijo Aguirre. La selección encajó un doblete de Jude Bellingham —el primero de su carrera con Inglaterra— y un penal de Harry Kane, su sexto gol en el torneo, que sentenció el 3-1 al 60′.

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Aguirre reconoció la diferencia entre ambos equipos con un dato de la clasificación FIFA. “Ellos no se equivocaron como nosotros y eso te demuestra por qué son cuatro del mundo y nosotros, nueve”, señaló.

El Tri salió a presionar desde el primer minuto. Al 15′, Raúl Jiménez conectó un cabezazo de esquina que obligó a Pickford —el portero al que más goles le ha marcado en la Liga Premier— a responder con un manotazo. México dominaba cuando Inglaterra encontró el resquicio: Bukayo Saka desbordó por la derecha y centró para que Bellingham anotara de palomita al 36′. Dos minutos después, Bellingham volvió a marcar para el 2-0. La racha de imbatibilidad del Tri, que llegó a 396 minutos en el torneo, quedó atrás.

La reacción del estadio con el “Sí se puede” tuvo efecto inmediato. Julián Quiñones descontó al 42′ para el 2-1 tras aprovechar un rebote de Ezri Konsa. En la segunda mitad, Inglaterra quedó con diez por la expulsión de Jarell Quansah, quien entró con los tacos sobre Jesús Gallardo al 54′. El Tri no pudo aprovechar la superioridad numérica: el portero Raúl Rangel cometió penal sobre Anthony Gordon y Kane cobró al 60′ para el 3-1.

El mismo Kane provocó el 3-2: una falta en el área sobre Brian Rodríguez que Jiménez convirtió desde los once pasos al 69′. No hubo más. Fue la tercera derrota de México en juego oficial dentro de su propio estadio.

Aguirre lamentó no haber podido hacer “el partido perfecto” que se necesitaba para vencer a una selección de esa jerarquía. “Me hubiera gustado despedirme de mi gente con una victoria”, dijo.

Márquez toma el relevo

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico assistant coach Rafael Marquez during the first half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico assistant coach Rafael Marquez during the first half hydration break REUTERS/Eloisa Sanchez

Aguirre entregó el mando con elogios a su sucesor. “Está más que capacitado”, dijo sobre Rafael Márquez. Agregó que el exdefensa “está fuerte y tiene una base fuerte” para continuar el proceso de la selección.

El técnico se despidió de sus jugadores en el vestidor antes de hablar con la prensa. “Le di un abrazo a todos los jugadores y a Rafa, y estoy a su disposición”, remató Aguirre.

A pesar del resultado, el técnico se fue con la cabeza en alto. “Me siento orgulloso y satisfecho con el trabajo realizado”, declaró. Su único pendiente fue el marcador de este domingo.

México cierra su participación en el Mundial que coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá. Inglaterra avanza a cuartos de final y enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami.

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