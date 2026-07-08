Tren Felipe Ángeles opera con marcha lenta: retrasos afectan a miles de usuarios en el trayecto Buenavista-AIFA

Tren Lechería-AIFA Foto: SICT

Miles de usuarios del Tren Felipe Ángeles, que conecta la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), enfrentaron una nueva jornada de retrasos la noche de este lunes debido a que el servicio continúa operando con marcha lenta, situación que ha incrementado los tiempos de traslado y generado inconformidad entre los pasajeros.

A través de sus canales oficiales, el sistema ferroviario emitió un aviso para informar sobre las afectaciones en el servicio y pidió comprensión a los usuarios mientras se normaliza la circulación.

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“Aviso a personas usuarias del Tren Felipe Ángeles Buenavista–AIFA: El servicio opera con marcha lenta en este momento. Te sugerimos considerar tiempos adicionales en tu traslado. Agradecemos tu comprensión”, publicó la empresa en sus redes sociales.

El mensaje fue difundido durante la noche, cuando cientos de pasajeros aún utilizaban el servicio para regresar a sus hogares o dirigirse hacia el aeropuerto.

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Problemas se arrastran desde el 4 de julio

AIFA-Buenavista Tren AIFA atrasos 4 de julio (especial)

Aunque el aviso más reciente volvió a alertar sobre la operación con baja velocidad, las afectaciones no son nuevas. Desde el pasado 4 de julio, el Tren AIFA había informado sobre problemas en la infraestructura ferroviaria.

En aquella ocasión, el único mensaje emitido fue:

“Marcha lenta en la vía troncal tramo Suburbano”.

Sin embargo, la empresa no explicó cuáles eran las causas específicas que originaban la reducción de velocidad ni el tiempo estimado para restablecer el servicio de manera normal.

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La falta de información detallada ha generado incertidumbre entre los usuarios, quienes diariamente dependen de este medio de transporte para llegar a sus centros de trabajo, escuelas o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Vagones saturados y largas esperas

Tren Lechería-AIFA, estación San Rafael (Foto: Jorge Contreras/Infoabe México)

Como consecuencia de los retrasos, durante la tarde y noche se registraron vagones con alta afluencia de pasajeros, principalmente en dirección al AIFA.

Usuarios compartieron imágenes y videos en redes sociales donde se observan andenes llenos y trenes con una importante concentración de personas, derivado de la disminución en la frecuencia efectiva del servicio ocasionada por la marcha lenta.

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Muchos pasajeros señalaron que sus tiempos habituales de recorrido aumentaron considerablemente, lo que también provocó complicaciones para quienes debían realizar conexiones con otros medios de transporte público.

La situación generó molestias entre los viajeros, quienes pidieron una mejor comunicación por parte de las autoridades responsables del sistema ferroviario.

No se ha informado cuándo quedará completamente restablecida la velocidad del Tren Buenavista-AIFA FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Las redes sociales se convirtieron nuevamente en el principal espacio para expresar el descontento de los pasajeros.

Una de las publicaciones que mayor atención recibió fue la de la usuaria Zayra Granatapfel, quien cuestionó la escasa información proporcionada por la empresa respecto a las fallas.

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“Sus reportes deberían ser más detallados; si bien no somos ingenieros o especialistas, dar explicaciones ayudan a evitar la especulación”, escribió la usuaria.

El comentario fue respaldado por otros pasajeros, quienes coincidieron en que informar únicamente sobre la existencia de una “marcha lenta” resulta insuficiente para comprender el origen de los retrasos y planificar sus traslados.

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Diversos usuarios solicitaron que, además de informar sobre las afectaciones, se expliquen las causas técnicas, el tramo afectado y el tiempo estimado para resolver el problema.

Recomiendan considerar más tiempo de traslado

Hasta el momento, el Tren Felipe Ángeles no ha informado cuándo quedará completamente restablecida la velocidad normal de operación.

Por ello, la recomendación oficial continúa siendo que los pasajeros consideren tiempos adicionales para llegar a sus destinos, especialmente quienes viajan hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde un retraso podría poner en riesgo la llegada oportuna para abordar un vuelo.

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Mientras continúan las afectaciones, miles de usuarios esperan que el servicio recupere su operación habitual y que las autoridades ofrezcan información más precisa sobre las causas que mantienen la circulación con marcha lenta desde hace varios días.