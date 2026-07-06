Afición alaba al Vasco Aguirre pero sale molesta del estadio tras la eliminación de México ante Inglaterra: “Lo amamos muchísimo”

Javier Aguirre dejará de ser entrenador de la Selección Mexicana tras ser eliminado ante Inglaterra (REUTERS)

La eliminación de México en la Copa Mundial de la FIFA marcó un nuevo capítulo en la historia reciente del fútbol nacional. La derrota por 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Azteca dejó a los aficionados entre la frustración y el reconocimiento hacia su equipo técnico.

La reacción de la afición fue inmediata. Muchos salieron del estadio con gestos de enojo, pero también hubo espacio para el agradecimiento. Una aficionada expresó su admiración por Javier “Vasco” Aguirre, resaltando: “Amamos a Javier Aguirre, es un pinche tipazo y es un super entrenador, lo amamos muchísimo”. Este sentimiento reflejó la dualidad de emociones entre los seguidores: tristeza por el resultado y respeto por el trabajo realizado.

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Una mujer con camiseta de la selección mexicana es entrevistada por un reportero. El micrófono visible lleva el logo de Infobae. La entrevistada sostiene una prenda de vestir amarilla. El entorno es un espacio exterior concurrido durante la noche, con la presencia de otras personas, algunas portando vestimenta similar. Estas imágenes corresponden a un reportaje o cobertura de evento.

Inglaterra avanza y México se despide

El encuentro fue definido por las dos anotaciones de Jude Bellingham y una más de Harry Kane para el conjunto europeo. Por parte del equipo local, Raúl Jiménez y Julián Quiñones lograron sumar goles, aunque su esfuerzo no bastó para revertir el marcador. El resultado final selló la eliminación del representativo mexicano en los octavos de final.

Ahora, el cuadro inglés se medirá en Miami en los Cuartos de Final ante Noruega, equipo que venció a Brasil 2 goles a 1 el día de ayer gracias al doblete de Erling Haaland.

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El futuro de la selección mexicana

Tras el partido, Javier Aguirre se presentó en conferencia de prensa y confirmó la continuidad del proyecto nacional. El estratega aseguró que Rafa Márquez permanecerá al frente de la selección como entrenador principal hasta la Copa Mundial de 2030. Esta decisión busca dar estabilidad al plantel y proyectar una visión a largo plazo para el desarrollo del fútbol mexicano.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El seleccionador de México, Javier Aguirre, antes del partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

La eliminación en octavos de final genera un nuevo proceso de reflexión para la afición y la dirigencia. El respaldo a Aguirre y la apuesta por Márquez como líder técnico son las señales más claras de la jornada, en un contexto donde el resultado deportivo no logró cumplir con las expectativas, pero sí dejó lecciones de cara al futuro.

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Tercer y último Mundial de Aguirre como entrenador

El ciclo de Javier “Vasco” Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana llegó a su fin tras la eliminación en el Mundial de 2026. Este torneo marcó su tercera participación en una Copa del Mundo al frente del equipo nacional, luego de sus experiencias previas en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Inglaterra - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 5 de julio de 2026. El entrenador de México, Javier Aguirre, durante el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

En sus tres etapas mundialistas, Aguirre consiguió llevar al equipo hasta los octavos de final. Sin embargo, en esta última edición, el ambiente en el grupo y la relación con la afición fueron diferentes a las anteriores. A pesar de no superar la barrera de los octavos, el equipo logró una mayor conexión con los hinchas, quienes expresaron tanto su tristeza por la eliminación como su aprecio por el entrenador.

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