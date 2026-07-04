La inesperada respuesta de Caifanes tras ver ‘Aquí no es así’ como himno del México vs. Inglaterra

(Instagram/Reuters)

La canción Aquí no es así de Caifanes se convirtió en el himno extraoficial de los mexicanos para el partido de octavos de final entre la selección nacional y Inglaterra.

El tema, popularizado por los aficionados en redes sociales, fue adoptado como símbolo de identidad antes del encuentro disputado este 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

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Caifanes responde a la ola de edits y adoptó el grito de la afición

La viralidad alcanzó a la propia banda. En la cuenta oficial de Caifanes en Instagram, el grupo compartió uno de los edits generados por la afición mexicana, donde la canción sonaba de fondo con imágenes de la selección.

El video que agregaron a sus redes fue producido por la cuenta oficial de la Selección Mexicana, lo que reforzó la conexión entre el equipo y la banda. En la descripción, Caifanes escribió: “#méxico @miseleccionmx”.

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Caifanes compartió un edit de la Selección Mexicana con su canción 'Aquí no es así'

La reacción de Caifanes no tardó en generar comentarios y peticiones de los seguidores. Usuarios escribieron:

“Que la pongan en el estadio” y “Este a todo pulmón en el estadiooooo”, solicitando que el tema sonara antes del partido.

En otros mensajes, la frase “¿Oasis? Caifanes mejor” circuló como respuesta a la cultura pop inglesa. El grupo sumó su voz a la tendencia al compartir el video viral en sus redes.

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(Instagram)

Saúl Hernández asistió al Mundial y la afición pidió que regrese

En la cuenta de Saúl Hernández, vocalista de la banda, se compartió una serie de imágenes tomadas en el Estadio Ciudad de México durante uno de los partidos recientes del Mundial 2026.

El cantante agradeció a Chino Huerta: “Gracias Chino por los boletos, gran detalle de tu parte. Abrazos enormes!!!”.

(IG)

Este gesto provocó una nueva ola de mensajes de la afición, entre ellos: “Chino, ahí te encargo los del domingo porque la canción del partido es ‘Aquí no es así’”, y “Porfis maestro, cárguese el ojo de venado para ganar”.

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Otras personas comentaron: “Debieron abrir el mundial, ustedes nos representan a los mexicanos con su música”, y “Te lo mereces, papito. Con razón ganamos! Un abrazo”. Incluso aparecieron mensajes como “Te necesitamos entero el domingo contra The Cure”, en referencia al siguiente partido.

“Aquí no es así”: el origen y la conexión con México vs Inglaterra

La canción de Caifanes, original de 1994, cobró fuerza entre los aficionados mexicanos como una respuesta cultural al enfrentamiento contra Inglaterra.

El video muestra la camiseta blanca de la selección de fútbol de Inglaterra y un entrenador en un estadio. Se observan aficionados animando en un campo deportivo, algunos vistiendo camisetas rojas. Una escena callejera en Londres bajo la lluvia, con un autobús rojo de dos pisos y una pantalla digital, se intercala con imágenes de la afición. El contenido refleja el uso de la canción 'Aquí no es así' de Caifanes por parte de aficionados mexicanos para un contexto deportivo.

Los edits y videos en X y TikTok mezclaron imágenes ed lugares emblemáticos de Inglaterra y frases de la canción como: “Sigues caminando sobre viejos territorios, invocando fuerzas que jamás entenderás”.

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Y en la parte de la canción donde señala: “Pero aquí no es así”, aparecen imágenes de la selección mexicana, de la calidez de la afición y de la pasión nacional por este deporte.