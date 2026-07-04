México

Chicote Calderón refuerza a los Pumas tras su paso por Chivas y América

El jugador mexicano llega a Universidad Nacional para realizar labores defensivas y de ataque en el próximo Torneo Apertura 2026

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Cristian Calderón llega a Universidad después de Chivas y América
Cristian Calderón llega a Universidad después de Chivas y América (X / PUMAS)

Este sábado 4 de julio los Pumas de la UNAM, subcampeones de la Liga Mx, confirmaron la llegada del mexicano Cristian Chicote Calderón, jugador con experiencia en zona defensiva para potenciar a la escuadra del Pedregal en el siguiente Torneo Apertura 2026.

Chicote portará los colores de Pumas UNAM después de pasar por las filas del Club Deportivo Guadalajara Chivas y el Club de Futbol América, dos de los principales adversarios del conjunto Auriazul en el Futbol Mexicano.

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Calderón llega a los Felinos proveniente de los Rayos del Club Necaxa, con quien estuvo durante una temporada. Chicote se sumará de manera instantánea a la escuadra de la Capital para estar a las órdenes del técnico Esteban Solari enfocando la vista al Apertura 2026.

“El Club Universidad Nacional informa que Cristian Calderón es nuevo jugador de Pumas. El futbolista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Necaxa y con una importante trayectoria tras su paso por Atlas, América y Chivas“, dice el comunicado oficial.

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El Estadio Akron abuchea a Cristian 'Chicote' Calderón en la Semifinal de Ida
Chicote Calderón jugó para el América, donde se consagró bicampeón, (Imagen)

Calderón se incorporará de inmediato al primer equipo que dirige el entrenador Estaban Solari, para trabajar de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. ¡Bienvenido a Pumas, Chicote Calderón!“, cierre el anuncio de Universidad Nacional.

La llegada de Cristian Calderón busca aportar solidez defensiva y proyección en ofensiva. Chicote es un especialista para cuidar las bandas y soltarse de la parte baja para tener presencia en el área al llegar a profundidad.

La incorporación del Chicote ocurre días después de la contratación de Sebastián Córdova, también con pasado en el Club de Futbol América para regresar a su mejor nivel y tenga la posibilidad de estar en consideración para el siguiente ciclo mundialista.

Cristian “Chicote” Calderón (Foto: Twitter/ @Chivas)
Cristian “Chicote” Calderón durante su paso por las Chivas. (Foto: Twitter/ @Chivas)

Los Pumas de la UNAM aumentan la nómina después de su increíble actuación en el Torneo Clausura 2026, en el que cerraron la fase regular como superlíderes con 36 unidades, logrando su mejor marca de puntos en torneos cortos del Futbol Mexicano.

Sin embargo, la película acabó con un final adverso para los Universitarios: perdieron la Gran Final contra Cruz Azul en CU y oficialmente cumplió 15 años sin levantar un título de Liga. desde el 22 de mayo del 2011 cuando derrotó a Monarcas Morelia en aquella final del Torneo de Clausura.

Pumas de la UNAM ha jugado tres finales desde su último campeonato nacional de la Primera División. En 2015 cayó en penales contra Tigres UANL, en 2020 no pudo vencer al Club León y en el Clausura 2026 fue víctima del Cruz Azul en su propia casa.

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