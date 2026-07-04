¿Quieres aprender a pintar? El Museo Dolores Olmedo ofrece talleres gratis para toda la familia y público en general: días, horarios y cómo llegar

El jardín del Museo Dolores Olmedo exhibe un paisaje con césped, árboles frutales, helechos y arbustos de hortensias en flor que rodean una edificación blanca. (Museo Dolores Olmedo/Redes Sociales)

Museo Dolores Olmedo ofrece talleres gratuitos de artes plásticas para familias, sin costo y sin registro previo, en uno de los recintos con la colección más grande de Frida Kahlo y Diego Rivera en el mundo.

El museo, ubicado en Avenida México 5843, colonia La Noria, Xochimilco, abre sus talleres de martes a viernes de 15:00 a 17:00 horas, y los sábados y domingos de 11:00 a 17:00 horas. En ambos casos, la actividad incluye exploración de su zona infantil y distintas técnicas de expresión artística.

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El acceso no tiene costo, pero el museo advierte que el cupo es limitado. Se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar, en especial durante los fines de semana.

¡Fin de semana en el museo! Visita nuestra zona infantil, conoce nuestros talleres de artes plásticas y explora distintas técnicas de expresión artística. No se requiere registro previo y es una actividad sin costo para todo público ¡Te esperamos! #MuseoDoloresOlmedo pic.twitter.com/KWbNkyFtPv — Museo Dolores Olmedo (@elolmedo_mx) July 4, 2026

Talleres gratuitos en un museo que acaba de reabrir

Un árbol central de tronco grueso domina una pintura acuarela con figuras estatuarias y vegetación de fondo. (Museo Dolores Olmedo/X )

La propuesta llega semanas después de que el recinto retomara operaciones el 30 de mayo de 2026, tras seis años de cierre que comenzaron con la pandemia de COVID-19 y se prolongaron por una controversia institucional.

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Una pintura en acuarela muestra la cabeza de un dragón verde entre árboles y un paisaje abstracto con la firma de Mike y la fecha 2016. (Museo Dolores Olmedo/X )

Durante ese periodo, los herederos de la fundadora anunciaron el traslado de la colección al Parque Aztlán, en Chapultepec. El proyecto generó rechazo público por contravenir la voluntad de Dolores Olmedo Patiño, quien destinó su hacienda del siglo XVI en Xochimilco como sede permanente del acervo.

Una pintura de acuarela representa un paisaje marítimo con un sol rojizo sobre el horizonte, un cielo azul oscuro y nubes anaranjadas. (Museo Dolores Olmedo/X )

En febrero de 2026, el director de Administración y Finanzas del museo, Octavio Carrasco, informó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que la mudanza “ha quedado anulada”. La familia propietaria no ha confirmado públicamente si la cancelación es definitiva.

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Un póster promociona el Taller de Artes Plásticas sin costo del Museo Dolores Olmedo, detallando horarios y cupo limitado. (Museo Dolores Olmedo/X )

La reapertura y su nueva museografía

La reapertura se coordinó para coincidir con el Mundial de Fútbol 2026, que México coorganiza desde el 11 de junio. La nueva propuesta expositiva articula dos muestras centrales: “Diego Rivera de Europa a Acapulco” y “Frida Kahlo en dos tiempos”, que reúnen más de 100 obras de ambos artistas.

Por primera vez, el público puede acceder a las habitaciones privadas de Dolores Olmedo, con muebles originales, objetos personales y fotografías inéditas.

Se sumó también la exposición fotográfica temporal “El ritual de la pelota”, con imágenes aéreas de zonas arqueológicas del fotógrafo Santiago Arau.

Una colección única en el mundo

Crédito: Pablo López Luz / NYT

El museo alberga 26 obras de Frida Kahlo —la mayor colección de la artista en el mundo— y entre 139 y 148 pinturas de Diego Rivera, incluyendo dibujos y un fresco. Entre las piezas de Kahlo se encuentran Autorretrato con mono (1945), Unos cuantos piquetitos (1935) y Hospital Henry Ford (1932).

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La colección fue reunida por Dolores Olmedo Patiño (1908-2002), mecenas que mantuvo un vínculo de más de tres décadas con Rivera. Junto al acervo de arte moderno, el recinto custodia cerca de 6.000 figurillas y esculturas prehispánicas de culturas olmeca, maya, mixteca, zapoteca y azteca, además de arte novohispano, popular y contemporáneo.

El jardín del museo, un lugar icónico para visitar el fin de semana

Crédito: Pablo López Luz / NYT

Los jardines del Museo Dolores Olmedo son parte de la experiencia desde el primer paso. La finca de La Noria, construida en el siglo XVI, recibe a los visitantes con arquitectura colonial, amplios espacios verdes y la presencia de pavos reales de plumaje azul que deambulan libremente por los senderos.

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El recinto alberga también una colonia de perros xoloitzcuintles, la raza prehispánica mexicana considerada sagrada por varias culturas mesoamericanas. Su convivencia con el público forma parte del carácter singular del lugar.

Este entorno al aire libre convierte la visita —y en particular los talleres gratuitos del fin de semana— en una jornada que combina expresión artística, contacto con la naturaleza y patrimonio arquitectónico, todo dentro de un mismo predio en Xochimilco.

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Horarios, tarifas y cómo llegar

El museo opera de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas. La entrada general cuesta $162 MXN para nacionales y $432 MXN para visitantes extranjeros. Estudiantes, docentes, menores de 12 años y vecinos de la Alcaldía Xochimilco pagan $70 MXN.

Los boletos se adquieren en el sitio oficial museodoloresolmedo.org.mx, con disponibilidad limitada en taquilla.

En transporte público, la ruta más directa parte de la estación Tasqueña del Metro (Línea 2). Desde ahí, el Tren Ligero con dirección a Xochimilco llega hasta la estación La Noria, a entre 10 y 15 minutos a pie del recinto. Quienes lleguen en automóvil pueden orientarse por la Calzada de Tlalpan, División del Norte o Periférico Sur.

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