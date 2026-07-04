México

Los beneficios del durazno, una de las frutas más ricas que existen

Conoce los nutrientes de este alimento

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El durazno aporta apenas 39 calorías por cada 100 gramos y concentra vitamina C, betacarotenos, potasio, fibra y agua en una sola fruta. Es una de las opciones más completas del verano mexicano: refrescante, dulce y con un perfil nutricional que favorece la piel, la digestión y el sistema inmune al mismo tiempo.

Lo que hace al durazno especialmente práctico es su versatilidad. Se come solo, en agua fresca, en ensaladas, con yogurt griego o como base de salsas. No necesita preparación y su temporada en México coincide con los meses de mayor calor, cuando el cuerpo demanda más hidratación y antioxidantes para contrarrestar la exposición al sol.

PUBLICIDAD

Un durazno mediano cubre casi el 15% de la vitamina C diaria recomendada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil nutricional del durazno por cada 100 gramos es este:

  • Calorías: 39 kcal
  • Agua: aproximadamente 89% del peso total
  • Carbohidratos: 9.5 g, principalmente azúcares naturales de absorción moderada
  • Fibra: 1.5 g, entre soluble e insoluble
  • Vitamina C: cerca de 6.6 mg, que equivale al 7 a 15% de la ingesta diaria recomendada según la edad
  • Betacarotenos (provitamina A): pigmentos que el cuerpo convierte en vitamina A y que protegen las células del daño oxidativo
  • Potasio: alrededor de 190 mg por porción, mineral que regula la presión arterial y la función muscular
  • Vitamina E: antioxidante que contribuye a proteger las membranas celulares

Un durazno mediano pesa entre 130 y 150 gramos, lo que eleva todos esos valores proporcionalmente. Es una fruta de bajo índice glucémico, lo que significa que no provoca picos bruscos de azúcar en sangre cuando se consume en su forma entera y fresca.

PUBLICIDAD

Los betacarotenos y la vitamina C protegen la piel desde adentro

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El color amarillo-naranja de la pulpa del durazno no es decorativo: delata una alta concentración de betacarotenos, el mismo pigmento que da color a la zanahoria y al mango.

Los betacarotenos actúan como antioxidantes y se convierten en vitamina A dentro del organismo. Esa vitamina A participa directamente en:

  • La regeneración celular de la piel
  • El mantenimiento de la visión, especialmente en condiciones de poca luz
  • El funcionamiento del sistema inmune
  • La protección de las mucosas del tracto digestivo y respiratorio

La vitamina C del durazno complementa ese trabajo: es necesaria para sintetizar colágeno, la proteína estructural que mantiene la firmeza de la piel, las articulaciones y los vasos sanguíneos. Consumir durazno fresco en verano —cuando la exposición solar es mayor— suma antioxidantes en el momento en que el cuerpo más los necesita para neutralizar el daño de los rayos UV.

La fibra y el agua del durazno favorecen la digestión y la saciedad

duraznos picados, avena, desayuno saludable, fruta y cereal, receta, combinación de sabores - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Con casi 89% de su peso en agua, el durazno hidrata mientras alimenta. Esa combinación de agua y fibra tiene efectos concretos sobre la digestión y el apetito:

  • Fibra insoluble: acelera el tránsito intestinal y previene el estreñimiento
  • Fibra soluble (pectinas): forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa y ayuda a reducir el colesterol LDL
  • Efecto saciante: la combinación de agua, fibra y volumen físico de la fruta genera sensación de llenura con muy pocas calorías
  • Prebiótico natural: la fibra soluble alimenta las bacterias beneficiosas del intestino, lo que favorece una microbiota equilibrada

El potasio del durazno —unos 190 mg por cada 100 gramos— contribuye a regular la presión arterial al contrarrestar el efecto del sodio. Es un mineral que también participa en la contracción muscular y en la transmisión de señales nerviosas, lo que lo hace útil para quienes hacen ejercicio con regularidad.

La forma de aprovechar mejor todos estos nutrientes es consumir el durazno fresco, entero y con cáscara cuando sea posible. La cáscara concentra parte de la fibra y los antioxidantes. Las versiones en almíbar, deshidratadas o en jugo eliminan la fibra, concentran el azúcar y reducen el contenido vitamínico de forma considerable.

Temas Relacionados

DuraznoDuraznosFrutaVitamina CSaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

GP de México apoya a la selección con la campaña “No inglés” rumbo al partido vs Inglaterra

Por medio de un comunicado anunciaron que la cobertura del Gran Premio de la Gran Bretaña será 100% en idioma español

GP de México apoya a la selección con la campaña “No inglés” rumbo al partido vs Inglaterra

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 4 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 4 de julio

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 4 de julio: fuerte lluvia en CDMX provoca suspensión de Cablebús

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy sábado 4 de julio: fuerte lluvia en CDMX provoca suspensión de Cablebús

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país de este jueves con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

Al menos una aeronave forma parte del despliegue, según videos compartidos por testigos en la zona

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de julio: muere capitán de Marina al proteger a buscadoras en Mazatlán

Reportan intenso operativo federal en la localidad de Agua Verde, Sinaloa

¿Quién pilotó el avión de ‘El Mayo’ Zambada? El gran misterio que persiste casi dos años después

Dos embarcaciones y cerca de tres toneladas de cocaína aseguradas: nuevo golpe de la Marina en el Océano Pacífico

Mundial 2026: crece la preocupación por el riesgo de explotación infantil en las sedes del torneo

ENTRETENIMIENTO

Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

Mau y Ricky, Los Cardenales de Nuevo León, Panteón Rococó y Los Ángeles Azules: los próximos conciertos del Zona Fest de Querétaro

Falta poco, NSQK dará concierto en Campo Marte este mes: disponibilidad, fecha y horario

Verónica Castro visita la Casa del Actor y conmueve a residentes con emotivo encuentro

La Original Banda El Limón dará concierto gratis en el Monumento a la Revolución tras México vs Inglaterra

Libro “Todo a la Luz”, de Karla de la Cuesta, podrá seguir circulando en México

DEPORTES

México vs Inglaterra tendrá lluvias fuertes y posible caída de granizo: estas son las recomendaciones de protección civil para el partido

México vs Inglaterra tendrá lluvias fuertes y posible caída de granizo: estas son las recomendaciones de protección civil para el partido

GP de México apoya a la selección con la campaña “No inglés” rumbo al partido vs Inglaterra

Tunden en redes a Javier Alarcón por asegurar que Inglaterra está guardando a Palmer y Foden para enfrentar a México

Chicote Calderón refuerza a los Pumas tras su paso por Chivas y América

El reto viral de periodistas ingleses en CDMX por la altitud previo al partido México vs Inglaterra