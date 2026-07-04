Los beneficios del durazno, una de las frutas más ricas que existen

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El durazno aporta apenas 39 calorías por cada 100 gramos y concentra vitamina C, betacarotenos, potasio, fibra y agua en una sola fruta. Es una de las opciones más completas del verano mexicano: refrescante, dulce y con un perfil nutricional que favorece la piel, la digestión y el sistema inmune al mismo tiempo.

Lo que hace al durazno especialmente práctico es su versatilidad. Se come solo, en agua fresca, en ensaladas, con yogurt griego o como base de salsas. No necesita preparación y su temporada en México coincide con los meses de mayor calor, cuando el cuerpo demanda más hidratación y antioxidantes para contrarrestar la exposición al sol.

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Un durazno mediano cubre casi el 15% de la vitamina C diaria recomendada

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El perfil nutricional del durazno por cada 100 gramos es este:

Calorías: 39 kcal

Agua: aproximadamente 89% del peso total

Carbohidratos: 9.5 g, principalmente azúcares naturales de absorción moderada

Fibra: 1.5 g, entre soluble e insoluble

Vitamina C: cerca de 6.6 mg, que equivale al 7 a 15% de la ingesta diaria recomendada según la edad

Betacarotenos (provitamina A): pigmentos que el cuerpo convierte en vitamina A y que protegen las células del daño oxidativo

Potasio: alrededor de 190 mg por porción, mineral que regula la presión arterial y la función muscular

Vitamina E: antioxidante que contribuye a proteger las membranas celulares

Un durazno mediano pesa entre 130 y 150 gramos, lo que eleva todos esos valores proporcionalmente. Es una fruta de bajo índice glucémico, lo que significa que no provoca picos bruscos de azúcar en sangre cuando se consume en su forma entera y fresca.

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Los betacarotenos y la vitamina C protegen la piel desde adentro

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El color amarillo-naranja de la pulpa del durazno no es decorativo: delata una alta concentración de betacarotenos, el mismo pigmento que da color a la zanahoria y al mango.

Los betacarotenos actúan como antioxidantes y se convierten en vitamina A dentro del organismo. Esa vitamina A participa directamente en:

La regeneración celular de la piel

El mantenimiento de la visión, especialmente en condiciones de poca luz

El funcionamiento del sistema inmune

La protección de las mucosas del tracto digestivo y respiratorio

La vitamina C del durazno complementa ese trabajo: es necesaria para sintetizar colágeno, la proteína estructural que mantiene la firmeza de la piel, las articulaciones y los vasos sanguíneos. Consumir durazno fresco en verano —cuando la exposición solar es mayor— suma antioxidantes en el momento en que el cuerpo más los necesita para neutralizar el daño de los rayos UV.

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La fibra y el agua del durazno favorecen la digestión y la saciedad

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Con casi 89% de su peso en agua, el durazno hidrata mientras alimenta. Esa combinación de agua y fibra tiene efectos concretos sobre la digestión y el apetito:

Fibra insoluble: acelera el tránsito intestinal y previene el estreñimiento

Fibra soluble (pectinas): forma un gel en el intestino que ralentiza la absorción de glucosa y ayuda a reducir el colesterol LDL

Efecto saciante: la combinación de agua, fibra y volumen físico de la fruta genera sensación de llenura con muy pocas calorías

Prebiótico natural: la fibra soluble alimenta las bacterias beneficiosas del intestino, lo que favorece una microbiota equilibrada

El potasio del durazno —unos 190 mg por cada 100 gramos— contribuye a regular la presión arterial al contrarrestar el efecto del sodio. Es un mineral que también participa en la contracción muscular y en la transmisión de señales nerviosas, lo que lo hace útil para quienes hacen ejercicio con regularidad.

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La forma de aprovechar mejor todos estos nutrientes es consumir el durazno fresco, entero y con cáscara cuando sea posible. La cáscara concentra parte de la fibra y los antioxidantes. Las versiones en almíbar, deshidratadas o en jugo eliminan la fibra, concentran el azúcar y reducen el contenido vitamínico de forma considerable.