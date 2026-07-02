Harry Kane, Declan Rice y más jugadores hablan sobre el México vs Inglaterra en el Estadio Azteca: “No hay nada más grande”

Harry Kane, Declan Rice y Anthony Gordon, futbolistas de la selección de Inglaterra, se muestran sobre el césped del Estadio Azteca. (Imagen Ilustrativa Infobae/AFP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Harry Kane, Declan Rice, Anthony Gordon y el resto de la selección inglesa advirtieron que el partido del domingo 5 de julio contra México en el Estadio Azteca será uno de los encuentros más exigentes del Mundial 2026.

El duelo, programado para las octavos de final del torneo, marcará el regreso de los Tres Leones al Coloso de la Ciudad de México después de 40 años y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en momentos distintos: México invicto, sin goles en contra y en casa; Inglaterra con una remontada dramática a cuestas.

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El ganador del partido enfrentará al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega en cuartos de final.

(Ilustración: Jesús Aviles)

El encuentro también será muy especial: el Estadio Azteca cerrará así su participación como sede del Mundial 2026, albergará ese domingo a más de 80,000 aficionados mexicanos que ya anticipan una noche de presión máxima sobre los Tres Leones.

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Cómo llegaron México e Inglaterra a los octavos de final

México cerró su camino a los octavos con una victoria contundente sobre Ecuador, 2-0, en el propio Azteca. El Tricolor sumó su cuarta victoria consecutiva en el torneo y mantiene su portería imbatida.

Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 con un remate de derecha tras una habilitación de Roberto Alvarado, y Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31 con un disparo al ángulo tras aprovechar un error defensivo ecuatoriano. La selección dirigida por Javier Aguirre no ha concedido un solo gol en el torneo y llega al duelo con la confianza de un equipo que en el Azteca nunca ha perdido una eliminatoria mundialista.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa contra México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026 El mexicano Julián Quiñones celebra el segundo gol de su equipo REUTERS/Pedro Nunes IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Inglaterra, en cambio, tuvo que sufrir para avanzar. En Atlanta, los Tres Leones cayeron en desventaja ante el Congo al minuto 7 con un gol de Brian Cipenga y no lograron quebrar la portería durante los primeros 70 minutos, lapso en el que el arquero Lionel Mpasi fue figura y mantuvo vivo el fantasma de una eliminación temprana para uno de los favoritos al título.

La remontada llegó gracias a Harry Kane y a dos asistencias del extremo Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona. El capitán inglés anotó al minuto 75 y al 86 para darle la vuelta al marcador y sellar el pase a la siguiente ronda. Kane fue nombrado Jugador Más Valioso del partido.

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Durante la fase de grupos, Inglaterra disputó todos sus partidos en estadios de Estados Unidos. Venció 4-2 a Croacia en Dallas, empató sin goles ante Ghana en Boston y cerró con un 2-0 sobre Panamá en Nueva York para clasificar como líder del Grupo L.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Inglaterra contra República Democrática del Congo - Estadio de Atlanta, Atlanta, Georgia, EE. UU. - 1 de julio de 2026. Harry Kane, de Inglaterra, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo. REUTERS/Claudia Greco

“No hay nada más grande que eso”

Las declaraciones de los jugadores ingleses en la zona mixta del estadio de Atlanta dejaron en claro que el equipo de Thomas Tuchel tiene plena conciencia de lo que le espera el domingo.

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Kane fue el primero en hablar y no ocultó la magnitud del reto: “Sabemos que viene otro partido extremadamente difícil en cuatro días, pero primero quiero disfrutar este. México en México se hace tan grande como puede ser, el ambiente va a ser increíble, va a ser muy duro por muchas razones diferentes. Pero, si quieres ser campeón del mundo, tienes que pasar por partidos complicados".

El capitán añadió: “Habrá otro juego extremadamente difícil en cuatro días. Dos buenos equipos, tenemos que estar listos contra México en casa. Quiero recuperarme rápido y obviamente enfocarnos para lo que sigue este domingo”.

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Vista del Estadio Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

Declan Rice fue más contundente al referirse al Azteca: “México en el Azteca: no hay nada más grande que eso. Así que va a ser increíble”, dijo el mediocampista, quien también recordó que el duelo del domingo será el primer partido de Inglaterra en ese estadio desde los cuartos de final de México 86.

Anthony Gordon, autor de las dos asistencias a Kane ante el Congo, reconoció haber seguido de cerca el partido de México: “Estoy muy emocionado, va a ser un partido de futbol increíble. Probablemente una atmósfera única en la vida, así que tengo muchas ganas de que llegue. Creo que estamos listos porque somos un gran equipo, hemos atravesado la adversidad".

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El extremo también reconoció la actuación del Tri: “Vi el partido ayer. México lo está haciendo muy bien. Como dije, es un gran ambiente, pero estaremos listos”.

El emblema inglés, con leones medievales y rosas Tudor, acompañará a los jugadores en el Estadio Azteca en un choque lleno de historia contra la Selección Mexicana. (X/ @England)

El portero Dean Henderson, quien no ha sido titular en la justa mundialista, fue el más directo al describir lo que espera en el Azteca: “Jugar con México, en México, no va a ser un partido de futbol más, va a ser un partido en donde habrá que fajarse, y pelear todos los primeros y segundos balones, y habrá que estar preparados para eso".

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Inglaterra regresa al Azteca 40 años después de la “Mano de Dios”

El partido del domingo será el tercer encuentro mundialista de Inglaterra en el estadio Azteca. En México 86, los Tres Leones vencieron 3-0 a Paraguay en octavos de final en ese mismo escenario, pero cayeron 2-1 ante Argentina en cuartos, en el partido donde Diego Armando Maradona marcó primero con la mano y luego con el gol que se conoce como el “Barrilete Cósmico.” Rice lo recordó en zona mixta: el duelo del domingo será la primera vez que Inglaterra pise ese estadio desde aquella tarde de 1986.

La altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar en la Ciudad de México será uno de los factores que deberá enfrentar el equipo de Tuchel, acostumbrado a jugar en tierras estadounidenses durante todo el torneo. El Tri, en cambio, llega con la ventaja de conocer el escenario y con una afición que el partido ante Ecuador hizo sonar el estadio a 147 decibelios.

Harry Kane está en uno de sus mejores momentos, con 13 goles anotados en Copas del Mundo. REUTERS/Paul Childs

Kane llega al Azteca en un momento personal excepcional. Con sus dos goles ante el Congo alcanzó 13 tantos en Copas del Mundo, superando el registro de Pelé, quien se despidió de los Mundiales con 12. Con cinco goles en este torneo, el delantero del Bayern Munich empata con el noruego Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro y acecha a Lionel Messi y Kylian Mbappé, quienes lideran el goleo individual con seis anotaciones cada uno.

El propio Kane resumió el reto con claridad: “Contra México en México, será un ambiente increíble y difícil. Pero si queremos ser campeones del mundo, debes enfrentar los juegos difíciles.”