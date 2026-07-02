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México recibe en el AIFA a 29 personas evacuadas de Venezuela: SRE mantiene apoyo consular

Autoridades mexicanas monitorean las condiciones de seguridad y movilidad en territorio venezolano

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Sismo repatriación mexicanos SRE Venezuela AIFA
Sismo repatriación mexicanos SRE Venezuela AIFA (@SRE_mx/X)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que este miércoles arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) un vuelo de Viva Aerobús procedente de Maiquetía, Venezuela, con 29 personas que lograron salir del país sudamericano gracias a la coordinación entre las representaciones diplomáticas de México y Venezuela.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cancillería mexicana detalló que el operativo fue posible gracias a la colaboración entre la embajada de Venezuela en México y la representación diplomática mexicana en Caracas, con el objetivo de brindar apoyo y asistencia a personas que buscaban abandonar territorio venezolano.

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Las autoridades señalaron que las 29 personas llegaron en buenas condiciones de salud y que en las próximas horas podrán reencontrarse con sus familiares en territorio mexicano.

“La representación de México en Caracas continúa en contacto permanente con la comunidad mexicana en territorio venezolano; permanece atendiendo los casos de asistencia y protección consular que se han registrado hasta el momento”, informó la SRE.

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La dependencia federal agregó que también se mantiene informando a los connacionales sobre las distintas rutas y vías comerciales disponibles para salir de Venezuela, en caso de que requieran abandonar el país derivado de la situación que actualmente enfrenta esa nación.

México mantiene asistencia consular en Venezuela

Sismo repatriación mexicanos SRE Venezuela AIFA
La embajada mexicana en Caracas continúa operando y brindando atención a ciudadanos mexicanos (@SRE_mx/X)

La cancillería reiteró que la embajada mexicana en Caracas continúa operando y brindando atención a ciudadanos mexicanos, particularmente en temas relacionados con protección consular, orientación migratoria y apoyo para encontrar alternativas de salida.

Además, las autoridades mexicanas señalaron que se mantiene un monitoreo permanente sobre las condiciones de seguridad y movilidad en Venezuela, así como sobre la disponibilidad de vuelos comerciales y conexiones internacionales.

La SRE enfatizó que el gobierno mexicano mantiene una postura de solidaridad con el pueblo venezolano y expresó su respaldo ante los desafíos que atraviesa el país sudamericano.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera su solidaridad y apoyo al pueblo hermano venezolano en estos retadores momentos”, indicó la dependencia.

Crisis en Venezuela genera preocupación internacional

Crisis en Venezuela tras terremotos del pasado 24 de junio (REUTERS/Maxwell Briceno)
Crisis en Venezuela tras terremotos del pasado 24 de junio (REUTERS/Maxwell Briceno)

En las últimas semanas, diversos gobiernos y organismos internacionales han manifestado preocupación por la situación política y social en Venezuela, lo que ha provocado que algunos ciudadanos extranjeros busquen salir del país.

Ante este escenario, distintas representaciones diplomáticas han fortalecido sus mecanismos de asistencia y protección consular para apoyar a sus nacionales.

México, a través de su embajada en Caracas, ha mantenido comunicación constante con la comunidad mexicana radicada en Venezuela, con el propósito de atender cualquier emergencia o solicitud de apoyo.

El vuelo que arribó este miércoles al AIFA representa uno de los esfuerzos de coordinación diplomática y consular entre ambos países para facilitar la movilidad de personas que decidieron abandonar territorio venezolano.

Arribo al AIFA y reunión con familiares

AIFA 4 Informe de labores Isidoro Pastor Edomex
El director del AIFA, Isidoro Pastor afirmó que espera superar los 8.3 millones de pasajeros para 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

El avión de Viva Aerobús aterrizó durante la tarde en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde familiares esperaban la llegada de las personas procedentes de Venezuela.

Las autoridades no detallaron si entre los pasajeros había ciudadanos venezolanos o personas de otras nacionalidades, aunque confirmaron que todos recibieron apoyo para concretar su traslado.

Hasta el momento, la SRE no ha informado sobre futuros vuelos o nuevos operativos de evacuación; sin embargo, reiteró que continuará ofreciendo asistencia consular a quienes permanezcan en Venezuela y requieran orientación o apoyo.

El gobierno mexicano insistió en que seguirá atento al desarrollo de la situación en el país sudamericano y mantendrá abiertos los canales de comunicación con la comunidad mexicana en Caracas.

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