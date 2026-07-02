Controlan fuga de gas en Nezahualcóyotl: regresan a sus hogares 179 personas evacuadas

fuga de gas Nezahualcóyotl evacuados (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México informó que fue controlada la fuga de gas natural registrada en la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, por lo que se autorizó el regreso a sus viviendas de las 179 personas que habían sido evacuadas como medida preventiva.

A través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en coordinación con el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, las autoridades detallaron que luego de realizar diversas inspecciones y verificar que el ducto afectado ya no representa un peligro para la población, las familias comenzaron a retornar a sus hogares alrededor de las 19:00 horas de este miércoles.

PUBLICIDAD

El incidente movilizó a cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, quienes implementaron un operativo de seguridad para evitar riesgos mayores entre los habitantes de la zona. Como parte de las acciones preventivas, las autoridades evacuaron a decenas de familias cercanas al punto de la fuga, mientras personal especializado realizaba labores para contener la emergencia.

De acuerdo con el reporte oficial, una vez que se eliminó la presión del gas remanente en el ducto, se determinó que existían las condiciones necesarias para permitir el regreso seguro de la población evacuada.

PUBLICIDAD

Zona de fuga acordonada

Fuga de gas en el municipio de Nezahualcóyotl

Las autoridades señalaron que el área donde se registró la fuga permanecerá acordonada debido a que continúan los trabajos de reparación por parte de la empresa responsable de la infraestructura de gas natural.

Elementos de Protección Civil, personal técnico especializado y autoridades municipales mantienen vigilancia permanente en el sitio para supervisar que las labores se desarrollen bajo estrictas medidas de seguridad y evitar cualquier riesgo adicional para los vecinos de la colonia Benito Juárez.

PUBLICIDAD

El gobierno estatal destacó que en la supervisión de las reparaciones participan también autoridades federales y municipales, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y restablecer completamente las condiciones de normalidad en la zona afectada.

Vecinos de la colonia señalaron que durante varias horas prevaleció la incertidumbre debido al fuerte olor a gas y la presencia de unidades de emergencia; sin embargo, reconocieron la rápida intervención de las autoridades y de los cuerpos de rescate, quienes actuaron para salvaguardar a las familias.

PUBLICIDAD

Monitoreo hasta que acaben trabajos de prevención

fuga de gas Nezahualcóyotl evacuados (Gob. Edomex)

Las autoridades hicieron un llamado a la población para respetar el acordonamiento y permitir que los trabajos concluyan de manera adecuada.

Protección Civil reiteró que continuará monitoreando el área hasta que concluyan completamente las reparaciones y se confirme que no existe riesgo alguno para la población.

PUBLICIDAD

Este tipo de incidentes pone nuevamente sobre la mesa la importancia del mantenimiento y supervisión constante de la infraestructura de distribución de gas natural en zonas urbanas densamente pobladas, especialmente en municipios como Nezahualcóyotl, donde miles de familias viven cerca de ductos y redes de suministro energético.

No se reportaron personas lesionadas ni daños mayores derivados de la fuga de gas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente ocurrido en la colonia Benito Juárez.

PUBLICIDAD