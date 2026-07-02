Internautas critican a Pepe Aguilar tras video llorando por triunfo de México sobre Ecuador

El cantante asistió por tercera vez al Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y documentó la victoria del Tri sobre Ecuador con un emotivo videoclip que desató el debate sobre su identidad nacional en redes sociales. (@pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar llora de emoción en el Estadio Ciudad de México tras la victoria del Tri ante Ecuador, y la reacción de los internautas no se hace esperar: le recuerdan que el cantante tiene nacionalidad estadounidense.

El martes 30 de junio, el intérprete de música regional mexicana asistió al partido entre México y Ecuador acompañado de su esposa Aneliz Álvarez, su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal. La selección mexicana se impuso 2-0 y selló su pase a la siguiente fase del torneo.

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Horas después del encuentro, Aguilar publicó en sus redes sociales un videoclip que reúne momentos del partido: él sostiene una bandera de México mientras llora, la familia celebra los dos goles del Tri y, de fondo, suena “El Son de la Negra” en su propia voz. En un momento del video se le ve cantar “Cielito Lindo” con una letra modificada: “otros tres goles”. El clip cierra con tequila en mano y la ranchera “El Rey”.

Internautas le recuerdan su pasaporte americano

Tras publicar un video llorando con la bandera de México en el partido ante Ecuador, Pepe Aguilar recibió una ola de críticas en redes donde le señalaron que su nacionalidad es estadounidense, no mexicana. (@pepeaguilar_oficial)

La respuesta en redes no tardó. Decenas de usuarios señalaron que Aguilar nació en San Antonio, Texas, y que su nacionalidad es estadounidense, no mexicana. Los comentarios cuestionaron la autenticidad de su emoción y la pertinencia de enarbolar la bandera tricolor desde esa condición.

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“¿No eran argentinos?”

“¿Quién los invitó?"

“Pero tú ni mexicano eres”

“¿Pepe es gringo, no?"

“Ellos no son mexicanos”

“¿Quién los entiende?“

“Lo único que hacen con México es lucrar”

La familia también fue vista en un palco junto a Samuel García, Gobernador de Nuevo León y la cantante María José. En otra sección del estadio estuvo presente Majo Aguilar, prima de Ángela. La jornada también tuvo como protagonista a Belinda, quien fue invitada por la FIFA para entregar el trofeo al mejor jugador del partido.

El tercer partido de los Aguilar en el Mundial

El del 30 de junio fue el tercer partido al que Pepe Aguilar acude en esta Copa del Mundo. El primero fue el 11 de junio, en la ceremonia inaugural del Mundial 2026, cuando México derrotó 2-0 a Sudáfrica. En esa ocasión lo acompañaron su esposa, su hija Aneliz y su hijo Leonardo.

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El cantante publicó un video llorando con la bandera de México tras la victoria del Tri sobre Ecuador; usuarios en redes le recordaron que nació en San Antonio, Texas, y tiene nacionalidad estadounidense. (Instagram: La Josa)

La segunda visita fue el 24 de junio, en el partido entre México y Chequia, también en el Estadio Ciudad de México. Esa vez solo asistieron Pepe y Leonardo. El encuentro dejó una anécdota: Leonardo reveló que fue reprendido por tocar uno de los balones oficiales del torneo, un Trionda, durante el recorrido previo al partido. Padre e hijo documentaron la jornada en sus cuentas oficiales, desde la llegada al recinto hasta las reacciones ante cada gol.

El video del llanto de Aguilar acumula cientos de interacciones. La discusión sobre su identidad nacional no es nueva, pero el Mundial 2026, que se disputa en casa, la reactiva cada vez que el cantante aparece en las gradas con la bandera en la mano.

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