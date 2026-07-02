Luis Miguel reaparece en CDMX: así luce tras versiones de haber sido sometido a una cirugía de corazón

El cantante Luis Miguel durante una grabación en México en noviembre de 2017. (Facebook: Luis Miguel)

Luis Miguel vuelve a ser tema de conversación pública. A dos meses de que programas de televisión en España y EEUU reportaran que fue sometido a una cirugía de corazón en un centro médico especializado de Nueva York, la prensa rosa en México ha puesto fin a rumores en torno a la residencia del cantante y su estado de salud.

Luis Miguel es captado en Ciudad de México

El periodista Ernesto Buitrón, colaborador del programa radiofónico Todo para la Mujer, compartió en sus cuentas oficiales un video de la llegada de Luis Miguel a la capital.

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En su relato, explica que el cantante arribó en su jet privado, cuya información del plan de vuelo habría sido restringida para evitar filtraciones a la prensa. Posteriormente, “El Sol” se trasladó en un helicóptero a un prestigioso hotel ubicado en Paseo de la Reforma.

“Llegó a las 11:30 de la noche a este hotel ubicado en la zona de Reforma. Viajaba él, Paloma Cuevas y un elemento de seguridad”, indicó el periodista, quien subrayó que las condiciones climatológicas y la logística del equipo de seguridad del artista impidieron captarlo.

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Según sus fuentes, Luis Miguel viaja a la Ciudad de México para grabar una campaña comercial. Sin una postura oficial, su actividad indica que el artista permanece activo y en buenas condiciones.

Por su parte, el periodista Raúl Gutiérrez indicó que durante su estancia, Paloma Cuevas, pareja del intérprete, lo acompañó en cada momento.

“Quienes estuvieron cerca lograron darse cuenta de que el cantante llegó por los cielos al helipuerto de un carísimo, pero carísimo, hotel ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde se hospedó durante dos noches junto a su querida pareja, Paloma Cuevas. Y ojo, porque ella no se le despegó ni un solo instante, ¡ni siquiera durante la grabación!“, señaló el periodista.

Un video capta a Luis Miguel grabando un comercial de manera discreta en un escenario iluminado de Ciudad de México. (X: Ernesto Buitrón)

La visita de Luis Miguel, además de mitigar rumores en torno a su estado de salud, coincidió con un hito en su carrera. El cantante se unió al prestigioso “Billions Club” de Spotify, luego de que su reconocido tema “Ahora te puedes marchar” superara las mil millones de reproducciones en la plataforma de música.

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Luis Miguel se une al prestigioso “Billions Club” de Spotify

La canción, lanzada en 1987 como parte del álbum Soy como quiero ser, alcanzó la marca de mil millones de reproducciones tras casi cuatro décadas. Su vigencia en plataformas digitales muestra cómo el catálogo de Luis Miguel mantiene presencia entre oyentes de distintas generaciones.

Warner Music México informa que el catálogo completo del artista suma miles de millones de streams en la plataforma, lo que lo consolida como una de las figuras más escuchadas de la música en español a nivel global. El ‘Billions Club’ de Spotify incluye solo a las canciones que superan los mil millones de reproducciones; hasta ahora, ningún otro tema de Luis Miguel había cruzado esa barrera.

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Luis Miguel inició su carrera en la infancia y construyó una de las discografías más amplias del pop latino. Su última gira, el “Luis Miguel Tour 2023-2024″, abarcó escenarios en México, Estados Unidos y América Latina.

Desde el cierre de esa gira, el cantante de 56 años no anuncia nuevas presentaciones. Su agenda profesional permanece en pausa y su equipo no ha confirmado fechas para 2026.

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Una publicación de redes sociales informa sobre la llegada de Luis Miguel a Ciudad de México para la grabación de un comercial. (X: Raúl Gutiérrez)

En junio pasado, Gelena Solano, corresponsal del programa El Gordo y la Flaca, informó que “El Sol” habría sido sometido a dos cirugías. “Supuesta y alegadamente, porque no me atrevo a confirmar eso, a él lo operaron dos veces”.

Solano subrayó que, en atención a cuidar sus fuentes, no podía compartir algunos detalles de su investigación. “Ya tenemos hasta el doctor que lo operó, que obviamente no vamos a mencionar el nombre... Muchísimos detalles, lamentablemente no podemos decir en cámara, pero me alegro muchísimo de que Luis Miguel ya esté fuera, supuestamente, de peligro”, expresó.

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