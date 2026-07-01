A ocho meses del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz acusó un “crimen de Estado”

Grecia Quiroz y Carlos Manzo en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | @GreciaMich2027)

La presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, aseguró que el asesinato de su esposo y exalcalde Carlos Manzo continúa sin resolverse y calificó el caso como un “crimen de Estado”, al cumplirse ocho meses del ataque ocurrido durante un evento público en ese municipio.

A través de una publicación difundida en redes sociales, la alcaldesa sostuvo que las investigaciones no han logrado esclarecer quiénes ordenaron el homicidio y cuestionó los avances presentados hasta ahora por las autoridades.

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“Han pasado ocho meses y únicamente han detenido a personas que tuvieron participación indirecta, pero a nadie le ha importado investigar verdaderamente quién mandó quitarle la vida”, escribió Quiroz en el mensaje, donde también acusó la existencia de “cortinas de humo” para desviar la atención del caso.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un festival público realizado en Uruapan. De acuerdo con las investigaciones dadas a conocer tras el ataque, recibió varios disparos efectuados presuntamente por un joven de 17 años relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El homicidio generó una amplia movilización de fuerzas de seguridad y colocó nuevamente a Uruapan en el centro de la atención pública debido a los problemas de violencia que afectan distintas regiones de Michoacán. Días después del atentado, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y se convirtió en la principal figura política del grupo que respaldaba a su esposo.

Una publicación de Quiroz dedicada a Carlos Manzo, el 8 de noviembre de 2025. (Crédito: Facebook | Grecia Quiroz)

En su publicación, la alcaldesa sostuvo que Manzo fue asesinado por “decir la verdad” y por confrontar prácticas de corrupción dentro de las estructuras de poder. También afirmó que su caso forma parte de una problemática más amplia relacionada con la violencia y la impunidad en México.

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Quiroz aprovechó el mensaje para expresar solidaridad con familiares de víctimas de delitos y con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Señaló que miles de familias enfrentan la pérdida de seres queridos sin obtener respuestas de las autoridades y denunció que numerosas investigaciones permanecen sin avances sustanciales.

La alcaldesa también hizo referencia a las madres buscadoras, al señalar que muchas de ellas enfrentan obstáculos y críticas mientras intentan localizar a familiares desaparecidos. Según expresó, existen múltiples casos que permanecen archivados en expedientes sin resultados concretos.

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Investigación en curso

A ocho meses del asesinato de Carlos Manzo, la investigación continúa abierta. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre avances relacionados con la identificación o captura de posibles autores intelectuales del crimen.

El mensaje de Grecia Quiroz concluyó con un llamado a la justicia y una crítica a la situación de violencia que enfrenta el país. “México hoy más que nunca tiene hambre y sed de justicia”, escribió la alcaldesa, quien reiteró su exigencia de que el caso sea esclarecido y se determine la responsabilidad de todos los involucrados en el atentado que terminó con la vida del entonces presidente municipal de Uruapan.

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Quiroz ha mantenido vivo el recuerdo de Carlos Manzo

Desde que asumió la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz ha utilizado distintos espacios públicos y sus redes sociales para recordar a quien fuera su esposo y antecesor en el cargo.

Uno de los mensajes más personales lo difundió con motivo del Día del Padre, el pasado 21 de junio, cuando compartió una publicación dedicada al exalcalde y al papel que desempeñó dentro de su familia. En el texto, Quiroz recordó el afecto que Manzo tenía por sus hijos y agradeció el tiempo que compartieron juntos.

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“Feliz día hasta el cielo, Carlos; agradezco a Dios y la vida por haberte puesto en mi camino”, escribió la alcaldesa en un mensaje dirigido al exfuncionario.

La presidenta municipal también aseguró que mantendrá vivo el recuerdo de su esposo entre sus hijos y destacó el vínculo que, según expresó, mantenía con ellos. En la publicación señaló que continuará transmitiendo a su familia el legado personal que dejó Manzo.

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Además de recordar al exalcalde, Quiroz aprovechó el mensaje para hacer una reflexión sobre la importancia de la convivencia familiar. Dirigió un llamado a los padres para dedicar tiempo a sus hijos y pidió a quienes aún tienen a sus seres queridos que valoren los momentos compartidos.