México le puede competir a quien sea tras ganar un partido de matar o morir ante Ecuador

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los mexicanos Erik Lira y César Montes celebran el segundo gol marcado por Raúl Jiménez. REUTERS/Raquel Cunha

Tras 40 años de no hacerlo, México ganó por fin un partido de matar o morir en una Copa del Mundo Habría que remontarnos a la ya lejana copa del mundo de 1986 para encontrarnos un triunfo mexicano en una instancia de matar o morir.

Aquel histórico triunfo contra Bulgaria con los dos memorables goles, el de Raúl Servín y uno histórico como el de Manuel Negrete. Hoy México jugando a mi entender los mejores 45 minutos que le he visto en una Copa del Mundo superó con jerarquía con calidad con buen futbol y con valentía a un equipo ecuatoriano que había demostrado en la eliminatoria de CONMEBOL y en esta Copa del mundo su solidez defensiva.

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Lo primero que debemos destacar es la inteligencia de Javier Aguirre para elegir a los futbolistas perfectos para quitarle el balón a Ecuador e imponer condiciones Veníamos con dudas con respecto al 11 que iba a elegir Javier. Finalmente apostó por el Tala titular indiscutible, Jorge Sánchez, sorprendiendo a algunos, ya que había quien consideraba debía jugar Israel Reyes. Considero que apostó por el ex futbolista del Cruz Azul, por la velocidad, tomando en cuenta que Angulo, quien juega en esa banda para Ecuador es peligroso y muy veloz. Otra duda era que no sabíamos si pondría a Edson o regresaría César Montes a ser el capitán de la selección. Finalmente apostó por César.

Johan Vásquez, indiscutible, y Jesús Gallardo también aparecieron. La interrogante con Edson Álvarez en el centro del campo -tomando en cuenta que juega en Europa, tiene jerarquía y es el primer capitán- era si lo respetaría para ir a la titularidad, entendiendo que Eric Lira no solo tuvo un año sobresaliente con Cruz Azul, sino que lo ha hecho muy bien con la camiseta de la selección nacional. Finalmente apostó por el canterano de Pumas y lo acompañó con Luis Romo de hasta ahora muy buena Copa del mundo y del que a mi entender es hoy por hoy el mejor futbolista que tiene México.

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Luis Romo luchando por la balón ante Ecuador (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

El talento al ataque

El maduro e inteligente Gilberto Mora. Estamos, me parece ante un garbanzo de a libra. La madurez de Gilberto apenas a sus 17 años es algo atípico y pocas veces visto. Tiene un gran presente y un promisorio futuro que lo pueden convertir sin duda en un histórico futbolista de nuestro país. En ataque estaba cantado que apostaría por mantener a los tres que han sido sus titulares habituales. Julián Quiñones, que una vez más accede al gol y a una asistencia. Raúl Jiménez, que si bien se perdió una muy clara, empezando el partido, después nos regaló un gran gol siendo asistido por el futbolista que hoy juega en Arabia. Y finalmente “El Piojo” Alvarado, a quien sí quisiera mencionar, especialmente por la gran Copa del mundo que hasta ahora tuvo México, fue valiente, fue atrevido, le quitó la pelota a Ecuador, jugó con personalidad, con jerarquía y prácticamente bailó a los ecuatorianos en el primer tiempo.

Alvarado tuvo una extraordinaria participación ante Ecuador REUTERS/Raquel Cunha

Para la segunda parte, México cambió su plan y buscó conservar la ventaja que con justicia había adquirido en el primer tiempo. Le cedió la iniciativa a una inoperante Ecuador. Se defendió con jerarquía y prácticamente controló el partido jugando a lo que quería jugar el equipo mexicano sin sufrir y sin permitir que el Tala, quien tuviera dos brillantes intervenciones en el primer tiempo, fuera exigido.

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México se defendió de manera ejemplar y cumplió hoy su cuarto partido en esta Copa del mundo colgando el cero atrás.

Ya lo hemos expresado anteriormente y hoy lo repito. En el futbol resulta fundamental ser sólido en defensa si aspiras a trascender. Y este equipo mexicano tiene esa solidez defensiva que le está permitiendo potenciarse como equipo y evidentemente fortalecerse en lo anímico.

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Más allá de eso, hoy al equipo mexicano se le ve como un grupo homogéneo, lleno de armonía, de buen ambiente, de compañerismo y de una absoluta lealtad para pelear por los puestos. Javier Aguirre está maduro, está pragmático y está demostrándonos su evidente crecimiento y evolución como entrenador.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México vs Ecuador - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los mexicanos Erik Lira, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Huerta y sus compañeros de equipo celebran tras el partido. REUTERS/Raquel Cunha

Vimos a un equipo mexicano en el primer tiempo atípico a lo que ha sido la historia de Javier como entrenador. Él suele ponderar otro tipo de cosas muy similares a las de la segunda parte, pero en la primera parte era un equipo admirable de ver por la movilidad que tenía, por lo bien que manejaba la pelota, por lo cohesionado que se le veía a la selección.

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La sintonía que hoy en día tiene la selección con su afición es indescriptible. La gente está feliz e ilusionada y no es para menos. Y es que jugando como hoy, México le puede competir a quien sea, debemos ser conscientes de que vendrán rivales de más jerarquía y de otra exigencia. Pero insisto, México jugando así y en su estadio donde marcha invicto en copas del mundo le va a ser complicadísimo a cualquier rival, ya sea Inglaterra o Congo poder vencerlo. Hoy toca con mesura, con responsabilidad celebrar y disfrutar de este memorable partido mexicano. Y no por el resultado, sino por el funcionamiento que insisto, tuvo en la primera mitad.

Habrá que estar muy pendientes del enfrentamiento entre Inglaterra y Congo para conocer de lo que arroje este partido al próximo rival de México, altamente probable que sea Inglaterra, a quien en este mundial no lo he visto en un gran nivel. Si bien contra Panamá mostró la jerarquía de algunos de sus futbolistas, principalmente el del Real Madrid, Jude Bellingham, no se ha visto hasta ahora a una Inglaterra que realmente levante la mano como para ser candidata, como sí lo ha hecho el equipo francés, quien con autoridad venció a Suecia. Habrá que esperar. Pero hoy México nos regaló una inolvidable actuación, misma que esperemos pueda repetir en la siguientes instancias. Que insisto, tendrán un grado de complejidad mayor.

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