Un video difundido en redes sociales exhibió la falta de espacio en el transporte y la ausencia de personal que impidiera la peligrosa acción.

Subirse al techo de un vehículo o estación del Metrobús en la Ciudad de México es una infracción grave que puede derivar en sanción económica, arresto o trabajo comunitario.

Las imágenes de jóvenes viajando sobre las unidades tras el partido entre México y Ecuador reactivan el debate sobre la seguridad en el sistema. Según la Ley de Cultura Cívica, la multa por esta conducta puede superar los 3,500 pesos.

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El Metrobús transportó a 34.9 millones de personas en abril de 2026, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El martes 30 de junio, la demanda creció en estaciones cercanas a Paseo de la Reforma por la concentración de aficionados al futbol. La saturación y la ausencia de autoridades facilitaron que usuarios subieran al techo de los camiones, lo que representa un riesgo directo para su integridad.

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Las multas económicas superan los 3,500 pesos

Sanción económica, trabajo comunitario y hasta arresto: las sanciones por subirte al techo del Metrobús (Foto: RS)

La infracción por subirte a los techos de los autobuses o de las estaciones del Metrobús se sanciona con montos que van de 1,173 a más de 3,500 pesos, de acuerdo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esta cifra corresponde a entre 10 y 30 veces la UMA vigente. La sanción depende de la gravedad de la falta y de si existe reincidencia.

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El reglamento señala que, además de la sanción económica, la persona puede ser arrestada de 25 a 36 horas o cumplir entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario. El arresto se ejecuta si la persona es detenida en flagrancia por un oficial de policía. Las horas de trabajo comunitario se asignan cuando el juez cívico determina que la falta puede ser resarcida con servicio a la comunidad.

El riesgo supera el castigo: techos frágiles, riesgo de muerte

El mayor peligro de esta práctica es el riesgo físico. Los techos de las estaciones, conocidos como parabuses, están diseñados para proteger de la intemperie, no para soportar el peso de una persona. La estructura puede colapsar y causar lesiones graves o la muerte. Viajar en el techo de un autobús también expone a los usuarios a caídas, golpes contra puentes, cables o estructuras aledañas.

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El Metrobús es el segundo sistema de transporte público con más usuarios en el Valle de México. Su red conecta puntos clave de la capital y funciona como eje para traslados masivos en eventos como partidos de futbol. El 30 de junio, tras el partido de México contra Ecuador, la estación Nuevo León de la Línea 1 —que va de Indios Verdes al Caminero— registró una saturación inusual.

Decenas de aficionados abarrotaron las estaciones del Metrobús y algunos optaron por viajar sobre el techo de una unidad.

Sin presencia policial: la autoridad ausente en los disturbios

Videos difundidos en redes muestran cómo los usuarios, ante la falta de unidades disponibles, optan por subir a los techos para continuar su trayecto. En las imágenes, captadas en la estación Nuevo León, no se observa presencia de policías ni personal de seguridad del sistema. La unidad del Metrobús avanza con personas encima sin que se detenga su recorrido ni se les obligue a bajar.

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El desbordamiento de usuarios y la ausencia de intervención oficial convierten lo que inició como festejo en un problema de seguridad pública. La autoridad capitalina recuerda que el acceso a zonas no permitidas del transporte público es una conducta sancionada y pone en riesgo a todos los presentes.

¿Qué hacer si tienes dudas sobre el uso seguro del Metrobús?

El Metrobús recomienda a los usuarios consultar su portal oficial para aclarar inquietudes sobre horarios, rutas y normas de seguridad. El sistema enfatiza que cualquier conducta que comprometa la integridad de las personas será sancionada conforme a la ley.

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La saturación en eventos masivos exige una coordinación mayor entre autoridades, operadores y usuarios. Las sanciones económicas, el arresto y el trabajo comunitario no buscan solo castigar, sino disuadir conductas que pueden terminar en tragedia.