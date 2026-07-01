Joven cae de un semáforo durante los festejos por el triunfo de México y el video se vuelve viral

Un aficionado escaló un semáforo en la zona de Los Arcos de Querétaro y sufrió una caída ante la mirada de los presentes.

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 desató celebraciones en distintos puntos del país. Miles de aficionados salieron a las calles para festejar la victoria de 2-0 sobre Ecuador; sin embargo, en Querétaro la euforia terminó con un incidente que rápidamente acaparó la atención en redes sociales.

En la zona de Los Arcos de Querétaro, un joven decidió escalar un semáforo mientras decenas de personas celebraban el resultado conseguido por el equipo dirigido por Javier Aguirre. Lo que parecía una demostración de entusiasmo terminó convirtiéndose en un accidente, ya que perdió el equilibrio y cayó al pavimento ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

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El momento fue captado por varios asistentes y, poco después, el video comenzó a circular en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y generó una intensa conversación entre usuarios.

Las imágenes del incidente desataron miles de reacciones en redes sociales tras el triunfo de México sobre Ecuador.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el joven sufrió lesiones de gravedad o si fue trasladado a un hospital tras la caída. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre su identidad o las circunstancias posteriores al incidente.

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Las imágenes muestran cómo el aficionado permanece sujetándose del semáforo mientras las personas que lo rodean observan la escena. Segundos después pierde el equilibrio y termina desplomándose, provocando gritos entre algunos de los presentes.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos virales, el accidente generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por el estado de salud del joven, otros reaccionaron con humor e incluso lanzaron críticas hacia quienes ponen en riesgo su integridad durante los festejos deportivos.

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Para llegar se debe tomar por la autopista Mexico-Querétaro km 42.5, ingresar por avenida de los Insurgentes y tomar por la calle principal de Tepotzotlán hacia el poniente. (ExperienciaEdomex.Gob)

Entre las publicaciones que más se compartieron aparecen mensajes como:

“Ah como me encantan esos finales felices, que se repita, que se repita”; “JAJAJJAJAJAJAJ WEEEE, a veces me quejo de la gente estúpida pero otras veces también agradezco por ellas, hacen mis días!”; “Que bueno la neta, pero espero en el hospital general no lo reciban, hay gente que necesita con urgencia el servicio y por estos tontos que llegan, los atienden antes y desplazan a los que necesitan el servicio y llevan horas esperando atención”; “Se creen. Changos jaja”; “Solo falta q denuncien al semáforo por tirarlo. o le hechen la culpa al agua ya que estaba resbaloso”.

Las opiniones divididas reflejaron el debate que suele surgir cuando los festejos deportivos derivan en conductas que pueden representar un peligro tanto para quienes las realizan como para otras personas.

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El incidente ocurrió horas después de que la Selección Mexicana consiguiera una de sus victorias más importantes en los últimos años. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Tricolor venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, resultado que puso fin a una sequía de cuatro décadas sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en el partido contra Ecuador (EFE)

Ese triunfo provocó celebraciones multitudinarias en diversas ciudades del país, donde miles de aficionados se reunieron para festejar el pase a la siguiente ronda del torneo.

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Ahora, el representativo nacional ya prepara su siguiente compromiso en el Mundial 2026. El rival saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo, selección que obtenga el boleto enfrentará a México el próximo domingo 5 de julio.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha

El encuentro volverá a disputarse en el Estadio Azteca, escenario que recibirá por última ocasión al conjunto mexicano antes de que, en caso de avanzar a los cuartos de final, continúe su recorrido por otras sedes del Mundial.

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Mientras tanto, el video grabado en Querétaro continúa circulando ampliamente en redes sociales y se ha convertido en una muestra de cómo la emoción por un resultado histórico también puede derivar en acciones que ponen en riesgo la seguridad de los propios aficionados durante los festejos.