México

Joven cae de un semáforo durante los festejos por el triunfo de México y el video se vuelve viral

La celebración por la clasificación del Tricolor en Querétaro terminó con un accidente que quedó registrado por decenas de testigos

Guardar
Google icon

Un aficionado escaló un semáforo en la zona de Los Arcos de Querétaro y sufrió una caída ante la mirada de los presentes.

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 desató celebraciones en distintos puntos del país. Miles de aficionados salieron a las calles para festejar la victoria de 2-0 sobre Ecuador; sin embargo, en Querétaro la euforia terminó con un incidente que rápidamente acaparó la atención en redes sociales.

En la zona de Los Arcos de Querétaro, un joven decidió escalar un semáforo mientras decenas de personas celebraban el resultado conseguido por el equipo dirigido por Javier Aguirre. Lo que parecía una demostración de entusiasmo terminó convirtiéndose en un accidente, ya que perdió el equilibrio y cayó al pavimento ante la mirada de quienes se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

El momento fue captado por varios asistentes y, poco después, el video comenzó a circular en plataformas digitales, donde acumuló miles de reproducciones y generó una intensa conversación entre usuarios.

Las imágenes del incidente desataron miles de reacciones en redes sociales tras el triunfo de México sobre Ecuador.
Las imágenes del incidente desataron miles de reacciones en redes sociales tras el triunfo de México sobre Ecuador.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el joven sufrió lesiones de gravedad o si fue trasladado a un hospital tras la caída. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre su identidad o las circunstancias posteriores al incidente.

PUBLICIDAD

Las imágenes muestran cómo el aficionado permanece sujetándose del semáforo mientras las personas que lo rodean observan la escena. Segundos después pierde el equilibrio y termina desplomándose, provocando gritos entre algunos de los presentes.

Como suele ocurrir con este tipo de contenidos virales, el accidente generó una ola de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron preocupación por el estado de salud del joven, otros reaccionaron con humor e incluso lanzaron críticas hacia quienes ponen en riesgo su integridad durante los festejos deportivos.

Arcos del Sitio Acueducto de Xalpa
Para llegar se debe tomar por la autopista Mexico-Querétaro km 42.5, ingresar por avenida de los Insurgentes y tomar por la calle principal de Tepotzotlán hacia el poniente. (ExperienciaEdomex.Gob)

Entre las publicaciones que más se compartieron aparecen mensajes como:

“Ah como me encantan esos finales felices, que se repita, que se repita”; “JAJAJJAJAJAJAJ WEEEE, a veces me quejo de la gente estúpida pero otras veces también agradezco por ellas, hacen mis días!”; “Que bueno la neta, pero espero en el hospital general no lo reciban, hay gente que necesita con urgencia el servicio y por estos tontos que llegan, los atienden antes y desplazan a los que necesitan el servicio y llevan horas esperando atención”; “Se creen. Changos jaja”; “Solo falta q denuncien al semáforo por tirarlo. o le hechen la culpa al agua ya que estaba resbaloso”.

Las opiniones divididas reflejaron el debate que suele surgir cuando los festejos deportivos derivan en conductas que pueden representar un peligro tanto para quienes las realizan como para otras personas.

El incidente ocurrió horas después de que la Selección Mexicana consiguiera una de sus victorias más importantes en los últimos años. Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el Tricolor venció 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca, resultado que puso fin a una sequía de cuatro décadas sin ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en el partido contra Ecuador (EFE)
Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en el partido contra Ecuador (EFE)

Ese triunfo provocó celebraciones multitudinarias en diversas ciudades del país, donde miles de aficionados se reunieron para festejar el pase a la siguiente ronda del torneo.

Ahora, el representativo nacional ya prepara su siguiente compromiso en el Mundial 2026. El rival saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra y República Democrática del Congo, selección que obtenga el boleto enfrentará a México el próximo domingo 5 de julio.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha

El encuentro volverá a disputarse en el Estadio Azteca, escenario que recibirá por última ocasión al conjunto mexicano antes de que, en caso de avanzar a los cuartos de final, continúe su recorrido por otras sedes del Mundial.

Mientras tanto, el video grabado en Querétaro continúa circulando ampliamente en redes sociales y se ha convertido en una muestra de cómo la emoción por un resultado histórico también puede derivar en acciones que ponen en riesgo la seguridad de los propios aficionados durante los festejos.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección MexicanaQuerétaroviralSelección de Ecuadormexico-deportesmexico-noticiasmexico-virales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Le aplican a Gustavo Adolfo Infante un ‘quiere volar’ en vivo: así fue el polémico momento en Sale El Sol

El conductor, conocido por su estilo directo, mantuvo la sonrisa mientras camarógrafos y demás integrantes de la producción lo rodeaban para ejecutarle la broma colectiva

Le aplican a Gustavo Adolfo Infante un ‘quiere volar’ en vivo: así fue el polémico momento en Sale El Sol

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

Los Tres Leones jugarán contra los Leopardos en el Estadio Atlanta; el ganador enfrentará a México en los 8vos de Final

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

Ahora fue en Hidalgo: conductor ebrio atropelló a aficionados que festejaban triunfo de México ante Ecuador l Video

Una mujer y tres menores de edad resultaron heridos, el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, fue golpeado tras el acto

Ahora fue en Hidalgo: conductor ebrio atropelló a aficionados que festejaban triunfo de México ante Ecuador l Video

Mundial 2026 impulsa bebidas sin alcohol en México, pero alertan por riesgos en adolescentes y vacíos regulatorios

Las ventas de cerveza sin alcohol han aumentado a un ritmo anual del 8% durante las últimas semanas

Mundial 2026 impulsa bebidas sin alcohol en México, pero alertan por riesgos en adolescentes y vacíos regulatorios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 3 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

A ocho meses del homicidio de Carlos Manzo, Grecia Quiroz acusó un “crimen de Estado”

Dólares, gasolina y votos: el Tesoro de EEUU revela cómo el huachicol financia la política mexicana

Sheinbaum dice “no entender” acusaciones de EEUU de presunto financiamiento del CJNG a políticos y defiende combate al huachicol fiscal

Proponen memorial en Mexicali para recordar a personas desaparecidas

ENTRETENIMIENTO

Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

Termina conflicto de Livia Brito con paparazzi Ernesto Zepeda: cómo quedó el acuerdo

Arturo Carmona rompe el silencio y explota tras ser señalado de vender la exclusiva del embarazo de su hija Melenie: “No haría eso”

Así celebró Christian Nodal con la afición tras la victoria de México ante Ecuador

Le recuerdan a Ángela Aguilar cuando dijo que era “25% argentina” tras asistir al partido de la Selección Mexicana

La reacción de Miss Colombia al escuchar a Nawat Itsaragrisil decir que Fátima Bosch ‘no es Miss Universo 2025’

DEPORTES

Cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Cuartos de final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde jugará México e Inglaterra

Inglaterra vs RD Congo EN VIVO: el ‘Huracán’ resuena en Atlanta y le da el pase a octavos a los británicos

Ahora fue en Hidalgo: conductor ebrio atropelló a aficionados que festejaban triunfo de México ante Ecuador l Video

¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026

México le puede competir a quien sea tras ganar un partido de matar o morir ante Ecuador