México va por la hazaña: las ventajas y riesgos de enfrentar a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026

(Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana consiguió su boleto a los Octavos de Final del Mundial 2026 luego de superar a Ecuador, por lo que ahora tendrá una prueba de máxima exigencia cuando se mida a Inglaterra el próximo 5 de julio. El conjunto dirigido por Javier Aguirre intentará romper una barrera que durante décadas ha frenado al futbol mexicano y alcanzar unos Cuartos de Final que se han convertido en una deuda histórica.

El enfrentamiento representa una gran oportunidad para el Tricolor, aunque también implica importantes desafíos debido al nivel del conjunto inglés y al historial entre ambas selecciones.

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<b>Pros de enfrentar a Inglaterra</b>

Argentine World Cup star Diego Maradona (L) is greeted by England's Gary Lineker (R) on the pitch following their World Cup quarter final in Mexico, June 22, 1986. Maradona scored both goals in Argentina's 2-1 victory. REUTERS/Lars Nyberg-Expressen SWEDEN OUT AS

Medirse con una selección de la jerarquía de Inglaterra supone una vitrina internacional para México. Históricamente, el Tricolor ha mostrado un mejor rendimiento cuando enfrenta a equipos con gran calidad técnica y futbolistas de primer nivel, lo que suele elevar la intensidad de sus actuaciones.

Además, el partido concentrará la atención de millones de aficionados alrededor del mundo, especialmente por disputarse el Mundial en territorio mexicano, lo que incrementará la expectativa sobre el desempeño del equipo nacional.

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Manuel Negrete (Foto: Twitter@ferbelaunzaran)

El mayor premio de este compromiso será la clasificación a los Cuartos de Final, una instancia que México únicamente alcanzó en la Copa del Mundo de 1986, cuando fungió como país anfitrión.

Desde entonces, el combinado nacional ha quedado eliminado en Octavos de Final de manera recurrente. Por ello, derrotar a Inglaterra representaría uno de los mayores logros del proceso encabezado por Javier Aguirre y permitiría acabar con una de las asignaturas pendientes del futbol mexicano.

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<b>Una prueba frente a las grandes estrellas</b>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Harry Kane and Jude Bellingham celebrate after the match as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul Childs

El plantel inglés reúne a varios de los mejores futbolistas del mundo. Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Marcus Rashford destacan como algunas de las principales figuras de un equipo acostumbrado a competir al máximo nivel.

Enfrentar a jugadores de esa categoría representa un reto que puede impulsar a los futbolistas mexicanos a ofrecer su mejor versión tanto en el aspecto individual como en el colectivo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Harry Kane and Jude Bellingham celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

<b>Contras de enfrentar a Inglaterra</b>

<b>El peso de la historia en los Octavos de Final</b>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Jude Bellingham and teammates celebrate after the match as England qualify for the Round of 16 stage of the World Cup REUTERS/Paul Childs

Además del nivel del rival, México deberá combatir un obstáculo psicológico. Los Octavos de Final se han convertido en una ronda complicada para el Tricolor, que durante años ha visto terminar ahí su participación mundialista.

El reto para el equipo será dejar de lado los antecedentes y concentrarse únicamente en el presente para evitar que la presión influya en su desempeño.

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<b>La diferencia de talento individual</b>

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group L - Panama v England - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 27, 2026 England's Marcus Rashford IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto

Aunque México ha construido un equipo competitivo, Inglaterra cuenta con futbolistas considerados de élite mundial, capaces de resolver partidos mediante acciones individuales.

El desafío para el Tricolor será impedir que esa diferencia de calidad se refleje en el marcador y mantener un funcionamiento colectivo sólido durante los 90 minutos.

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<b>Un historial que favorece ampliamente a los ingleses</b>

Las dos selecciones se han enfrentado en contadas ocasiones. Apenas existen cuatro antecedentes entre ambos países y el más reciente ocurrió hace 16 años.

La única vez que coincidieron en una Copa del Mundo fue en Inglaterra 1966, mientras que los otros compromisos correspondieron a encuentros amistosos. En todos esos partidos, el balance ha sido favorable para el conjunto europeo.

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El fallecido futbolista se enfrentó a México en dos ocasiones, una de ellas fue en la Copa del Mundo de 1966, en donde metió un gol.

Pese a las estadísticas, la Selección Mexicana llegará con la confianza que le dio la victoria sobre Ecuador y con la ilusión de cambiar la historia. El duelo frente a Inglaterra representa una oportunidad inmejorable para demostrar que este equipo está preparado para competir contra una potencia mundial y, al mismo tiempo, poner fin a una racha que ha perseguido al futbol mexicano durante varias generaciones.