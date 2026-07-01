¿Cuánta gente cabe en el Ángel? Los impresionantes números de cada festejo tras los partidos de México en el Mundial 2026

Las celebraciones en el Ángel de la Independencia durante el Mundial 2026 han marcado cifras inéditas de asistencia.

Partido tras partido, la cantidad de aficionados que se han reunido para apoyar a la selección mexicana ha superado registros anteriores y encendió las alertas sobre la capacidad de la emblemática glorieta para recibir multitudes.

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¿Cómo evolucionó el aforo y qué ocurrió en el último festejo masivo? Aquí te lo decimos.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

El crecimiento del aforo: partido a partido

De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, la afluencia de personas en el Ángel se disparó conforme avanzó el torneo. Los datos por partido fueron los siguientes:

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11 de junio, México vs Sudáfrica: Se congregaron 150 mil aficionados en la zona del Ángel y Paseo de la Reforma.

18 de junio, México vs Corea: Las autoridades capitalinas destacaron que alrededor de 400 mil personas asistieron en torno al Ángel para celebrar.

24 de junio, México vs Chequia: Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la CDMX señaló que al lugar asistieron más de 800 mil personas.

30 de junio, México vs Ecuador: A Infobae México, el Gobierno de la Ciudad confirmó que a la celebración acudieron 1 millón 300 mil personas.

Una infografía detalla la afluencia creciente de aficionados en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México durante los partidos de México en el Mundial 2026, alcanzando 1.3 millones de personas en el último encuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caos y saturación en el último festejo

El festejo por el pase de la Selección Mexicana a octavos de final, tras vencer a Ecuador, llevó al Ángel de la Independencia a su máxima capacidad registrada en este Mundial.

Las autoridades capitalinas informaron que 1 millón 300 mil personas se congregaron en la glorieta y en los carriles de Paseo de la Reforma.

Esto generó una saturación sin precedentes. La multitud comenzó a llegar desde horas antes del partido y, tras el silbatazo final, los flujos de asistentes aumentaron de manera abrupta.

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Este video documenta una gran aglomeración de personas en la avenida Reforma, Ciudad de México. La multitud celebra la victoria de la selección mexicana de fútbol contra Ecuador en el Mundial 2026. Las imágenes muestran calles y aceras ocupadas por miles de asistentes, muchos de ellos con vestimenta verde. Se aprecian árboles, alumbrado público y edificios urbanos en el fondo. El video es una cobertura de evento de carácter festivo (César Márquez/Infobae)

En cuestión de minutos, el tránsito peatonal se volvió prácticamente imposible, mientras miles intentaban avanzar hacia la columna del Ángel o buscar rutas de salida entre empujones y gritos.

Videos difundidos mostraron cómo varias personas quedaron inmovilizadas por la densidad.

La situación se intensificó cerca del cruce con avenida Hidalgo, donde el concierto de Cuisillos complicó la movilidad. Algunos comercios reportaron daños por el exceso de personas y se registraron incidentes menores derivados de la aglomeración.

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Cuándo y dónde será el próximo partido de México

La Selección Mexicana disputará su siguiente encuentro el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

El rival será Inglaterra y la expectativa apunta a que el Ángel vuelva a recibir una multitud récord.