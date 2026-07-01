Octavos de final del Mundial 2026: dónde jugará México y a qué hora

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Julian Quinones celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha

México venció a Ecuador 2-0 en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y avanzó a los octavos, donde volverá a jugar en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) el próximo domingo 5 de julio.

El Tri cerró el partido con goles de Julián Quiñones al minuto 22 y de Raúl Jiménez al 31, ambos en la primera mitad.

Con ese resultado, el equipo dirigido por Javier Aguirre selló su pase a la siguiente ronda sin haber encajado un solo gol en toda la fase de grupos —donde acumuló nueve puntos— ni en este duelo de dieciseisavos.

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Quién espera a México en octavos

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Ecuador's Moises Caicedo shakes hands with Mexico's Erik Lira before the match REUTERS/Raquel Cunha

El rival del Tri se definirá este miércoles 1 de julio, cuando Inglaterra y la República Democrática del Congo se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador de ese partido será el próximo adversario de México.

Los ingleses llegaron al cruce como líderes del Grupo L, con siete puntos, tras vencer a Croacia (4-2) y a Panamá (2-0), y empatar sin goles ante Ghana.

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Fecha, hora y sede del partido de octavos

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Mexico v Ecuador - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 30, 2026 Mexico's Raul Jimenez celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY

El duelo se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 h del centro de México en el Estadio Ciudad de México. Será el último partido de la Copa del Mundo que se dispute en suelo mexicano, ya que a partir de esa ronda el torneo se traslada íntegramente a Estados Unidos.

La transmisión será gratuita por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7, y también disponible en TUDN y ViX Premium.

Inglaterra: favorita con una deuda pendiente

Inglaterra llegó a los dieciseisavos como líder del Grupo L con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Venció a Croacia 4-2 en el debut y a Panamá 2-0 en el cierre, con Jude Bellingham y Harry Kane como anotadores en ese último partido. El único punto que no sumó fue ante Ghana, con quien igualó 0-0.

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Sus números de fase de grupos son sólidos: promedia dos goles a favor por partido y mantuvo la portería a cero en dos de sus tres encuentros. Con 66% de posesión promedio, los Tres Leones dominaron el balón en cada duelo.

Sin embargo, el análisis de ESPN apunta una contradicción: Inglaterra lidera el torneo en ocasiones claras falladas, a pesar de figurar entre los seis mejores equipos en remates al arco. Su defensa —tercera mejor del Mundial en goles esperados en contra— ha sido su mayor respaldo. Ganar partidos por la mínima diferencia no alcanzaría para aspirar a instancias más avanzadas, según ese mismo análisis.

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RD Congo: la historia que nadie esperaba

La República Democrática del Congo protagonizó una de las clasificaciones más llamativas del torneo. Llegó al Mundial por el repechaje internacional, tras vencer 1-0 a Jamaica con un gol en tiempo suplementario, y se convirtió en la primera selección congoleña en avanzar a la ronda eliminatoria de una Copa del Mundo.

En el Grupo K terminó tercera con cuatro puntos: empató 1-1 con Portugal en el debut, cayó 1-0 ante Colombia y remontó 3-1 a Uzbekistán en la última jornada, con un doblete de Yoane Wissa como figura. Esa victoria la posicionó como la mejor tercera del torneo y le abrió el paso a los dieciseisavos.

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Su entrenador, Sébastien Desabre, construyó un equipo difícil de vulnerar: en toda la fase de grupos recibió apenas tres goles. En las eliminatorias africanas, solo encajó seis en diez partidos.

Lo que México puede esperar del 5 de julio

El Tri conocerá a su rival en octavos una vez que concluya el partido de este miércoles en Atlanta. Si Inglaterra avanza, México se medirá ante una potencia europea con experiencia mundialista y un plantel de alto nivel individual. Si quien pasa es RD Congo, el Tri enfrentará al equipo revelación del torneo: una selección sin historia reciente en esta instancia, pero con un bloque defensivo probado y la motivación de seguir escribiendo su primera gran página en un Mundial.

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El partido de octavos se jugará el domingo 5 de julio a las 18:00 h (hora del centro de México) en el Estadio Azteca, el último encuentro de la Copa del Mundo en suelo mexicano.