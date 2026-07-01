Ahora fue en Hidalgo: conductor ebrio atropelló a aficionados que festejaban triunfo de México ante Ecuador l Video

Un vehículo oscuro transita entre una multitud de personas en la noche, con sus luces delanteras encendidas. Los individuos rodean el automóvil y algunos parecen ser desplazados. Este incidente, registrado como un atropellamiento, ocurrió el 30 de junio en la glorieta principal del fraccionamiento Los Viñedos, Zempoala, Hidalgo. La situación se desarrolló durante las celebraciones por la victoria de México ante Ecuador, indicando un posible evento de cobertura noticiosa o un registro ciudadano de un hecho.

La celebración por el pase de México, Ecuador, Zempoala y el presunto conductor ebrio terminó la noche de este martes 30 de junio con un atropellamiento en el fraccionamiento Los Viñedos, en Hidalgo, donde varias personas resultaron heridas y el automovilista fue detenido después de que asistentes impidieron su fuga y lo golpearon.

El hecho ocurrió en la glorieta de la avenida principal de ese fraccionamiento, mientras decenas de aficionados festejaban con banderas y porras el triunfo de la Selección Mexicana por 2-0. La información preliminar indicó que una camioneta Toyota negra con placas A97-BTW ingresó a la zona y embistió a personas que se encontraban sobre la vialidad.

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El saldo de víctimas no quedó claro al cierre de los primeros reportes. Algunas versiones señalaron que hubo entre tres y cinco personas lesionadas, mientras otras apuntaron que las víctimas fueron una mujer y su hijo.

La agresión provocó un cambio inmediato en el ambiente del lugar. Los gritos de festejo se convirtieron en reclamos e insultos contra el conductor, a quien los presentes rodearon para evitar que escapara tras el atropellamiento.

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En Zempoala, Hidalgo, un conductor en presunto estado de ebriedad atropelló a varios aficionados entre ellos una mujer y tres niños Foto: Captura de pantalla

La multitud retuvo al conductor y dañó la camioneta

Testigos y asistentes impidieron que el automovilista abandonara el sitio. En medio del enojo, reventaron los cristales de la unidad y golpearon la carrocería con palos y patadas.

Poco después, el hombre fue bajado de la camioneta y recibió diversos golpes por parte de la multitud. Cuando llegaron agentes de la Policía Municipal de Zempoala, el presunto responsable ya presentaba lesiones visibles por la golpiza.

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Los elementos municipales intervinieron para controlar a los asistentes y resguardar al conductor. Después lo detuvieron y lo trasladaron ante el Ministerio Público, instancia que definiría su situación jurídica.

De manera preliminar, las autoridades investigaban su presunta responsabilidad por las lesiones ocasionadas durante el atropellamiento. También revisaban la posible conducción en estado de ebriedad y los daños relacionados con el incidente.

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No hubo una cifra oficial de lesionados

Mientras la policía aseguraba la camioneta involucrada, paramédicos atendieron a las personas heridas en las inmediaciones del fraccionamiento Los Viñedos. Hasta ese momento no existía un dato oficial sobre cuántos afectados dejó el hecho.

La información disponible mostraba diferencias entre reportes difundidos en las horas posteriores. Esa falta de coincidencia mantuvo abierta la versión sobre el número real de lesionados.

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Lo que sí quedó establecido de forma preliminar por la corporación municipal fue que ninguna de las personas afectadas presentó heridas de gravedad. Tampoco se requirió un traslado urgente a un hospital.

El atropellamiento ocurrió en el contexto de los festejos por la victoria del Tricolor ante Ecuador, resultado con el que avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. En distintos puntos de Hidalgo, como ocurría esa misma noche, aficionados habían salido a las calles para celebrar el resultado.

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En Zempoala, esa concentración se dio en la glorieta principal del fraccionamiento, donde la gente saltaba, gritaba y vitoreaba el triunfo cuando la camioneta se dirigió hacia la multitud. Ese movimiento desencadenó la movilización de policías y cuerpos de emergencia.

La detención del conductor cerró la primera respuesta de las autoridades en el lugar, pero no la indagatoria. La revisión ministerial debía establecer su responsabilidad por las lesiones y las circunstancias en que ocurrió el ingreso de la unidad a la zona de festejo.

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La camioneta Toyota negra también quedó con daños visibles tras la reacción de los asistentes. Sus cristales fueron destruidos y la carrocería terminó maltratada durante los momentos de mayor tensión.

El atropellamiento ocurrió la noche del martes 30 de junio en la glorieta principal del fraccionamiento Los Viñedos, en Zempoala, Hidalgo, durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador.

Una camioneta Toyota negra con placas A97-BTW embistió a varias personas; el conductor fue retenido por asistentes, golpeado y después detenido por la Policía Municipal.

No hubo una cifra oficial de lesionados, aunque versiones preliminares hablaron de entre tres y cinco heridos o de una mujer y su hijo; la policía indicó que no hubo lesiones graves ni traslados urgentes a hospital.