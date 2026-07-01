Mundial 2026 impulsa bebidas sin alcohol en México, pero alertan por riesgos en adolescentes y vacíos regulatorios

Una botella y una lata de cerveza sin alcohol se muestran en un primer plano sobre una superficie reflectante, con un fondo difuso de estadio deportivo y banderas ondeando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Mundial 2026, las bebidas sin alcohol o de bajo contenido alcohólico (conocidas internacionalmente como NoLo) se consolidaron como la principal apuesta de la industria cervecera a nivel global y en México. Estas alternativas, promovidas como opciones más saludables frente a las bebidas alcohólicas tradicionales, han experimentado una expansión acelerada en el mercado, ocupando espacios y horarios donde antes no era posible la presencia de marcas de licor.

De acuerdo con la página del Poder del Consumidor, este crecimiento mundial se ve reflejado en las ventas de cerveza sin alcohol, las cuales han aumentado a un ritmo anual del 8%, alcanzando un valor próximo a 24 mil millones de dólares en 2025. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud pública advierten que esta tendencia ocurre en un contexto de regulación insuficiente y con vacíos normativos relevantes.

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Aunque contienen poco o ningún etanol, especialistas como Alonso Robledo, portavoz de la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA), alertan sobre el riesgo de que estas bebidas funcionen como puerta de entrada hacia el consumo convencional de alcohol, especialmente entre jóvenes y personas sin experiencia previa con esta sustancia. Por ello, se ha solicitado una diferenciación clara entre sus presentaciones y las bebidas tradicionales.

Estrategias de mercadeo y riesgos de exposición

El doctor Raúl Martín del Campo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), resalta inquietud por el mercadeo indirecto de estas bebidas, sobre todo por la extensión de marca y la normalización del consumo entre menores. Propone la adopción de regulaciones estrictas en etiquetado, restricciones publicitarias integrales y mecanismos de supervisión que impidan a las empresas sortear las políticas de control existentes y debilitar los objetivos de salud pública.

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La evidencia internacional demuestra que la exposición publicitaria a productos NoLo influye en las actitudes y expectativas de los adolescentes, incrementando la probabilidad de que posteriormente consuman bebidas alcohólicas. Diversos estudios han encontrado relación entre la exposición al marketing de estos productos y un mayor riesgo de consumo excesivo entre las juventudes.

Un espacio de Fan Fest durante un evento deportivo presenta barras con refrigeradores llenos de cervezas de marca genérica bajo una estructura decorada con banderas y globos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la Copa del Mundo, se ha comprobado que la oferta de contenido alcohólico no ha logrado reducir los daños asociados a su ingesta, pues continúan registrándose detenciones en espacios públicos y por conducir bajo sus efectos. La ausencia de regulación permite que se publiciten en eventos masivos, exponiendo a menores a mensajes de marcas de alcohol bajo la apariencia de productos sin etanol.

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Vacíos normativos de las bebidas sin alcohol y desafíos regulatorios en México

En México, la venta y promoción de bebidas NoLo se benefician de un marco legislativo insuficiente. Norberto Hernández, asesor científico de El Poder del Consumidor, advierte que estos productos se encuentran en un “limbo regulatorio”, cumplen con normas aplicables al etiquetado de bebidas alcohólicas, pero no necesariamente con los requisitos de etiquetado para bebidas azucaradas, lo que complica la información disponible para los consumidores sobre su composición.

Las marcas aprovechan espacios donde la publicidad de alcohol está restringida, como eventos deportivos y transmisiones digitales, facilitando la presencia de sus logotipos y colores en contextos frecuentados por niñas, niños y adolescentes.

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En la Ciudad de México, donde se ha prohibido la venta de licor en los Fan Fest, la industria ha declarado que concentrará su presencia en productos NoLo y en la creación de experiencias para los asistentes. La similitud entre marcas y envases contribuye a extender la estrategia de posicionamiento de las grandes compañías de bebidas alcohólicas.

Frente a este escenario, organismos nacionales e internacionales como la OMS y la OCDE recomiendan medidas costo-efectivas para reducir los daños asociados al alcohol: impuestos más altos, límites a la promoción, restricciones a la venta física y mejores mecanismos de información. La Red de Acción Sobre Alcohol sugiere que estas políticas también se apliquen al contenido no alcohólico cuando utilicen tácticas de mercadotecnia vinculadas a marcas alcohólicas, proponiendo etiquetados diferenciados, separación física en puntos de venta, prohibición de publicidad dirigida a menores y evaluación de esquemas fiscales apropiados.

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