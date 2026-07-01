México firma su pase a octavos en el Mundial 2026: estas son las calificaciones 1 x 1 de los jugadores que vencieron a Ecuador

La Selección Mexicana tuvo una noche de ensueño en el Estadio Ciudad de México. (REUTERS/Eloisa Sanchez TPX IMAGES OF THE DAY)

La Selección Mexicana tuvo una noche de ensueño en el Estadio Ciudad de México y venció con categoría a Ecuador por marcador de 2-0 para acceder a los octavos de final del Mundial 2026.

Evaluaciones del equipo de Javier Aguirre

Durante los primeros 45 minutos, México mostró un juego agresivo al lanzarse al ataque desde el minuto 1. Roberto Alvarado retó a la defensa ecuatoriana y animó a sus compañeros a hacer lo mismo.

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El ataque conformado por Jiménez, Quiñones y Alvarado robó protagonismo en la ofensiva. En el mediocampo y como revulsivo, Gilberto Mora asistió con centros y aportó dirección en los cambios de juego cuando el partido lo requería.

Sin embargo, en la zona defensiva, Jorge Sánchez permitió que la Tri llegara por su banda. Montes se mostró como un central sólido que actuó cuando fue oportuno, aunque Johan Vásquez tuvo pocas intervenciones de peligro y reafirmó que es uno de los mejores centrales que tiene el Tri.

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Raúl Jiménez celebra su gol ante Ecuador (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En el primer tiempo, Lira pasó inadvertido en el mediocampo

En el segundo tiempo, con una banda izquierda endeble debido a errores de Sánchez y Gallardo, Aguirre encontró la manera de adaptar el juego y, con la ventaja en el marcador, probó con cambios en el mediocampo y refrescó el ataque con Santi Giménez.

Calificaciones generales:

Raúl Rangel 9.0: Dos remates a portería con peligro de gol detenidos; pieza clave para la victoria del Tri.

Jorge Sánchez 6.5: Una falta cometida, solo 22 pases concretados y fallas defensivas por la banda.

César Montes 8.5: Central indiscutible para proteger la portería, con 21 pases concretados; también impulsó el juego ofensivo durante los primeros 45 minutos.

Johan Vásquez 8.0: Uno de los mejores centrales que tiene Aguirre, con 35 pases concretados y una propuesta dinámica desde el mediocampo hacia adelante.

Jesús Gallardo 6.0: Con varios errores defensivos por la banda, cometió tres infracciones y solo concretó 17 pases.

Erik Lira 6.0: Tuvo muy poca participación en el mediocampo; aunque jugó los 90 minutos, no participó con asistencias ni remates.

Gilberto Mora 8.0: Con dos remates, impulsó el ataque en los primeros minutos del equipo; fue un revulsivo participativo en la ofensiva.

Luis Romo 7.5: Con un solo remate a portería, junto a Mora consolidó el ataque; sin muchas asistencias, jugó 72 minutos.

Roberto Alvarado 8.0: Con una asistencia y un remate, el extremo fue una pieza destacada en la victoria del Tri.

Raúl Jiménez 8.5: El autor del segundo gol participó con cuatro remates a portería; el delantero cumplió con su función ofensiva al concretar la anotación.

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Julián Quiñones 9.0: El jugador del partido y autor del primer gol tuvo una participación muy activa en la zona de ataque; gran momento del naturalizado, que registró una asistencia y un remate a portería.

Los cambios

Santiago Giménez 6.3: Con solo 17 minutos en la cancha, tuvo una oportunidad de disparar a portería, pero tardó en definir y desaprovechó la ocasión.

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Israel Reyes 6.5: Con 11 minutos jugados, concretó tres pases, pero no registró tiros a portería ni asistencias.

Orbelín Pineda 6.7: Realizó un remate a portería en el último instante del partido; solo disputó 11 minutos.

Obed Vargas 6.2: Jugó únicamente 18 minutos y no tuvo una participación destacada.

Brian Gutiérrez 6.0: Disputó 33 minutos y colaboró en una jugada de peligro, pero desaprovechó la oportunidad; no registró pases clave ni disparos a portería.

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Autoridades capitalinas informan que cerca de un millón de personas festejan en Paseo de la Reforma. REUTERS/Armando Vega

¿Contra quién jugará México los octavos de final?

México espera rival en octavos de final tras su victoria sobre Ecuador, en duelo programado nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con las combinaciones actuales en las eliminatorias de dieciseisavos, la Selección Mexicana podría enfrentar a Inglaterra o República del Congo. El ganador de ese partido será el rival de México en la siguiente ronda.

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República del Congo destaca en el Mundial 2026 al empatar 1-1 con Portugal y vencer 3-1 a Uzbekistán, resultados que le aseguraron un lugar en dieciseisavos. Sin embargo, al medirse ante Inglaterra, sus probabilidades de avanzar a octavos de final son mínimas.