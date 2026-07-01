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México avanza a octavos de final del Mundial 2026: Javier Aguirre destaca comunión entre la afición y la Selección Mexicana

La Selección Mexicana consiguió una victoria histórica que desató la euforia entre miles de aficionados que celebraron en distintas ciudades del país y en las sedes mundialistas

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Javier Aguirre destacó la conexión que existe entre el equipo y la afición mexicana REUTERS/Raquel Cunha
Javier Aguirre destacó la conexión que existe entre el equipo y la afición mexicana REUTERS/Raquel Cunha

Tras el silbatazo final, el director técnico Javier Aguirre destacó la conexión que existe entre el equipo y la afición mexicana, asegurando que el respaldo de la gente es una muestra de la unión que vive actualmente el combinado nacional.

Javier Aguirre aseguró que el próximo partido, donde se espera a Inglaterra o el Congo, podría ser “el más importante del futbol mexicano” y también de toda su carrera.

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El estratega mexicano reconoció que el ambiente alrededor del Tri ha cambiado y que la comunión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados ha sido fundamental para alcanzar este momento en el torneo.

“La gente está contenta con su equipo, estoy convencido que hay una comunión, vamos de la mano”, expresó Aguirre tras la victoria frente a Ecuador.

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Javier Aguirre anticipa un duelo histórico para México

México espera al ganador del partido Inglaterra contra Congo )REUTERS/Henry Romero)
México espera al ganador del partido Inglaterra contra Congo )REUTERS/Henry Romero)

Con el boleto asegurado a la siguiente ronda, México enfrentará en octavos de final al ganador entre Congo e Inglaterra, un partido que Javier Aguirre calificó como uno de los más trascendentales en la historia reciente del futbol mexicano.

El técnico nacional no ocultó la magnitud del compromiso y aseguró que el encuentro representa un reto enorme tanto para el equipo como para él en lo personal.

“Podría ser el partido más importante del futbol mexicano… y de mi carrera”, afirmó el estratega, quien vive su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana.

Las declaraciones del “Vasco” reflejan el momento de ilusión que atraviesa el combinado nacional, especialmente después de una fase de grupos en la que el equipo mostró orden defensivo, intensidad y contundencia ofensiva.

La afición mexicana también ha recuperado la confianza en el Tri luego de años marcados por altibajos y críticas hacia el funcionamiento del equipo nacional.

Gilberto Mora recibe elogios tras su actuación con México

Mundial 2026 - México - Ecuador
Javier Aguirre destacó la labor del joven Gilberto Mora (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Otro de los temas que abordó Javier Aguirre fue la actuación del joven Gilberto Mora, una de las revelaciones de México durante el Mundial 2026.

El entrenador destacó la personalidad y valentía del futbolista, aunque reconoció que por su juventud todavía enfrenta limitaciones físicas en partidos de alta intensidad.

“Es un niño, no podemos pedirle más, es valiente, quiere la pelota, es un chico que va”, comentó Aguirre.

El desempeño de Mora ha generado expectativa entre aficionados y analistas deportivos, quienes consideran que el jugador representa una nueva generación con talento y carácter para competir al más alto nivel.

México ahora se prepara para afrontar uno de los partidos más importantes de su historia reciente, con la esperanza de romper barreras y seguir avanzando en una Copa del Mundo donde la ilusión volvió a instalarse entre millones de aficionados mexicanos.

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