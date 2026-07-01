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¿Por qué una derrota en el Mundial 2026 puede afectar tanto la salud emocional? La pasión por el futbol puede ir más allá del marcador

Los aficionados trasladan al equipo deportivo esperanzas, frustraciones o necesidades que exceden el propio partido

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Hombre sentado en grada de estadio vacío, con gorro y chaqueta oscura, cubre su rostro con las manos. Una bufanda rojo, verde y blanco yace a su lado. Luces iluminan el fondo oscuro.
Un aficionado de fútbol se sienta solo en la grada de un estadio vacío con el rostro cubierto por sus manos y una bufanda de equipo a su lado, mostrando el final de un partido nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasión por el futbol es capaz de congregar a multitudes, transformar plazas públicas en espacios de celebración y unir a familias y amigos frente a la pantalla. Sin embargo, para algunos aficionados, las emociones desbordadas tras una derrota pueden derivar en sentimientos de tristeza profunda, discusiones o incluso reacciones agresivas.

Con la llegada de la Copa del Mundo y el esperado duelo entre México y Ecuador, la Mtra. María Amparo Oliver, docente de la Especialidad en Intervención Psicosocial en Emergencias de la Universidad Iberoamericana, invita a reflexionar sobre la forma en que se viven los eventos deportivos y a reconocer cuándo el entusiasmo puede convertirse en un problema para el bienestar emocional.

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Según la especialista, un colapso emocional luego de un resultado adverso trasciende lo deportivo. “Lo que suele ocurrir es que las personas depositan una gran cantidad de energía emocional en el equipo, en los jugadores o en el torneo. Cuando el resultado no coincide con sus expectativas, aparece una sensación de frustración que puede revelar otros asuntos personales que no han sido procesados adecuadamente” explicó.

Comprender la proyección emocional en el futbol durante el Mundial 2026

Desde la perspectiva psicológica, este fenómeno se denomina proyección: los aficionados trasladan al equipo deportivo esperanzas, frustraciones o necesidades que exceden el propio partido. Esta transferencia emocional explica por qué una derrota puede generar una sensación de pérdida mucho más intensa de lo que, en principio, parecería justificable.

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La docente pidió poner atención a las señales que el cuerpo emite antes de que las emociones se desborden: apretar los dientes, tensión muscular, inquietud, respiración acelerada o irritabilidad creciente. Cuando aparecen estos síntomas, recomienda hacer una pausa y realizar ejercicios de respiración y relajación para evitar reacciones impulsivas.

“Es importante darle a las cosas una dimensión adecuada. Estamos hablando de un partido de futbol, no de una situación que ponga en riesgo nuestra integridad o la de nuestras familias”, declaró.

Primer plano de dos manos que estiran una bufanda de fútbol arrugada con franjas de colores. La mano izquierda tiene manga azul, la derecha, manga marrón.
Dos manos estiran una bufanda de fútbol de franjas de colores sobre un pantalón de mezclilla, reflejando una tensión contenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial educativo del futbol y la gestión de la derrota

Para la especialista, el futbol ofrece la oportunidad de aprender y enseñar valores esenciales. Jugadores, entrenadores y árbitros pueden convertirse en referentes de regulación emocional, ya que sus reacciones ante victorias y derrotas transmiten lecciones de respeto y resiliencia, especialmente a niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, afirmó que “los deportistas tienen el superpoder de enseñar a ganar y también a perder””. Reconocer el esfuerzo propio y del rival, agradecer el juego y disfrutar del espectáculo más allá del marcador son actitudes que ayudan a construir una relación más equilibrada con el deporte.

Uno de los fenómenos habituales en el futbol es la indignación colectiva ante fallos arbitrales. La académica explicó que constantemente la intensidad de esas reacciones refleja experiencias personales de injusticia proyectadas en el partido. Por ello, recomienda detenerse antes de reaccionar y reflexionar si la molestia proviene realmente del juego o de vivencias anteriores.

Consejos prácticos para disfrutar la Copa del Mundo sin ansiedad

Para vivir el Mundial con mayor tranquilidad emocional, la experta sugirió: identificar señales físicas de tensión, practicar la respiración ante la ansiedad, recordar que se trata solo de un evento deportivo, disfrutar el juego más allá del resultado y evitar que la identidad personal dependa exclusivamente del desempeño del equipo.

Ante todo esta situación, es necesario disfrutar del futbol, celebrar y aceptar los resultados, pero nunca permitir que un marcador afecte el bienestar emocional ni las relaciones personales.

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