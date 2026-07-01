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Nuevo Laredo refuerza su relación con Texas en medio de tensión entre ambos países

La presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas reforzó vínculos con funcionarios estadounidenses para acelerar proyectos comerciales y de logística, apostando por la cooperación regional

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La alcaldesa encabezó una agenda enfocada en infraestructura y movilidad para facilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.
La alcaldesa encabezó una agenda enfocada en infraestructura y movilidad para facilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Mientras la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos atraviesa un periodo de desafíos en temas como migración y seguridad fronteriza, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, llevó a cabo una gira de trabajo en Texas con el propósito de fortalecer la cooperación regional en materia de infraestructura, movilidad y desarrollo económico.

Durante su visita al estado vecino, la alcaldesa sostuvo una serie de reuniones con funcionarios estadounidenses para impulsar proyectos que permitan mejorar la conectividad entre ambos lados de la frontera y mantener el dinamismo comercial de una de las regiones más importantes para el intercambio internacional.

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La administración municipal explicó que el objetivo principal de estos encuentros consiste en coordinar esfuerzos para agilizar los cruces fronterizos y generar condiciones que permitan aprovechar el crecimiento del comercio derivado del fenómeno del nearshoring.

Buscan agilizar el intercambio comercial

FILE PHOTO: Mayor of Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas and the Mayor of Laredo Pete Saenz speak at a news conference as the U.S. reopens air and land borders to COVID-19 vaccinated travellers for the first time since coronavirus disease (COVID-19) restrictions were imposed, near the Gateway to the Americas crossing in Laredo, Texas, U.S. November 8, 2021. REUTERS/Pu Ying Huang/File Photo
FILE PHOTO: Mayor of Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas and the Mayor of Laredo Pete Saenz speak at a news conference as the U.S. reopens air and land borders to COVID-19 vaccinated travellers for the first time since coronavirus disease (COVID-19) restrictions were imposed, near the Gateway to the Americas crossing in Laredo, Texas, U.S. November 8, 2021. REUTERS/Pu Ying Huang/File Photo

Como parte de su agenda, Canturosas se reunió con Caroline Mays, directora senior de Planeación y Programas Modales del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), encuentro en el que se analizaron proyectos relacionados con infraestructura logística y movilidad.

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Al explicar los alcances de la reunión, la alcaldesa señaló:

“La infraestructura y la movilidad son clave para fortalecer el comercio exterior y mantener la competitividad de nuestra región. Por ello, sostuve una reunión con Caroline Mays, directora senior de Planeación y Programas Modales del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), para coordinar proyectos que contribuyan a agilizar el flujo comercial entre ambos lados de la frontera”.

Además de este encuentro, la presidenta municipal también dialogó con representantes del Departamento de Transporte de Texas, autoridades aduaneras estadounidenses y el Comisionado de Agricultura de ese estado, con quienes abordó temas relacionados con la modernización de los cruces internacionales y el fortalecimiento de la actividad económica.

La frontera busca mantener su competitividad

La alcaldesa encabezó una agenda enfocada en infraestructura y movilidad para facilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.
La alcaldesa encabezó una agenda enfocada en infraestructura y movilidad para facilitar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos.

Las reuniones se realizaron en un escenario donde los gobiernos federales de México y Estados Unidos mantienen diferencias sobre diversos asuntos de política exterior. Frente a ese panorama, la administración de Nuevo Laredo ha puesto el énfasis en impulsar mecanismos de cooperación regional enfocados en el comercio y la logística.

La estrategia busca preservar la competitividad de la frontera mediante proyectos que faciliten el movimiento de mercancías y reduzcan los tiempos de traslado, factores considerados esenciales para las cadenas de suministro entre ambos países.

Asimismo, la apuesta por fortalecer la relación con Texas responde al interés de consolidar a Nuevo Laredo como uno de los principales puntos de intercambio comercial de América del Norte, aprovechando su ubicación estratégica y el creciente flujo de inversiones asociado con el nearshoring.

<b>Especialistas observan un mayor protagonismo regional</b>

El desarrollo de esta agenda también ha generado análisis entre especialistas en asuntos fronterizos y política regional, quienes consideran que este tipo de acercamientos con autoridades estadounidenses representan una herramienta para promover proyectos conjuntos en beneficio de la economía local.

Algunos analistas incluso han comparado esta estrategia con la implementada por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien también ha fortalecido la relación con actores políticos y empresariales de Texas para impulsar iniciativas de desarrollo económico y cooperación transfronteriza.

En ese contexto, la gira de Carmen Lilia Canturosas refleja el interés del gobierno municipal por mantener una interlocución permanente con autoridades del estado vecino, priorizando proyectos de infraestructura, movilidad y comercio que fortalezcan el papel de Nuevo Laredo como uno de los principales motores económicos de la frontera entre México y Estados Unidos.

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