Katia Itzel García será la cuarta árbitra en el Argentina vs Cabo Verde

La albiceleste se medirá este viernes ante una de las grandes revelaciones que ha dejado el Mundial 2026, donde buscarán el pase a la siguiente ronda de la mano de Lionel Messi. (REUTERS/Claudia Greco)

Katia Itzel García vuelve a la escena internacional tras su histórica participación como la primera árbitra latinoamericana en un partido de Copa del Mundo.

En esta ocasión, la silbante mexicana figura como cuarta silbante en el encuentro de dieciseisavos de final que se disputará este viernes en el Estadio de Miami entre Argentina y Cabo Verde.

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Sandra Ramírez también formará parte del cuerpo arbitral designado para este compromiso, donde la conducción principal del duelo quedará en manos del canadiense Drew Fischer, acompañado en las bandas por Micheal Barwegen y Lyles Arfa como asistentes.

Katia Itzel García hace historia en el Mundial 2026

Katia Itzel García en el Túnez vs Países Bajos. (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Katia Itzel García marca un precedente en el arbitraje mundial al convertirse en la primera mujer latinoamericana que dirige un partido en la Copa del Mundo 2026.

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Su designación representa un avance significativo para la presencia femenina en el futbol internacional y coloca a México en el foco de los reflectores en materia de equidad arbitral.

Originaria de la Ciudad de México, García suma años de experiencia en torneos nacionales y competencias internacionales, donde ha destacado por su profesionalismo y capacidad para tomar decisiones bajo presión.

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Su desempeño en la fase de grupos del Mundial 2026 le abrió la puerta para integrarse al cuerpo arbitral en los dieciseisavos de final, ahora como cuarta árbitra en el duelo entre Argentina y Cabo Verde.

El reconocimiento a su labor no solo es individual, sino que también refleja el crecimiento del arbitraje mexicano en escenarios globales. Junto a Katia, su compatriota Sandra Elizabeth Ramírez participa como quinta árbitra en el mismo encuentro, reforzando la presencia de México en el equipo arbitral de la FIFA.

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La actuación de García inspira a nuevas generaciones de mujeres que buscan incursionar en el arbitraje profesional. Su participación en el Mundial 2026 se convierte en un referente y un mensaje claro sobre la apertura de espacios para las mujeres en todas las áreas del futbol, desde la cancha hasta la toma de decisiones más relevantes.

Previa Argentina vs Cabo Verde

Argentina se medirá a Cabo Verde en 16avos de final. (Reuters/Tim Heitman)

De los encuentros de dieciseisavos de final, este luce como el más disparejo debido a la gran diferencia que hay entre uno y otro equipo, pues Argentina está llamado a ser un contendiente claro al título.

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Cabo Verde ha sido una de las revelaciones de este Mundial y en su debut, lograron finalizar como segundo lugar de grupo con tres empates, pero lo que llamó la atención fue que dos de ellos se dieron ante rivales que pintaban para ser superiores como España y Uruguay.

El país africano se caracteriza principalmente por su orden defensivo y cerrar muy bien los espacios, donde en ofensiva carecen de talento a la hora de la definición.

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Por su parte, la albiceleste pasó sin despeinarse la fase de grupos con paso perfecto y un Lionel Messi en plan grande que anotó seis goles en tres partidos.

Sin embargo, una de las dudas alrededor del país africano es que tanto puedan depender de uno de los mejores jugadores de toda la historia, ya que el resto del plantel aún no figura como los argentinos lo desearían.

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