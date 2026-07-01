México vs Inglaterra: cuáles son los antecedentes entre ambas selecciones

El tricolor se medirá ante el conjunto europeo el próximo domingo por los octavos de final del Mundial 2026. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

México se enfrentará este domingo 5 de julio a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Azteca a las 18:00 horas, donde la afición desempeñará un papel muy importante en las aspiraciones del tricolor para vencer a una de las potencias mundiales.

Antecedentes entre México e Inglaterra

Amistoso México vs Inglaterra 2010. (Foto: Archivo)

A lo largo de la historia han habido encuentros memorables entre ambas selecciones, incluidos mundiales, por lo cual a continuación te presentamos los antecedentes de mexicanos e ingleses:

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México e Inglaterra solo se han encontrado en una ocasión en la historia de las Copas del Mundo y fue precisamente en el Mundial de 1966 que se llevó a cabo en territorio inglés durante la segunda fecha de la fase de grupos del Grupo 1.

El partido se disputó el sábado 16 de julio de 1966 en el Estadio de Wembley, ante más de 92,000 asistentes. Inglaterra aprovechó su condición de anfitrión y venció 2-0 al Tri, con goles de Sir Bobby Charlton y Roger Hunt.

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Desde entonces, ambas selecciones no se han vuelto a ver las caras en una fase final de la Copa del Mundo, por lo que ese duelo en Londres permanece como el único antecedente oficial entre los dos equipos en el torneo más importante del futbol.

Al considerar también los partidos amistosos, el historial general entre México e Inglaterra sigue favoreciendo ampliamente a los británicos. De nueve enfrentamientos totales, Inglaterra ha ganado seis, México dos y se ha registrado un empate.

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A pesar de esta tendencia, México ha logrado derrotar a Inglaterra en dos ocasiones, ambas jugando en la Ciudad de México.

La primera victoria mexicana fue en un amistoso celebrado en mayo de 1959, donde el marcador terminó 2-, mientras que la segunda ocurrió en junio de 1985, previo al Mundial de ese año, cuando el Tri ganó 1-0 en la Copa Ciudad de México, un torneo amistoso internacional.

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Cómo llega México el partido vs Inglaterra

El tricolor venció a Ecuador y avanzó a octavos de final. (AP Foto/Ricardo Mazalan)

México llega a los octavos de final con el ánimo a tope tras vencer a Ecuador por 2-0 en los dieciseisavos y para el encuentro vs Inglaterra volverán a contar con el apoyo de su afición como el principal factor para poder aspirar a la victoria, además de la altura que puede pesarles a los europeos con poco tiempo de adaptación.

Dentro del terreno de juego, el tricolor viene de dar uno de sus mejores partidos en la era de Javier Aguirre, pues después de que una parte de la afición cuestionara su planteamiento defensivo en juegos anteriores, México salió lanzado al ataque desde el primer minuto contra Ecuador, impulsado por el apoyo de la afición que se hizo sentir con los cánticos y porras desde las gradas, en un ambiente poco hostil para el visitante.

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En el caso de Inglaterra las sensaciones son las mismas que cuando fueron subcampeonas de la Eurocopa, un equipo que batalla para encontrar las victorias , pero que es capaz de sacar el triunfo en los minutos finales con jugadores de talla mundial como Harry Kane y Jude Bellingham.