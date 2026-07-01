Detienen y procesan a cuatro sujetos por posesión de 33 mil 500 litros de diésel en Azcapotzalco

Los implicados enfrentan proceso penal bajo el cargo de posesión ilícita de petrolífero, tras el hallazgo de dos contenedores de 33 mil 500 litros. Crédito: Especial

Un juez de control vinculó a proceso a José Lenin Sánchez Santos, Gerardo José Fuentes Santana, Gregorio Posadas Santiago y Luis Hernández Roldán por la probable comisión del delito de posesión ilícita de petrolífero. El fallo se produjo tras la presentación de datos de prueba por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención de los cuatro imputados ocurrió en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los encontraron en una operación coordinada entre autoridades capitalinas y el Gabinete de Seguridad federal.

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¿Qué hallaron las autoridades en el lugar?

En el sitio, los agentes localizaron un tractocamión conectado mediante una manguera a dos contenedores de 33 mil 500 litros de capacidad cada uno. Los cuatro detenidos presuntamente llenaban un bidón con ese sistema al momento de la intervención policial.

Los implicados enfrentan proceso penal bajo el cargo de posesión ilícita de petrolífero, tras el hallazgo de dos contenedores de 33 mil 500 litros. Crédito: Especial

El operativo también arrojó el hallazgo de seis bidones de plástico transparente con capacidad de 50 litros cada uno. Además, había un recipiente de 30 litros con un líquido traslucido que los análisis identificaron como diésel automotriz.

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El líquido encontrado en el lugar resultó ser petrolífero diésel automotriz, un combustible de uso industrial y vehicular cuya posesión sin acreditación de procedencia legal constituye un delito federal en México. Las autoridades pusieron a los cuatro detenidos a disposición del Ministerio Público Federal de forma inmediata tras el aseguramiento.

El papel de la Fiscalía Especializada de Control Regional

El Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), recibió la puesta a disposición de los cuatro imputados. Esa unidad recabó los datos de prueba suficientes para sostener la acusación ante el juez de control.

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En la audiencia inicial, el fiscal federal formuló la imputación correspondiente y solicitó el auto de vinculación a proceso. El juez concedió la solicitud y dictó el auto por el delito de posesión ilícita de petrolífero.

Los implicados enfrentan proceso penal bajo el cargo de posesión ilícita de petrolífero, tras el hallazgo de dos contenedores de 33 mil 500 litros. Crédito: Especial

Prisión preventiva y plazo de investigación

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los cuatro imputados, lo que significa que permanecerán en reclusión durante el desarrollo del proceso. Esta medida es de aplicación obligatoria en delitos relacionados con hidrocarburos, conforme a la legislación federal vigente.

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El juzgador también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese período, la Fiscalía Federal deberá consolidar los elementos necesarios para sustentar la acusación en las etapas procesales posteriores.

El trabajo coordinado detrás del operativo

El operativo que derivó en la detención de los cuatro imputados fue producto de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Gabinete de Seguridad federal. Esa articulación institucional permitió la intervención oportuna en las calles de Azcapotzalco.

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La FECOR, unidad especializada de la FGR, tuvo a su cargo la integración de la carpeta de investigación y la presentación del caso ante el juez de control. Su participación garantizó que los datos de prueba reunidos cumplieran con los estándares requeridos para obtener la vinculación a proceso.

Los implicados enfrentan proceso penal bajo el cargo de posesión ilícita de petrolífero, tras el hallazgo de dos contenedores de 33 mil 500 litros. Crédito: Especial

Presunción de inocencia

La FGR advirtió que a José Lenin Sánchez Santos, Gerardo José Fuentes Santana, Gregorio Posadas Santiago y Luis Hernández Roldán se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. Esa presunción es un derecho constitucional que rige en todas las etapas del proceso penal mexicano.

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La vinculación a proceso no equivale a una condena. Solo acredita que existen datos de prueba suficientes para sostener que se cometió un delito y que los imputados participaron en él, según los criterios del sistema penal acusatorio.

La FGR informó que el caso continúa su curso dentro del marco legal establecido por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Las investigaciones complementarias determinarán los alcances definitivos de la acusación contra los cuatro imputados.

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