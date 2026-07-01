México mantiene apoyo a Venezuela: envía más insumos médicos y generadores de energía

Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana partió hacia Venezuela con ayuda humanitaria para atender a los afectados por los sismos. (Defensa)

El Gobierno de México continúa reforzando la ayuda humanitaria destinada a la población afectada por los recientes sismos en Venezuela. Este martes despegó un nuevo avión de la Fuerza Aérea Mexicana con insumos médicos, plantas generadoras de energía eléctrica y material especializado para respaldar las labores de atención a los damnificados.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la aeronave C-130 Hércules partió desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela.

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El objetivo del vuelo es fortalecer las acciones de asistencia humanitaria mediante el envío de equipo que permita restablecer servicios básicos y apoyar la atención médica en las zonas afectadas por los movimientos telúricos.

Entre la carga transportada se encuentran insumos médicos, material de primeros auxilios donado por la Cruz Roja Mexicana y cinco plantas generadoras de energía eléctrica que serán utilizadas para abastecer de electricidad a comunidades donde el suministro colapsó tras la emergencia.

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Las autoridades señalaron que estos equipos contribuirán a mantener en funcionamiento instalaciones médicas y otros servicios esenciales mientras continúan las labores de recuperación.

México ha enviado personal de rescate, médicos, binomios caninos, medicamentos y plantas generadoras de energía a las zonas afectadas. (Defensa)

Otro vuelo llevará más generadores e insumos médicos

La Defensa informó que el puente aéreo continuará este mismo miércoles con el despegue de otra aeronave de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

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En ese nuevo vuelo serán trasladadas otras tres plantas generadoras de energía eléctrica, con lo que el total enviado por México ascenderá a ocho equipos destinados a apoyar la recuperación de la infraestructura afectada.

Además, la aeronave llevará nuevos insumos médicos y materiales que serán utilizados por el agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”, desplegado en territorio venezolano para colaborar en las labores de rescate, atención médica y apoyo a la población.

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El gobierno mexicano destacó que estos envíos forman parte de la estrategia de cooperación internacional activada tras la emergencia ocasionada por los sismos registrados en Venezuela durante los últimos días de junio.

Más de 240 especialistas y 13 toneladas de medicamentos han sido enviados

Con el vuelo programado para este 1 de julio, México alcanzará un total de cinco operaciones aéreas de ayuda humanitaria realizadas desde el pasado 24 de junio.

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Las plantas eléctricas permitirán apoyar el suministro de energía en comunidades donde colapsó el servicio tras la emergencia. (Defensa)

Según el balance oficial, durante este periodo se han trasladado 240 elementos del Ejército Mexicano, entre ellos 151 rescatistas especializados pertenecientes al Batallón de Atención a Emergencias, así como 60 médicos, enfermeros y camilleros encargados de brindar atención sanitaria a la población afectada.

La misión también incluye 18 binomios caninos, de los cuales ocho pertenecen al Ejército Mexicano y diez a la Guardia Nacional, entrenados para realizar labores de búsqueda y localización de personas entre estructuras colapsadas.

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Asimismo, participan 11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana, responsables de las operaciones logísticas y del transporte aéreo del personal y los insumos.

En cuanto al apoyo material, las autoridades informaron que hasta el momento se han enviado 13.1 toneladas de medicamentos, de las cuales 8.3 toneladas corresponden a la Secretaría de la Defensa Nacional y 4.8 toneladas fueron aportadas por IMSS-Bienestar.

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A ello se suman cuatro toneladas de equipo especializado para actividades de salvamento y rescate, ocho plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilogramos de medicamentos y material de primeros auxilios proporcionados por la Cruz Roja Mexicana.

El Gobierno de México indicó que estos recursos buscan contribuir al restablecimiento de los servicios básicos y fortalecer la atención médica en las comunidades más afectadas por los sismos, mientras continúan las labores de respuesta a la emergencia.

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Las autoridades no precisaron cuánto tiempo permanecerá desplegado el agrupamiento “Yumare” en territorio venezolano; sin embargo, señalaron que la ayuda continuará en función de las necesidades que determinen las autoridades locales y de la evolución de la situación en las zonas afectadas por el desastre natural.