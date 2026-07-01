Procesan a hombre por derrumbe en Cancún que dejó dos trabajadores muertos y cinco lesionados

El imputado fue localizado y detenido en el estado de San Luis Potosí mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que un juez de control vinculó a proceso a Amir “N”, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones derivados del derrumbe de una estructura ocurrido en un complejo residencial de Cancún, accidente que dejó dos trabajadores muertos y cinco personas lesionadas.

De acuerdo con la institución, el imputado fue localizado y detenido en el estado de San Luis Potosí mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión, como resultado de las investigaciones iniciadas tras el colapso registrado el pasado 5 de junio de 2026.

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Los hechos ocurrieron en el acceso principal de un fraccionamiento ubicado en la Supermanzana 336 de Cancún, donde un grupo de trabajadores realizaba labores cuando la estructura se desplomó de forma repentina.

Como consecuencia del incidente, dos empleados perdieron la vida en el lugar, mientras que otras cinco personas sufrieron lesiones de diversa consideración. A partir de estos hechos, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar las posibles responsabilidades penales relacionadas con el accidente.

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Durante la audiencia inicial, la jueza de control consideró que existían elementos suficientes para sujetar a proceso penal a Amir “N”, por lo que resolvió su vinculación.

Como medida cautelar, la autoridad judicial ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva por un plazo de hasta dos años o durante el tiempo que dure el procedimiento penal, en caso de que éste concluya antes.

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Además, a petición del asesor jurídico de las víctimas, la jueza autorizó el embargo precautorio de dos bienes inmuebles registrados a nombre de la empresa KM Corporación Inteligente S.A. de C.V., con el objetivo de garantizar una eventual reparación del daño.

La autoridad judicial ordenó que el imputado permanezca en prisión preventiva por un plazo de hasta dos años o durante el tiempo que dure el procedimiento penal. (Crédito: X |@FGEQuintanaRoo)

La resolución judicial también incluyó el aseguramiento de un vehículo de la marca Tesla, el cual quedó sujeto a las medidas cautelares dictadas dentro del proceso para respaldar el cumplimiento de las posibles obligaciones derivadas de una sentencia.

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Hasta el momento, la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado a conocer mayores detalles sobre las causas que originaron el derrumbe ni sobre la relación del imputado con la construcción donde ocurrió el accidente. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del colapso y determinar si existen otras personas que pudieran tener responsabilidad en los hechos.

Otros derrumbes en obras de construcción han dejado víctimas en Cancún

El caso del residencial ubicado en la Supermanzana 336 no es el primer accidente de este tipo registrado en Cancún. En junio de 2018, el colapso parcial de un hotel en construcción dentro del fraccionamiento Puerta del Mar dejó seis trabajadores lesionados, luego de que varios niveles de la estructura se desplomaran mientras se realizaban labores en la obra. Las autoridades iniciaron entonces una investigación para determinar las causas del incidente.

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Ese mismo año, otro derrumbe ocurrido durante la ampliación de una plaza comercial en el municipio de Puerto Morelos, en Quintana Roo, provocó la muerte de dos trabajadores y dejó al menos 14 personas lesionadas. El accidente ocurrió cuando una estructura en construcción colapsó mientras decenas de albañiles realizaban labores en el inmueble, lo que dio paso a peritajes para esclarecer posibles responsabilidades.