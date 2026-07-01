Reportan secuestro de 11 personas en Jalisco: una mujer, una joven y una niña escaparon atravesando cerros

Paramédicos curaron los pies lastimados y espinados de la mujer de 35 años, la joven de 18 años y la niña de cuatro años y las resguardaron para su seguridad

Se reportó la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, luego de que dos mujeres y una niña de cuatro años escaparon de sus captores y pidieron ayuda en San Pedro Tlaquepaque, mientras ocho hombres seguían sin ser localizados.

Las tres víctimas tienen 38, 18 y 4 años. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros testimonios, el hecho ocurrió el lunes a las 22:00 horas en una vivienda de la colonia Los Olivos, en el municipio de Zapotlán el Grande. Hombres armados irrumpieron en el domicilio y se llevaron por la fuerza a ocho hombres, dos mujeres y una menor.

Las sobrevivientes declararon que entre las personas privadas de la libertad estaban sus esposos y hermanos. También señalaron que, después de sacarlas de la vivienda, sus captores las trasladaron a una finca o huerta aguacatera en las inmediaciones del Área Metropolitana de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Ocho personas, incluido un niño, fueron liberadas tras secuestro en la bahía de Buenaventura - crédito Visuales IA Infobae

Las víctimas escaparon por una zona aguacatera y llegaron a Tlaquepaque

Según su relato, las mujeres aprovecharon un descuido de los hombres armados para huir con la niña. Salieron corriendo entre cultivos, matorrales y maleza hasta llegar a la carretera Guadalajara-Zapotlanejo.

En ese punto pidieron ayuda y un conductor, identificado como conductor de un camión, las trasladó hasta la terminal camionera de Tlaquepaque. Ahí buscaron apoyo de la Policía Municipal.

PUBLICIDAD

Después fueron llevadas primero a un centro de salud municipal de Santa Rosalía y también al DIF Tlaquepaque para recibir resguardo y atención integral. Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque y de la Secretaría de Seguridad del estado permanecieron en la zona para custodiar a las víctimas.

Una ilustración conceptual muestra a una figura atada y cabizbaja, observada por encapuchados en una habitación oscura con símbolos de tiempo, dinero y confinamiento, evocando una atmósfera de profunda tensión psicológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramédicos y personal médico revisaron a las tres personas. Presentaban golpes, escoriaciones y lesiones menores en pies y piernas, ocasionadas durante la huida entre la maleza, pero no requirieron traslado a un hospital y fueron reportadas en buen estado de salud.

PUBLICIDAD

El dato central del caso era que las tres víctimas que escaparon ya estaban a salvo bajo protección oficial, pero los 8 hombres señalados por ellas continuaban desaparecidos. Las mujeres también dijeron que no sabían si ellos ya habían sido liberados.

La carpeta apenas comenzó y no se confirmó una denuncia previa

La Fiscalía estatal confirmó que integró una carpeta de investigación por la desaparición y la presunta privación ilegal de la libertad múltiple. Las diligencias comenzaron con la toma de declaraciones de las dos mujeres para reconstruir cómo ocurrió el ingreso de los hombres armados al domicilio, el traslado forzado y el sitio donde permanecieron cautivas.

PUBLICIDAD

Las pesquisas también quedaron enfocadas en ubicar a los ocho hombres que, según el testimonio de las víctimas, seguían retenidos. Hasta ese momento, la autoridad no había precisado si ya existía una denuncia formal o una ficha de desaparición previa por estos hechos en Ciudad Guzmán.

Imagen ilustrativa: Infobae Perú

Otra línea de información recabada por policías locales indicó que los agresores llegaron en una camioneta blanca. Esa versión colocó el inicio del caso en la noche anterior a la localización de las víctimas en Tlaquepaque.

PUBLICIDAD

Las mujeres refirieron que fueron sacadas de una vecindad o vivienda donde se encontraban al momento de la irrupción armada. Después las llevaron a un terreno dentro de una zona de producción de aguacate, desde donde lograron escapar cuando sus captores se distrajeron.

El resguardo de las víctimas quedó a cargo de corporaciones municipales y estatales mientras avanzaban las entrevistas ministeriales. La indagatoria buscaba establecer el paradero del resto de la familia y confirmar cada tramo del recorrido desde la colonia Los Olivos hasta la zona donde las tres personas lograron ponerse a salvo.

PUBLICIDAD

• La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta por la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán.

• Dos mujeres y una niña de 4 años escaparon de una huerta aguacatera, llegaron a Tlaquepaque y fueron atendidas por autoridades.

• Los 8 hombres mencionados por las víctimas seguían sin ser localizados y no se había confirmado una denuncia o ficha de desaparición previa.

¿Qué dijo la Fiscalía?

En un comunicado la Fiscalía de Jalisco informó:

Tras la denuncia por la desaparición de dos personas en la región sur de Jalisco, la Fiscalía del Estado inició de inmediato las investigaciones para lograr su localización.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos hombres cuya desaparición se denunció el día de hoy tras hechos ocurridos en la delegación de Huescalapa, del municipio de Zapotiltic.

Mujeres familiares de las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes acerca de la desaparición de dos masculinos. Agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación desplegaron los primeros actos de investigación para esclarecer el caso; las denunciantes acompañadas de una menor de edad, se encuentran bien de salud y no fueron víctimas de la comisión de algún delito.

Aunque de manera oficial esta representación social cuenta únicamente con la denuncia por la desaparición de los dos masculinos referidos, las líneas de investigación se mantienen abiertas para determinar si otras personas pudieron haber sido privadas de su libertad durante los mismos hechos.

La Fiscalía del Estado reitera que continuará con los trabajos de investigación e inteligencia para lograr la localización de las víctimas y dar certeza jurídica a los familiares.