Policías desalojan a los últimos aficionados en el Ángel tras festejo por México vs. Ecuador

(X)

A la mañana siguiente de la histórica celebración por el pase de la Selección Mexicana a octavos en el Mundial 2026, el Ángel de la Independencia seguía siendo escenario de festejos.

Aunque la mayoría de los aficionados ya se había retirado, pequeños grupos permanecieron en la zona hasta altas horas, obligando a las autoridades a intervenir para restablecer el orden y liberar el espacio público.

PUBLICIDAD

El reporte de Carlos Jiménez sobre el desalojo en el Ángel

El periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió en su cuenta de X (@c4jimenez) un video donde se observa a los últimos aficionados bebiendo y celebrando en Paseo de la Reforma cerca de las 10:30 de la mañana, horas después del triunfo del Tri. }

En la grabación se escucha a un joven gritar: “¡No me estés grabando, güey, ya, ya!”.

El video documenta la presencia de agentes uniformados en una vía pública urbana. Se observan grupos de personas, algunos interactuando con los uniformados. Uno de los agentes viste casco y uniforme oscuro. En el fondo, edificios y vegetación caracterizan el entorno citadino. Un vehículo tipo camión está estacionado en la calle. Esta grabación corresponde a la cobertura de una situación pública o un evento al aire libre (@c4jimenez)

Según el reporte, los seguidores de la selección no solo continuaban con la fiesta, sino que también “andaban toreando carros y lanzando cerveza”, lo que motivó la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para retirarlos del lugar.

PUBLICIDAD

Jiménez detalló: “Agentes de @SSC_CDMX tuvieron que llegar a retirarlos porque andaban toreando carros, lanzando cerveza… Así los quitaron”.

El clip muestra el despliegue de los policías que, sin confrontaciones mayores, pidieron a los asistentes abandonar la zona para evitar incidentes y permitir la limpieza total de la vialidad.

PUBLICIDAD

El Ángel tras la celebración por México vs Ecuador

La noche anterior, la glorieta y Paseo de la Reforma vivieron una de las congregaciones más grandes en la historia de los festejos futboleros en la capital.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026. Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido. REUTERS/Armando Vega

Según confirmó el Gobierno de la Ciudad de México a Infobae México, 1 millón 300 mil personas acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar el pase de México a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

La multitud generó aglomeraciones, caos vial y momentos de tensión. Durante la mañana de este 1 de julio, las tareas de limpieza comenzaron mientras algunos aficionados se resistían a dejar el lugar.

Personal de limpia de la Ciudad de México retiraba bolsas de basura, botellas y restos de confeti. Pese a ello, pequeños grupos continuaron con el festejo ocupando los carriles centrales de Reforma.

PUBLICIDAD

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - México contra Ecuador - Los aficionados se reúnen en Ciudad de México - Ciudad de México, México - 30 de junio de 2026 Una imagen tomada desde un dron muestra a los aficionados mexicanos reunidos en el Ángel de la Independencia antes del partido. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El tránsito vehicular ya había sido restablecido en la zona por la mañana, aunque la presencia de aficionados rezagados dificultaba el flujo en algunos tramos.

Elementos de la policía capitalina implementaron un operativo para invitar a los últimos asistentes a desalojar la glorieta y permitir el avance normal de la ciudad.

PUBLICIDAD

La jornada cerró con la zona despejada y los servicios urbanos concluyendo las labores de limpieza. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el consumo de alcohol en la vía pública y a respetar los espacios luego de eventos masivos.

El Ángel de la Independencia volverá a ser punto de reunión el próximo domingo, cuando México dispute los octavos de final contra Inglaterra.