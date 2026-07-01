Muere niño de 5 años tras presunta golpiza de su padrastro en Los Reyes La Paz: sospechoso huyó

La Fiscalía del Estado de México investiga la muerte de un menor de cinco años, mientras autoridades mantienen un operativo para localizar al presunto responsable.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La muerte de un niño de apenas cinco años ha provocado indignación en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, luego de que las autoridades iniciaran una investigación por un presunto caso de violencia familiar que terminó con la vida del menor. El principal sospechoso es su padrastro, quien presuntamente lo golpeó dentro del domicilio donde vivían y posteriormente escapó antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada en la colonia San José de las Palmas, al oriente del Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el menor permanecía bajo el cuidado de su padrastro mientras su madre había salido del inmueble por algunos momentos.

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Las primeras versiones señalan que durante ese lapso habría ocurrido la agresión. Cuando la mujer regresó a su domicilio encontró al niño inconsciente, por lo que solicitó ayuda inmediata a los servicios de emergencia con la esperanza de que pudiera recibir atención médica.

Paramédicos confirmaron que el menor ya había fallecido

Tras el reporte, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos acudieron al domicilio para brindar atención prehospitalaria. Sin embargo, al realizar la valoración médica confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales.

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Ante la confirmación del fallecimiento, las autoridades activaron los protocolos correspondientes para atender un posible caso de violencia contra un menor de edad.

El menor de cinco años habría sido agredido físicamente por su padrastro. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un comunicado, el gobierno municipal informó que, además del personal de Protección Civil, se dio intervención a la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, a la Policía de Género, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF y al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

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“A su arribo, el personal paramédico confirmó la ausencia de signos vitales del infante, por lo que, conforme a los protocolos establecidos, se dio intervención a la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal, a la Policía de Género, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y al Ministerio Público”, señalaron las autoridades municipales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició el procesamiento del lugar de los hechos y la integración de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida el menor y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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Fiscalía investiga mientras continúa la búsqueda del presunto responsable

De acuerdo con la información preliminar, el padrastro abandonó el domicilio poco después de la presunta agresión, por lo que no fue localizado cuando arribaron las corporaciones policiacas y los servicios de emergencia.

A partir de ese momento se implementó un operativo de búsqueda en distintas zonas del municipio con el objetivo de ubicar al hombre y ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales.

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Paramédicos confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales cuando arribaron al domicilio ubicado en la colonia San José de las Palmas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, familiares, vecinos y habitantes de la comunidad comenzaron a difundir fotografías del presunto agresor a través de redes sociales para solicitar el apoyo de la ciudadanía y facilitar su localización, mientras la información también es compartida entre grupos vecinales.

El gobierno de Los Reyes La Paz condenó públicamente los hechos y manifestó que colaborará con la Fiscalía mexiquense para que el caso sea esclarecido y no quede impune.

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“Condenamos enérgicamente cualquier hecho que atente contra la vida y la integridad de las niñas, niños y adolescentes. La muerte de este menor no puede quedar impune; por ello, desde el momento del reporte se están realizando las investigaciones profesionales, objetivas y expeditas que permitan esclarecer este lamentable hecho”, indicaron las autoridades municipales.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México mantiene abiertas varias líneas de investigación para reconstruir lo ocurrido dentro del domicilio, recabar testimonios, realizar los peritajes correspondientes y establecer de manera oficial la causa de muerte del menor.

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Las autoridades no han informado si existen antecedentes de denuncias por violencia familiar en ese domicilio ni han revelado la identidad del presunto responsable, debido al desarrollo de las investigaciones. Mientras tanto, continúa el operativo de búsqueda para lograr su captura y presentarlo ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica una vez que sea localizado.