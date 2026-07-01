¿Dónde estudiar el Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación? El INEHRM abre oferta académica por decreto de Sheinbaum

(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 1 de julio un decreto para que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) amplié su oferta educativa y pueda impartir licenciaturas, maestrías, cursos y seminiarios con una visión científica y humanista.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria firmó un decreto en donde participaron Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del INEHRM y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en el cual se estableció que el instituto iniciará actividades en septiembre con una sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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El INEHRM recibirá solicitudes de inscripción durante julio y realizará un curso propedéutico en agosto. Se proyecta que las clases comiencen en septiembre en la sede de la calle Guatemala número 80. De acuerdo a lo explicado por Felipe Arturo, el primer año estará enfocado en la docencia y en una parte del área de investigación. La ampliación de la oferta académica y de las instalaciones está prevista para el siguiente año, cuando se incorporen nuevas carreras y maestrías, así como una sede adicional en el exconvento de Jesús María, actualmente en proceso de remodelación.

El INEHRM impartirá licenciaturas sobre historia, ciencias sociales y buen gobierno

El decreto faculta al INEHRM para ofrecer tres licenciaturas: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno. El objetivo es que los nuevos programas combinen una sólida preparación académica, el desarrollo de pensamiento crítico y la conciencia social, en un modelo de educación pública gratuita y de calidad. Las clases se impartirán en formato híbrido: presencial y a distancia.

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