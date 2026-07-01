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¿Dónde estudiar el Humanismo Mexicano de la Cuarta Transformación? El INEHRM abre oferta académica por decreto de Sheinbaum

El objetivo es ampliar la oferta académica que puedan vincular la teoría con la práctica

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(Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este miércoles 1 de julio un decreto para que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) amplié su oferta educativa y pueda impartir licenciaturas, maestrías, cursos y seminiarios con una visión científica y humanista.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria firmó un decreto en donde participaron Felipe Arturo Ávila Espinosa, director del INEHRM y Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en el cual se estableció que el instituto iniciará actividades en septiembre con una sede en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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El INEHRM recibirá solicitudes de inscripción durante julio y realizará un curso propedéutico en agosto. Se proyecta que las clases comiencen en septiembre en la sede de la calle Guatemala número 80. De acuerdo a lo explicado por Felipe Arturo, el primer año estará enfocado en la docencia y en una parte del área de investigación. La ampliación de la oferta académica y de las instalaciones está prevista para el siguiente año, cuando se incorporen nuevas carreras y maestrías, así como una sede adicional en el exconvento de Jesús María, actualmente en proceso de remodelación.

El INEHRM impartirá licenciaturas sobre historia, ciencias sociales y buen gobierno

El decreto faculta al INEHRM para ofrecer tres licenciaturas: Historia, Ciencias Sociales y Humanidades, y Administración Pública y Buen Gobierno. El objetivo es que los nuevos programas combinen una sólida preparación académica, el desarrollo de pensamiento crítico y la conciencia social, en un modelo de educación pública gratuita y de calidad. Las clases se impartirán en formato híbrido: presencial y a distancia.

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