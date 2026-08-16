AMLO y su lista de periodistas “pagados”: el antecedente detrás de la polémica de Luisa María Alcalde

La exhibición en televisión de un inventario de comunicadores, medios y figuras políticas, atribuida a una red de amplificación adversa, reabre el debate sobre los márgenes del poder frente a la crítica

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, encendió la discusión pública esta semana tras exhibir, durante el programa “Derecho de Réplica” del miércoles 12 de agosto, un listado de periodistas, medios de comunicación y políticos que —según explicó— formarían parte de un presunto “ecosistema digital” dedicado a amplificar mensajes críticos contra la Cuarta Transformación.

¿Qué mostró Luisa María Alcalde?

De acuerdo con la reconstrucción de El Universal y Proceso, la funcionaria expuso nombres como Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza, Héctor de Mauleón, Adela Micha y Denise Dresser, además de medios como El Universal, ADN 40, Latinus, Reforma y Aristegui Noticias. También incluyó organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y a figuras de oposición como Alito Moreno, Lilly Téllez, Vicente Fox y Felipe Calderón.

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El análisis se sustentó en un monitoreo de siete meses —de enero a agosto de 2026— que habría identificado más de 560 mil cuentas consideradas posibles bots.

Tras la ola de críticas, Alcalde publicó un video en el que negó que se tratara de una “lista negra” y sostuvo, según LatinUS, que se trató únicamente de un análisis técnico sobre cómo se amplifican contenidos en redes sociales, sin que la aparición de un periodista implique señalarlo como parte de una operación coordinada.

En la conferencia presidencial, la funcionaria describe bloques que, según su exposición, originan mensajes y los redistribuyen con edición y exageración, y menciona a El Universal, Reforma y Latinus, además de comentaristas conocidos

La comparación que reactivó el debate

La controversia cobró fuerza cuando usuarios en redes sociales recuperaron un video de 2021 en el que la entonces jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, afirmaba que hacer listas de este tipo era una práctica propia “del macartismo y el nazismo”, según recogió Proceso. El contraste entre esas declaraciones y el listado presentado por su consejera jurídica alimentó las críticas de comunicadores y organizaciones como Somos México, que —de acuerdo con Récord— pidió no convertir la respuesta gubernamental a la crítica en una herramienta de estigmatización.

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La difusión del clip coincide con la exposición de Luisa María Alcalde en la mañanera, donde mostró un esquema de categorías de perfiles y medios en la red social, incluidos anónimos

El viernes, un encontronazo en vivo entre Alcalde y el periodista Joaquín López-Dóriga —quien cuestionó la inclusión de su nombre en el esquema— profundizó la tensión.

El precedente de 2019: la lista de AMLO

Este no sería el primer episodio de este tipo dentro del movimiento. En mayo de 2019, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador difundió, a través de la mañanera, una lista de 36 comunicadores que habrían recibido contratos de publicidad oficial durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por un monto conjunto de mil 81 millones 715 mil pesos, de acuerdo con la reconstrucción publicada por Expansión Política.

Según ese recuento, encabezado por López-Dóriga con 251 millones 482 mil pesos, la lista también incluyó a comunicadores como Ricardo Rocha, quien —de acuerdo con El Universal— acudió a la mañanera a reclamar directamente a López Obrador por la forma en que se presentó su nombre.

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El propio AMLO volvió a exhibir montos y presuntos ingresos de periodistas en distintos momentos de su gobierno:

En 2022 , presentó cifras sobre los supuestos ingresos anuales de Carlos Loret de Mola, que —según dijo entonces sin mostrar comprobantes— superarían los 35 millones de pesos, de acuerdo con El Universal .

En julio de 2023 , exhibió en la mañanera lo que calificó como pagos recibidos por comunicadores en sexenios anteriores, como parte de su respuesta a críticas relacionadas con la seguridad de Xóchitl Gálvez, según Proceso .

En agosto de 2024, difundió supuestos sueldos de Jorge Ramos, León Krauze, Ciro Gómez Leyva y López-Dóriga, exponiendo cifras que, de acuerdo con El Universal, no fueron acompañadas de documentación pública.

La exhibición en televisión de un inventario de comunicadores, medios y figuras políticas, atribuida a una red de amplificación adversa, reabre el debate sobre los márgenes del poder frente a la crítica

Un patrón que persiste bajo el escrutinio público

El caso de Luisa María Alcalde llega en un contexto donde organizaciones defensoras de la libertad de prensa han señalado, en episodios previos con AMLO, que exhibir cifras o vínculos de periodistas desde el poder —sin pruebas verificables— podría representar un riesgo para el ejercicio del periodismo crítico, aunque el gobierno ha insistido en que se trata de ejercicios de transparencia y rendición de cuentas sobre el gasto público.

Hasta el momento, la Presidencia no ha anunciado si el “análisis de ecosistemas digitales” presentado por Alcalde tendrá continuidad en próximas ediciones de “Derecho de Réplica”.

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