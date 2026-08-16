La primera edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards tendrá lugar del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en Jalisco, con la gala principal el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

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La primera edición mexicana de los HEAT Latin Music Awards tendrá lugar del 31 de octubre al 5 de noviembre de 2026 en Jalisco, con la gala principal el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta.

El evento, que será transmitido en vivo por LosHeat.tv, contará con la conducción de Karime Pindter y otras cinco personalidades latinoamericanas. La decisión responde a más de diez años de trayectoria de HEAT en la región y marca la primera vez que la premiación se realiza en territorio mexicano.

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco: fechas y sede confirmadas

El anuncio se realizó en Miami ante medios nacionales e internacionales, creadores de contenido y figuras de la industria musical. Diana Montes, directora general de los HEAT Latin Music Awards, explicó que la elección de Jalisco como sede no es casualidad:

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“Jalisco no nos presta una sede: nos da una casa y nos da el lugar para volver a reunirnos alrededor de la música. Llegamos con diez años de colección latinoamericana y aquí encontramos las manos que saben darle forma.”

HEAT Latin Music Awards por primera vez a México: todo sobre la gran gala conducida por Karime Pindter (RS)

La semana HEAT comenzará el 31 de octubre y recorrerá varios puntos de Jalisco, cerrando el 5 de noviembre con la gala en Puerto Vallarta. La coordinación involucra al Gobierno de Jalisco y el municipio anfitrión.

Conductores y personalidades de la gala

La conducción estará a cargo de Karime Pindter, conductora, empresaria e influencer mexicana. La acompañan Caroline Aquino, presentadora dominicana de HEAT; La Segura, creadora de contenido colombiana; Ignacio Baladán, chef y creador uruguayo; Yohana Vargas, creadora venezolana; y Dímelo King, locutor colombiano de música latina. Seis representantes de distintos países liderarán la transmisión que busca mostrar la diversidad del talento latino.

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Artesanía jalisciense: globos HEAT únicos

Una característica distintiva de esta edición serán los globos HEAT diseñados con técnicas artesanales de Jalisco. Los oficios involucrados son la cerámica de Tonalá, el arte de la cultura wixarika, el vidrio soplado, la juguetería tradicional y el cinto piteado. Cada estatuilla será única: “El barro lleva generaciones en las mismas familias de Tonalá, la chaquira se coloca grano a grano, el vidrio todavía se sopla con el aliento de una persona, y hasta el globo que identifica a HEAT se está rehaciendo con esas técnicas: ninguna estatuilla saldrá igual a otra.”

Los fans tendrán un papel central como curadores de la colección, ya que su voto decidirá quién recibirá un globo HEAT al Estilo Jalisco.

Coincidencia de fechas con Día de Muertos

Las fechas de la Semana HEAT coinciden con la celebración del Día de Muertos en México. En esos días, las familias mexicanas preparan altares, cocinan platillos tradicionales y recuerdan a quienes han partido. La organización destaca que no hay mejor momento para celebrar el arte sonoro que acompaña estos ritos: “Es la semana en que los jaliscienses se dedican a decir nombres en voz alta, y no hay mejor momento para llegar a premiar el arte sonoro que hace exactamente lo mismo.”

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La conducción estará a cargo de Karime Pindter, conductora, empresaria e influencer mexicana.

Serenatas y marcas jalisciences en el anuncio

El anuncio en Miami incluyó una serenata con voces de toda la región: Eddy Herrera (República Dominicana), Jessi Uribe (Colombia), Dayanara (Ecuador), Mario Girón (México) y Jhon de la Torre (Colombia). También se presentó la Sala de Despecho, marca tapatía que ha llevado su concepto a ciudades como Miami, Nueva York, Las Vegas, Vail, Barcelona y Madrid. Además, Tequila Tesoro Azul, del maestro cantautor Marco Antonio Solís, acompañó el evento con degustación de bebidas.

Voces institucionales y visión de futuro

Lorena Martínez, directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, señaló: “La presencia de eventos como este de carácter internacional, consolida, Jalisco como la capital mexicana del entretenimiento.” En la delegación jalisciense también participó José Miguel Santos, Director de Gestión de Eventos del gobierno estatal.

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Próximos anuncios y transmisión en vivo

Los nominados a los HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco serán anunciados próximamente. Los premios se transmitirán completamente en vivo a través de LosHeat.tv.