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Tarjeta Rosa Soluciones 2026: en qué lugares aplica y cuáles son los requisitos para recibir 2 mil pesos en agosto

El registro para este beneficio estará disponible el lunes 17 y martes 18 de agosto

El programa Tarjeta Rosa Soluciones ofrece un apoyo económico de 2,000 pesos bimestrales a mujeres mayores de edad (Facebook | Secretaría de Desarrollo Social)
El programa Tarjeta Rosa Soluciones ofrece un apoyo económico de 2,000 pesos bimestrales a mujeres mayores de edad (Facebook | Secretaría de Desarrollo Social)
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El programa Tarjeta Rosa Soluciones ofrece un apoyo económico de 2,000 pesos bimestrales a mujeres mayores de edad que residen en Aguascalientes y se encuentran en riesgo de vulnerabilidad social.

El registro para este beneficio estará disponible el lunes 17 y martes 18 de agosto de 2026 en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicadas en Bulevar José María Chávez No. 3202, Ciudad Industrial, Aguascalientes, con atención de 8:00 a 15:30 horas (tiempo del centro de México).

El programa está dirigido a mujeres de 18 años en adelante que buscan capacitarse y contribuir en el desarrollo de su comunidad (Facebook | Secretaría de Desarrollo Social)
El programa está dirigido a mujeres de 18 años en adelante que buscan capacitarse y contribuir en el desarrollo de su comunidad (Facebook | Secretaría de Desarrollo Social)

El apoyo solo aplica en Aguascalientes y busca llegar a 2,600 beneficiarias

Para este año, el gobierno estatal prevé que hasta 2,600 mujeres sean beneficiarias, una cifra que contrasta con las mil mujeres que recibieron el apoyo en 2023. El programa está dirigido a mujeres de 18 años en adelante que buscan capacitarse y contribuir en el desarrollo de su comunidad, así como convertirse en agentes de cambio reconocidas en su entorno.

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La Tarjeta Rosa Soluciones solo aplica en el estado de Aguascalientes y está enfocada en mujeres que pueden comprobar su residencia en la entidad.

Otros beneficios de la Tarjeta Rosa Soluciones

La Tarjeta Rosa Soluciones se ha convertido en una herramienta clave para quienes buscan acceder a programas sociales, descuentos especiales y una mayor facilidad en la gestión de trámites estatales en México. Este documento permite a las ciudadanas de Aguascalientes centralizar su información en el Expediente Único Digital, optimizando el proceso de acceso a distintos servicios.

Quienes deseen obtener la credencial pueden acudir a la Secretaría de Desarrollo Social, a las Casa del Bien Común o a cualquier dependencia del Gobierno del Estado. El trámite está diseñado para que la población tenga a su alcance más oportunidades y beneficios en el día a día.

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Documentación y proceso de registro

El proceso de selección depende del orden de recepción de solicitudes y la disponibilidad presupuestal. La entrega de documentos no garantiza el ingreso al programa.

Entre los requisitos se encuentra presentar la solicitud de incorporación que proporciona la Sedeso, una copia legible de la identificación oficial vigente con domicilio en el estado, copia de un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y el número de tarjeta soluciones. Para cualquier duda, el contacto es el teléfono 449 910 2121 extensión 4203 o el correo tarjetarosa@aguascalientes.gob.mx.

El programa está dirigido a mujeres de 18 años en adelante que buscan capacitarse y contribuir en el desarrollo de su comunidad (Facebook | Secretaría de Desarrollo Social)
El programa está dirigido a mujeres de 18 años en adelante que buscan capacitarse y contribuir en el desarrollo de su comunidad (Facebook | Secretaría de Desarrollo Social)

Requisitos para registrarse

  • Solicitud de incorporación al programa (proporcionada por la Sedeso)
  • Copia legible de identificación oficial vigente con domicilio en el estado de Aguascalientes (INE, pasaporte o licencia de conducir)
  • Copia legible de comprobante de domicilio no mayor a tres meses, del estado de Aguascalientes
  • Número de tarjeta soluciones

Para cualquier duda, puedes comunicarte al teléfono 449 910 2121 extensión 4203 o escribir al correo tarjetarosa@aguascalientes.gob.mx.

La convocatoria señala que el objetivo del programa es impulsar la reconstrucción del tejido social a través de la capacitación y la participación de mujeres mayores de edad en acciones que mejoran su entorno comunitario.

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