Adopta una mascota en la Ciudad de México: fechas, lugar y requisitos del Adoptatón 2026

Los requisitos para adopción en el Adoptatón 2026 incluyen identificación oficial vigente (INE) y comprobante de domicilio reciente, según AGATAN. (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

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¿Buscas darle un hogar a un compañero peludo? El gobierno de la Ciudad de México te invita a participar en el Adoptatón 2026, un evento integral diseñado para promover el bienestar y la tenencia responsable de animales de compañía.

A continuación, detallamos la información clave para que asistas a este evento; cabe destacar que es un evento apto para toda la familia.

¿Dónde y cuándo se realizará el Adoptatón?

El Adoptatón CDMX 2026 se lleva a cabo este domingo 16 de agosto de 2026. La sede oficial es la explanada del Monumento a la Revolución, un punto céntrico e ideal para un evento familiar. Las actividades de convivencia y adopción inician a partir de las 10:00 a.m., dándote la oportunidad perfecta para conocer de cerca a perros y gatos rescatados que esperan una segunda oportunidad.

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Cientos de personas han sido testigo de esta experiencia Crédito: Cuartoscuro

Así puedes llegar al Monumento a la Revolución en la CDMX:

En Metro: Baja en la estación Revolución (Línea 2 - Azul) y camina de 5 a 10 minutos en dirección sur.

En Metrobús: Baja en la estación Plaza de la República , ya sea de la Línea 1 (Roja) o de la Línea 4 (Naranja). Ambas te dejan a unos pasos.

En Ecobici: Puedes llegar pedaleando; hay varias cicloestaciones ubicadas en la misma plaza y en las calles aledañas.

En Auto: Llega por Paseo de la Reforma o Av. Insurgentes. Ten en cuenta que el estacionamiento (público o parquímetro) puede estar saturado en días de eventos.

Requisitos para la adopción

Sumar un nuevo integrante a tu familia requiere responsabilidad, pero el trámite es ágil. De acuerdo con la información oficial, dada a conocer en los canales oficiales de la Agencia de Atención Animal (Agatan), los únicos documentos que necesitas presentar en el lugar para adoptar algún gatito o perrito son los siguientes:

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio reciente.

Jornada de esterilización: registro y lineamientos

Para combatir la sobrepoblación, procurar la salud pública, así como brindar una mejor calidad de vida para las mascotas, el evento también ofrece una Jornada de Esterilización. La recepción de pacientes arranca a las 11:00 a.m. y se mantendrá únicamente hasta agotar las fichas del día.

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Nueva jornada de esterilización de perros y gatos en Antioquia. Cortesía: Infobae.

Si deseas aprovechar este servicio para tu mascota, considera estas reglas estrictas:

Pre-registro: El cupo es limitado, por lo que es obligatorio registrarse previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 56 5555 3349. Ayuno: Por seguridad médica, todos los animales sometidos a cirugía deben presentarse con un ayuno mínimo de 8 horas (en caso de contar con este requisito, se recomienda no forzar la intervención, ya que el riesgo para el animal es alto y puede ser letal).

Un cartel anuncia la realización de un adoptatón y una jornada de esterilización de mascotas el 16 de agosto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. (AnaJVillagran)

Este evento es organizado por el Gobierno de la CDMX en colaboración con la Agencia de Atención Animal (AGATAN), el Adoptatón 2026 no solo facilita las adopciones, sino que educa sobre el cuidado animal. ¡Asiste y cambia una vida hoy!