Gala Montes asegura que Aldo Rendón sí portaba droga en La Casa de los Famosos México: “Yo compro de esos” (RS)

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La ex participante de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Gala Montes, afirmó que Aldo Rendón sí portaba un vapeador con extracto de cannabis dentro del reality, en referencia al video viral donde el stylist deja caer un objeto en el vestidor durante la transmisión del programa este 2026.

La polémica actriz de Televisa, quien sostuvo que reconoce el tipo de dispositivo, mencionó que “yo compro de esos” y consideró que esta conducta debe ser sancionada por la producción, en entrevista con el sitio digital Al Punto Noticias.

La declaración de Montes ocurre días después de que redes sociales viralizaron el clip donde Rendón reacciona de inmediato tras dejar caer un objeto alargado en la zona de armarios, el cual intenta ocultar con el pie al percatarse de la cámara. Usuarios identificaron el artefacto como un vapeador de extracto de cannabis de marcas como Muha Meds y exigieron explicaciones a la producción del reality.

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Gala Montes: “Eso es ilegal, yo compro de esos”

Durante la entrevista, un reportero cuestionó a Gala Montes sobre el video viral en el que se observa a Aldo Rendón intentando ocultar un objeto después de que se le cae en el vestidor. Montes respondió:

“Eso es ilegal, o sea, es ilegal estar marihuano en La Casa de los Famosos, güey. O sea, si cualquiera–”. Al ser interrumpida por el reportero, quien sugirió que podría tratarse solo de un vaper, Montes negó: “No, ese es un vape de marihuana, que no se haga pendej*. Yo, yo compro de esos, que no se haga pendej*. No es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto”.

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Gala Montes: “Eso es ilegal, yo compro de esos” (Televisa)

Posteriormente, Montes subrayó que este tipo de conducta debe ser motivo de sanción por parte de la producción, argumentando que “me parece ilegal, me parece de descalificar. O sea, porque no se vale estar, eh, anestesiado en un lugar en donde tienes que convivir”.

El video de Aldo Rendón y la reacción en redes sociales

El fragmento transmitido por ViX 24/7 muestra a Aldo Rendón quitándose una chamarra o suéter en la zona de armarios. Un objeto alargado cae al suelo y, de inmediato, Rendón lo cubre con el pie mientras observa la presencia de la cámara. El comportamiento fue interpretado por usuarios de redes como un intento de ocultar un vapeador de cannabis.

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En X y otras plataformas, usuarios señalaron que el objeto caído corresponde a una “pluma” de extracto de cannabis, específicamente wax, y mencionaron marcas populares en el mercado mexicano. Las imágenes provocaron una discusión sobre el reglamento interno del reality y el consumo de sustancias prohibidas dentro del programa.

Adrián Marcelo: acuerdo con la producción para consumo de cannabis

En paralelo a la polémica, el creador de contenido Adrián Marcelo reveló que negoció y recibió dosis controladas de cannabis en forma de gomitas comestibles dentro de La Casa de los Famosos México. En declaraciones posteriores a su salida, el influencer explicó que la producción autorizó este suministro tras un acuerdo previo.

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Adrián Marcelo: acuerdo con la producción para consumo de cannabis . (ViX)

Marcelo detalló que, por su consumo habitual de 14 años, solicitó a la producción gomitas de extracto de THC en vez de productos para fumar. La entrega estaba regulada: solo recibía una gomita los viernes, antes de las fiestas temáticas del reality. El ex habitante se quejó posteriormente de la cantidad, señalando que era insuficiente y contrastó que la producción fue más flexible entregando medicamentos psiquiátricos recetados a otros integrantes.

Consumo de sustancias y reglamento en realities mexicanos

Las declaraciones de Montes y Marcelo reabren el debate sobre las reglas de consumo de sustancias dentro de realities transmitidos por plataformas como ViX. Mientras Montes califica el uso de vapeadores de cannabis como motivo de descalificación, la producción permitió en el caso de Marcelo el consumo controlado de gomitas de THC bajo control médico y condiciones específicas.

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Hasta el momento, La Casa de los Famosos México no ha emitido una postura oficial ante la polémica generada por el video de Aldo Rendón ni sobre la acusación directa realizada por Gala Montes.